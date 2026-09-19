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వినాయక ఉత్సవాల్లో ఇద్దరు మృతి - డీజే శబ్దానికి ఒకరు, గుండెపోటుతో మరొకరు

వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా మోగించిన డీజే శబ్దం తీవ్రత కారణంగా ఓ మహిళ శుక్రవారం రాత్రి మృతి చెందారు. మరో ఘటనలో ఊరేగింపులో పాల్గొని ఇంటికెళ్లిన కొద్దిసేపటికే ఓ యువకుడు గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు.

వినాయక ఉత్సవాల్లో డీజే శబ్దానికి ఒకరు, గుండెపోటుతో మరొకరు మృతి
వినాయక ఉత్సవాల్లో డీజే శబ్దానికి ఒకరు, గుండెపోటుతో మరొకరు మృతి (Etv BhaETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 12:11 PM IST

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Two People Died In the occasion Of Vinayaka Nimajjanam : వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జనం సందర్భంగా మోగించిన డీజే శబ్దం తీవ్రత కారణంగా కర్నూలు రూరల్ మండలం ఇ. తాండ్రపాడు గ్రామానికి చెందిన శివమ్మ (36), శుక్రవారం రాత్రి మృతి చెందారు. మరో ఘటనలో నంద్యాల జిల్లా డోన్‌ పట్టణంలో వినాయక విగ్రహ ఊరేగింపులో పాల్గొని ఇంటికెళ్లిన కొద్దిసేపటికే ఓ యువకుడు గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు.

కళ్లు తిరిగి రోడ్డుపై పడి : శివమ్మ భర్త, కుమారుడు గతంలోనే చనిపోవడంతో ఇ.తాండ్రపాడులోని తన సోదరుడి ఇంటి వద్ద నివసిస్తున్నారు. నిమజ్జనం సందర్భంగా గ్రామంలో డీజే ఏర్పాటు చేయడంతో ఆమె అక్కడికి వెళ్లారు. డీజే శబ్దాలకు అనుగుణంగా కొద్దిసేపు నృత్యం కూడా చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి కడుపులో నొప్పి వస్తోందంటూ మండపం నుంచి ఇంటికి బయలుదేరారు. అక్కడి నుంచి కొద్దిదూరం వెళ్లేసరికే ఆయా భారీ శబ్దాల తీవ్రత తట్టుకోలేక కళ్లు తిరిగి రోడ్డుపై పడిపోయారు. స్థానికులు ఆమెను ఆసుపత్రి తీసుకెళ్లి పరీక్షలు చేయించగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.

ఊరేగింపులో పాల్గొని ఓ యువకుడు మృతి : వినాయక విగ్రహ ఊరేగింపులో పాల్గొని ఇంటికెళ్లిన కొద్దిసేపటికే ఓ యువకుడు గుండెపోటుతో మృతి చెందిన ఘటన శుక్రవారం నంద్యాల జిల్లా డోన్‌ పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. ఇందిరానగర్‌కు చెందిన గణేశ్‌గౌడ్‌(23) స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం దగ్గరకు వెళ్లారు. అక్కడ విగ్రహ ఊరేగింపులో పాల్గొని నృత్యాలు చేశారు. అస్వస్థతకు గురికావడంతో ఇంటికెళ్లారు. వెళ్లిన కొద్దిసేపటికే అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన గుండెపోటుతో మృతి చెందినట్లు వారి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

డీజే శబ్దాల ప్రభావంపై తేలిన అంశాలు : డీజే శబ్దాల ప్రభావంపై జర్మనీలోని మెయిన్జ్‌ వర్సిటీ మెడికల్‌ సెంటర్‌ నిర్వాహకులు యువకుల నుంచి వృద్ధుల వరకు వయసుల వారీగా 15 వేల మందిపై అధ్యయనం చేశారు. భారీ స్పీకర్లు, డీజే శబ్దాలు ఇలా ఏ సంగీతమైనా ఓ నిర్దిష్ట పరిమితి దాటితే గుండె లయ మారుతున్నట్లుగా గుర్తించారు. మానసిక ఒత్తిడికి సైతం గురవుతున్నట్లు తేలింది. "డీజే వంటి భారీ శబ్దాలతో ఒత్తిడి, బీపీ, గుండె కొట్టుకోవడం అమాంతం పెరుగుతాయి. రక్తపోటు పెరిగి మెదడులోని నరాలు చిట్లి బ్రెయిన్‌స్ట్రోక్‌తో చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. నరాలు దెబ్బతిని పక్షవాతం రావచ్చు. బైపాస్‌ సర్జరీ చేయించుకున్న వారు, స్టంట్స్‌ వేయించుకున్న వారికి కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌ వస్తుంది. వంద డెసిబుల్స్‌ పైగా శబ్దాన్ని ఎక్కువ సమయం వింటే వినికిడి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చిన్న పిల్లల్లో పలుచని అంతర పొరలు చిట్లిపోయి శాశ్వత వినికిడి లోపం వస్తుంది" అని విశాఖ కేజీహెచ్‌ గుండె వ్యాధుల విభాగ విశ్రాంత ఆచార్యులు డాక్టర్‌ జి.వి.రెడ్డి ఇటీవల చెప్పారు.

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