'అమ్మా పలకవేమమ్మా' - తల్లి మృతదేహంతో రాత్రంతా గడిపిన చిన్నారి
Mother Ending Life in Kurnool: కుటుంబకలహాలతో ఓ వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తల్లి మృతదేహం వద్దే రాత్రంతా ఏడుస్తూ ఆ చిన్నారి గడిపాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 3:21 PM IST
ఆ తల్లి ఉరేసుకొని శాశ్వత నిద్రలోకి జారుకుంది. ఆ విషయం ఆ పసివాడికి తెలియదు. అందుకే అమ్మా అని పిలిచినా పలకవేమమ్మా! కాళ్లను పట్టుకుని ముద్దాడినా కనికరించవేమమ్మా! అంటూ ఆ చిన్నారి ఆవేదన చెందాడు. ఆ తల్లి పలకరిస్తుందని ఎదురుచూశాడు. అలా రాత్రంతా రోదిస్తూ స్పృహతప్పాడు. ఈ హృదయ విదారక ఘటన కర్నూలులో చోటుచేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
కర్నూలు జిల్లా ఆదోనికి చెందిన స్వాతికి హైదరాబాద్కు చెందిన గణేశ్తో నాలుగు సంవత్సరాల కిందట వివాహం జరిగింది. వీరికి ఒక బాబు. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో ఏడాది కిందట దంపతులు విడిపోయారు. దీంతో కర్నూలులోని వెంకటరమణ కాలనీలో ఓ అపార్ట్మెంట్లో కుమారుడు శ్రీయాన్, తల్లి కళావతితో కలిసి స్వాతి నివసిస్తున్నారు. మూడురోజుల కిందట కళావతి హైదరాబాద్లో ఉన్న తన చిన్న కుమార్తె వద్దకు వెళ్లారు.
శుక్రవారం రాత్రి చుట్టుపక్కల వారితో మాట్లాడిన స్వాతి రాత్రి 10 గంటల సమయంలో తన తల్లి కళావతితోనూ ఫోన్లోనూ మాట్లాడారు. శనివారం ఉదయం ఎంతకూ తలుపు తెరవకపోవడంతో చుట్టుపక్కల వారు అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు తలుపు బద్ధలుకొట్టి చూడగా పడక గదిలో ఫ్యాన్కు స్వాతి ఉరి వేసుకొని విగతజీవిలా వేలాడుతూ కనిపించారు. ఆమె పాదాల చెంతనే స్టూల్పైన సొమ్మసిల్లి పడిపోయిన శ్రీయాన్ కనిపించాడు.
పోలీసులు కొద్దిసేపు తట్టిలేపడంతో బాలుడు స్పృహలోకి వచ్చాడు. స్టూల్ ఎక్కి తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకోగా బాలుడు అదే స్టూల్పైనే పడుకుని రాత్రంతా ఏడ్చి ఏడ్చి సొమ్ముసిల్లి పడిపోయినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన వారంతా కంటతడిపెట్టారు. సమాచారం అందుకున్న స్వాతి తల్లి కళావతి కర్నూలుకు చేరుకున్నారు. ఆమెను పోలీసులు విచారించారు. ఒంటరి జీవితంపై విరక్తితోనే తన కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు రెండో పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన ఒక తల్లి ఆవేదనకు ఇది విషాదాంతం. ఒక బిడ్డ బాల్యానికి తీరని గాయంగా మారింది.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఇందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050, (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది), టెలీ మానస్ హెల్ప్లైన్ - 1800-89-14416, జీవన్ అస్తా హెల్ప్లైన్ - 18002333330 నంబర్లను సంప్రదించొచ్చు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
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