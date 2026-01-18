వాట్సాప్లో వలపు వల - మురిపించే మాటలతో లక్షలు దోచేసిన యువతి
తీయటి కబుర్లతో యువకుడిని ముగ్గులో దింపి ఓ యువతి - వాట్సప్లో హాయ్ అని మెసేజ్తో మాటలు కలిపి మోసగించిన వైనం, దశల వారీగా దాదాపు రూ.5.30 లక్షల వరకు బదిలీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 10:25 PM IST
Woman Cheating in The Name of Whatsapp NTR District: తీయటి కబుర్లతో ఓ యువతి యువకుడిని ముగ్గులో దింపి అందిన మేరకు డబ్బులను గుంజి మోసానికి పాల్పడిన ఘటన ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వాట్సప్లో హాయ్ అని మెసేజ్ని పొరపాటున పంపానని చెప్పి, అనంతరం మాటలు కలిపి, డబ్బులు అవసరమంటూ దశల వారీగా దాదాపు రూ.5.30 లక్షల వరకు బదిలీ చేయించుకుంది.
అసలేం జరిగిందంటే: ప్రైవేట్ ఉద్యోగి అయిన ప్రసాద్కు ఇటీవల వాట్సప్లో గుర్తుతెలియని నెంబరు నుంచి ‘హాయ్’ అనే సందేశం వచ్చింది. సదరు నెంబరు అతని కాంటాక్టులో లేదని గుర్తించి ఫోన్ చేశాడు. అవతల నుంచి ఓ మహిళ కంఠం వినిపించింది. పొరబాటున పంపానని ఆమె చెప్పింది. ఇలా ఇరువురూ మాటలు కలవడంతో కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నారు. ఇక అప్పటి నుంచి తరచూ మాట్లాడుకునే వరకు వారి పరిచయం నెలకొంది. తనకు అత్యవసరంగా డబ్బు కావాలని రూ.50,000 సర్దుబాటు చేయగలవా? అని ఆమె ప్రసాద్ను కోరింది. అంతే అడిగిందే తడవుగా అతను ఆమె ఇచ్చిన ఖాతాకు డబ్బులను ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండానే బదిలీ చేసేశాడు.
ఇలా తరచూ ఏదొక అవసరం పేరు చెబుతూ ఆ యువతి దశల వారీగా దాదాపు రూ.5.30 లక్షల వరకు నగదును బదిలీ చేయించుకుని మోసగించింది. అయినా సరే ఇంకా తరచూ అడుగుతుండడంతో అనుమానం వచ్చిన యువకుడు ఆ నెంబరును బ్లాక్ చేశాడు.
ఇలా నిత్యం ఎంతో మంది ఆన్లైన్ రిలేషన్షిప్స్ వలకు చిక్కి మోసపోతుండటం సర్వత్రా ఆందోళన కలిగించే అంశంగా ఉంది. దీని ద్వారా పెద్ద మొత్తంలోనే అమాయకులు మోసపోతున్నారు. ఈ తరహా సంబంధాల్లో తొలుత ప్రశంసలు కురిపించడం ఆ తర్వాత డబ్బుల అవసరమంటూ అనేక విధాలైన మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. నేటి తరం యువత 24 గంటలు సోషల్ మీడియాలోనే గడుపుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాలైన ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఎక్స్ యాప్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే దీనిపై అప్రమత్తత అనివార్యం.
ముందే పసిగట్టాలి: ఎక్కడ లేని ఆప్యాయత ఒలకబోస్తూ ముగ్గులోకి దించుతారు. చివరకు ఆర్థిక, భావోద్వేగ దోపిడీతో ముగుస్తుంది. మోసగాళ్లు చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తారు. బాగా నమ్మకం కలిగిస్తారు. భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని సృష్టించి అమాయకులను ముగ్గులోకి దించుతున్నారు. అనంతరం వారు దారిలోకి వచ్చాక కొన్ని దఫాల వారీగా ఏదొక అవసరముందనే పేరుతో డబ్బులను మెల్లగా గుంజుతున్నారు. అందుకే మనకు ఏ మాత్రం పరిచయం లేని వ్యక్తులు, ఎక్కడ లేని ఆప్యాయత కురిపించి మాట్లాడుతున్నా సరే అనుమానించాల్సిందేనని సైబర్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇలాంటి కిలేడీలు వీడియో కాల్స్లో మాట్లాడేందుకు నిరాకరించి, వ్యక్తిగతంగా కలుద్దామని అడిగినా ఏదొక సాకుతో వాయిదా వేసే వారి పట్ల అప్రమత్తత ఎంతో అవసరం. ఇలాంటి వారికి డబ్బు లేదా గిఫ్ట్కార్డులు పంపకూడదు. అత్యవసరమైన పని ఉందని చెప్పేవారి కట్టుకథలను ఏ మాత్రం నమ్మవద్దు. అదే విధంగా ప్రయాణంలో ఉన్నాననీ, అర్జెంటుగా డబ్బులు కావాలనీ, కస్టమ్స్ సమస్య ఉందనీ, పెట్టుబడులకు అవకాశాలు ఉన్నాయనీ ఎన్ని రకాలైన సాకులతో డబ్బులను కోరినా వారిని నమ్మకపోవడమే ఎంతో ఉత్తమం.
అప్రమత్తత అవసరం
- వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అపరిచితులకు షేర్ చేయకూడదు. ఆర్థిక సమాచారం లేదా సన్నిహిత ఫొటోలను ఎవరికీ పంపొద్దు. వీటిని ఉపయోగించి బ్లాక్మెయిల్కు పాల్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
- అనుమానాస్పద యాప్లను డౌన్లోడ్ చేయొద్దు. వీటితోపాటు ట్రేడింగ్, క్రిప్టో, పెట్టుబడులు తదితర వేదికలపై ధ్రువీకరించని లింక్స్పై క్లిక్ చేయవద్దు.
తక్షణమే ఫిర్యాదు చేయాలి
- మోసపోయినట్లు గుర్తించినట్లయితే ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయాలి.
- సహాయవాణి నెంబరు 1930కు కాల్ చేయాలి.
- మీ బ్యాంకుకు తక్షణమే సమాచారం ఇవ్వండి.
- చాట్స్, స్క్రీన్షాట్లను భద్రపర్చుకోవాలి. అవసరమైతే సాక్ష్యాలుగా వాటిని అందజేయాలి.
అప్రమత్తతే మేలు: ఎన్ని సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్నా, ఎంత అవగాహన కల్పిస్తున్నా సరే పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండడం లేదు. పోలీసు అధికారులే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ తరహా మోసాల్లో బాధితులుగా మారుతున్నారంటే ఈ నెట్వర్క్ ఎంత బలంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
