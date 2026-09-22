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వినాయక చవితి అన్నదానం కార్యక్రమంలో విషాదం - వేడి సాంబార్‌లో పడి మహిళ మృతి

వినాయచకవితి సందర్భంగా నిర్వహించిన అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రమాదవశాత్తు వేడి సాంబారు పాత్రలో పడి గాయాలపాలై చికిత్స పొందుతూ మహిళ మృతిచెందారు.

వేడి సాంబార్‌లో పడి మహిళ మృతి
వేడి సాంబార్‌లో పడి మహిళ మృతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 4:51 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 6:40 PM IST

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Woman Dies After Falling Into Hot Sambar In Vijayawada : విజయవాడ చిట్టినగర్‌లో వినాయచకవితి సందర్భంగా నిర్వహించిన అన్నదాన కార్యక్రమంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. అన్నదాన ఏర్పాట్లలో భాగంగా పని చేస్తున్న 46 ఏళ్ల సుజాత ప్రమాదవశాత్తు వేడి సాంబార్‌ ఉన్న గిన్నెలో పడిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స అనంతరం మృతి చెందారు. ఈ నెల 20న వినాయక చవితి అన్నదాన కార్యక్రమంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

వైరల్‌గా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ : మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆమె మృతదేహాన్ని స్వగ్రామానికి తరలించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వీడియో ద్వారా ప్రమాదం ఎలా జరిగిందో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అన్నదాన కార్యక్రమం సందర్భంగా వేడి సాంబార్​ గిన్నె తీసుకొస్తున్నప్పుడు సుజాత హఠాత్తుగా బ్యాలెన్స్​ కోల్పోయి ఆ గిన్నెలో పడిపోయిన దృశ్యాలు ఆ ఫుటేజ్‌లో కనిపిస్తున్నాయి. వినాయకచవితి పండుగ సందర్భంగా జరిగిన ఈ అనుకోని ప్రమాదం అందరినీ షాక్‌కు గురి చేసింది. స్థానికులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు మృతురాలి కుటుంబానికి సానుభూతి తెలిపారు.

ఘటనపై కేసు నమోదు : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విజయవాడలోని కేఎల్‌రావునగర్‌ ఐదో వీధికి చెందిన మద్ది సుజాత (46) తన చిన్న కుమారుడి వద్ద ఉంటున్నారు. ఈనెల 20న ఇంటి సమీపంలోని వినాయక విగ్రహ నిమజ్జనం నేపథ్యంలో అన్నదానం నిమిత్తం బంధువులతో కలిసి వంటలు చేస్తున్నారు. పొయ్యిపై ఉన్న సాంబారు పాత్రను దింపుతుండగా ప్రమాదవశాత్తు అందులో పడ్డారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

వినాయక చవితి అన్నదానం కార్యక్రమంలో విషాదం - వేడి సాంబార్‌లో పడి మహిళ మృతి (ETV Bharat)

ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు : వినాయకచవితి వంటి పండుగల్లో, అన్నదాన కార్యక్రమాల్లో వేడి సాంబార్, పాయసం వంటి వాటిని వండి కిందకి దించేటప్పుడు ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పెద్ద గిన్నెలను నేలమీద కాకుండా స్టాండ్‌లు లేదా ఎత్తైన ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై ఉంచాలి. వేడి గిన్నెలను మోసేటప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి మోయాలి. చేతులకు గ్లోవ్స్, పాదాలకు స్లిప్‌కాని షూలు ధరించాలి. వేడి ప్రాంతం చుట్టూ బారియర్లు ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రథమ చికిత్స సామాగ్రి సిద్ధంగా ఉంచాలి. పిల్లలు, వృద్ధులు దగ్గరకు రాకుండా పర్యవేక్షణ చేపట్టాలి. ఈ చర్యలు తీసుకుంటే ఇలాంటి విషాదాలు నివారించవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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Last Updated : September 22, 2026 at 6:40 PM IST

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