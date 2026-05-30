"సీరియళ్లలో నటించే అవకాశం" - 'కట్' చేస్తే కదిలిన డొంక!
సీరియళ్ల పేరుతో మహిళకు వల - "కారు చౌకగా మోసం" - భారీగా నగదు కాజేత!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 5:10 PM IST
Cheating Case : సీరియళ్లలో నటించే అవకాశాలు కల్పిస్తానని నమ్మించిన ఓ వ్యక్తి మహిళను మోసం చేశాడు. మాయమాటలు చెప్తూ సమయం వృథా చేస్తూ అందినకాడికి డబ్బు దోచుకుని పరారయ్యాడు. ఆలస్యంగా తేరుకున్న బాధితురాలు తన బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బు మాయం కావడంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. కంచరపాలెం పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాలు ఇవీ.
మధురవాడ ప్రాంతానికి చెందిన జంబాడ లక్ష్మీవరప్రసాద్ అనే వ్యక్తి ఈ నెల 5న మురళీనగర్లోని ఓ కార్ల షోరూంలో కారు బుక్ చేశాడు. అడ్వాన్స్గా రూ.50 వేలు చెల్లించిన అతడు మిగతా సొమ్ము మరో ఖాతా నుంచి జమ అవుతుందని షోరూం ప్రతినిధులకు చెప్పాడు. అతడు చెప్పిన విధంగా అదే రోజు సాయంత్రం మరో బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ.22.43.083 షోరూం బ్యాంకు ఖాతాలోకి వచ్చి పడ్డాయి. దీంతో మరుసటి రోజున షోరూం ప్రతినిధులు లక్ష్మీవరప్రసాద్ పేరిట కారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి డెలివరీ ఇచ్చారు.
ఏం జరిగిందంటే!
ఇదిలా ఉండగా, తన ప్రమేయం లేకుండానే బ్యాంకు ఖాతా నుంచి భారీ మొత్తంలో నగదు మాయం కావడంపై తెలంగాణ రాష్ట్రం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరుకు చెందిన ఓ మహిళ సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి మణుగూరులోని ప్రైవేటు బ్యాంకులో ఉన్న బాధిత మహిళ ఖాతా నుంచి కార్ల షోరూం ఖాతాలోకి డబ్బులు మళ్లించినట్లు గుర్తించారు. ఈ మేరకు షోరూం ఖాతాకు సంబంధించి లావాదేవీలు స్తంభింపజేశారు. దీంతో ఉలిక్కిపడిన షోరూం యజమాని కంచరపాలెం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా అసలు విషయం వెలుగుచూసింది.
ఇదీ జరిగింది!
మణుగూరుకు చెందిన బాధిత మహిళకు, మధురవాడ ప్రాంతానికి చెందిన లక్ష్మీవరప్రసాద్ కొన్నాళ్ల కిందట ఫేస్బుక్ ద్వారా పరిచయమయ్యాడు. ఆమెకు టీవీ సీరియళ్లలో నటించే అవకాశం కల్పిస్తానని నమ్మించాడు. ఈ క్రమంలో ఆమె నుంచి పలుమార్లు డబ్బులు తీసుకుని విలాసాలకు వాడుకున్నాడు. ఇదే అదునుగా కారుకు అడ్వాన్స్ చెల్లించి మిగతా డబ్బును ఆమె ఖాతా నుంచి మళ్లించాడు. ప్రస్తుతం లక్ష్మీ ప్రసాద్ పరారీలో ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. మోసపోయినట్టు గ్రహించిన బాధిత మహిళ ఫిర్యాదు మేరకు మణుగూరు పోలీసురు కేసు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
