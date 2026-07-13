అనంతగిరి ట్రెక్కింగ్లో మహిళ మృతి - కారణం ఇదేనన్న వైద్యులు
వికారాబాద్లోని అనంతగిరి హిల్స్కు ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లిన మహిళ - వీకెండ్లో కుటుంబ సభ్యులతో గడపాలనుకోని పయనం - గుండెపోటుతో మృతి చెందడంతో కన్నీరుమున్నీరవుతున్న కుటుంబం
Published : July 13, 2026 at 1:20 PM IST
Woman Dies Of Heart Attack : వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి హిల్స్కు ట్రెక్కింగ్కు వెళ్తున్నవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్ నగరవాసులు ఆహ్లాదంగా గడిపేందుకు అటువైపు క్యూ కడుతున్నారు. ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లిన ఓ మహిళ మృతిచెందారు. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి సరదాగా విహారయాత్రకు వెళ్లిన ప్రియాంక మోల్ (47) ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్లేసరికే చనిపోయినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. ఆమె హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్లో టీచరుగా పనిచేస్తున్నారు.
తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై : కుటుంబసభ్యులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్లోని కంచన్బాగ్కు చెందిన ప్రియాంక మోల్ తన కుటుంబసభ్యులతో విహారయాత్ర కోసం ఆదివారం ఉదయం అనంతగిరి అటవీ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. నందిఘాట్ పరిసరాల్లో తిరిగిన తర్వాత ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ వ్యూపాయింట్ దగ్గరికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రియాంక మోల్ అస్వస్థతకు గురై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు.
గుండెపోటుతో మృతి : ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వికారాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. అయితే ఆమె గుండెపోతుతో మరణించినట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు. అప్పటి వరకు సరదాగా తమతో గడిపిన ప్రియాంక మోల్ విగతజీవిగా పడి ఉండడం చూసి కుటుంబసభ్యులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. మృతదేహాన్ని హైదరాబాద్కు తరలించారు. ఈ ఘటనపై ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదని స్థానిక పోలీసులు తెలిపారు.
పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- ఏదైనా విహారయాత్ర, దేవాలయానికి వెళ్లే ముందు ఆ ప్రదేశం గురించి కొంత సమాచారం తెలుసుకోవాలి.
- అక్కడ మంచి, చెడులు గురించి వాకబు చేయండి.
- ఆసుపత్రి, పోలీస్స్టేషన్ దగ్గరలో ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోండి. ఫోన్ నంబర్లను నోట్ చేసుకోండి.
- అటవీ ప్రాంతాలకు వెళితే రాత్రి అవ్వకముందే తిరుగు ప్రయాణం అయ్యేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి.
- పర్యాటక ప్రాంతాల్లో అపరిచితులే ఎక్కువగా ఉంటారు. వారితో జాగ్రత్తగా మెలగడం ముఖ్యం.
- విహారయాత్రలు, ట్రెక్కింగ్ సమయాల్లో అపరిచిత వ్యక్తులు ఏమిచ్చినా సున్నితంగా తిరస్కరించండి.
- ఎమర్జెన్సీ అలారం, పెప్పర్స్ప్రే వంటివి బ్యాగ్లో ఉంచుకుంటే మేలు.
- నిర్మానుష్య ప్రదేశాలు మందుబాబులకు, ఆగంతకులకు అడ్డాగా ఉంటాయి. సాధ్యమైనంత వరకు అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్లవద్దు.
- జన సంచారం ఉన్న ప్రాంతాలనే విహారయాత్రలు, ట్రెక్కింగ్కు ఎంచుకోవాలి.
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