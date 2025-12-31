ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని మహిళ మోసం - యువకుల నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పేరిట యువకులకు గాలం - ఆర్ అండ్ బీ శాఖలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని మోసం - యువకుల నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు - ప్రధాన నిందితురాలు స్వరూప సహా ఇద్దరు అరెస్ట్
Published : December 31, 2025 at 4:48 PM IST
Woman Cheated in Name of Government Jobs : మోసపోయే వాళ్లు ఉన్నంతకాలం మోసం చేసేవాళ్లు ఉంటూనే ఉంటారన్నది నానుడి. కష్టపడకుండా ఏదీ ఉచితంగా రాదని తెలిసి కూడా కొందరు అడ్డదారులు తొక్కుతుంటారు. అక్రమ మార్గంలో అందలం ఎక్కుదామనుకుని అడ్డంగా మోసపోతుంటారు. పోలీసులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎన్నిరకాలుగా అవగాహన కల్పిస్తున్నా, కొందరు అత్యాశకు పోయి మోసగాళ్ల బారినపడుతున్నారు. పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అనేసరికి వెనకా ముందు చూసుకోకుండా రూ.లక్షలు లక్షలు గుమ్మరించి ఆ తర్వాత బాధపడుతున్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే ప్రజలకు ఉన్న మోజును మోసగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. ఎంత కష్టమైనా, ఎన్ని డబ్బులు పెట్టైనా ఒక్కసారి సర్కారీ నౌకరీలో చిక్కామంటే ఇక జీవితాంతం హాయిగా బతికేయవచ్చన్న ఆశ ప్రజలతో ఎన్ని తప్పులైనా చేయిస్తోంది. వారి అత్యాశను పెట్టుబడిగా మార్చుకుని మోసగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఇటీవల నిజామాబాద్లో కొందరు యువకులను ఓ మహిళ మోసం చేసింది. రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసి ముఖం చాటేసింది.
ఎలాంటి ఉత్తర్వులు రాకపోవడంతో అనుమానం : ఆదిలాబాద్కు చెందిన గొట్టి స్వరూప తాను ఆర్ అండ్ బీ శాఖలో పని చేస్తున్నానని చెప్పి యువకులకు గాలం వేసింది. తమశాఖలో ఖాళీగా ఉన్న కొలువులు ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికింది. ముందు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగిగా జాయిన్ అయితే ఆ తర్వాత పర్మినెంట్ చేయించుకోవచ్చని ఆశ చూపింది. సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగానికి రూ.7 లక్షలు, జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగానికి రూ.4 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని యువకులకు కొలువుల ఎర వేసింది. ఆమె మాటలు నిజమేనని నమ్మిన యువకులు రూ.లక్షల్లో స్వరూపకు ముట్టజెప్పారు. రోజులు గడుస్తున్నా తమకు ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఎలాంటి ఉత్తర్వులు రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చింది. తమకు ఉద్యోగం వద్దని, డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వాలని వారు గట్టిగా నిలదీయడంతో ఆమె అసలు స్వరూపం బయటపెట్టింది. డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేది లేదని, ఎవరికి చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండని బెదిరించింది. దీంతో మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు.
కేసు నమోదు - పలువురు అరెస్టు : ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని నమ్మించి రూ.లక్షల్లో తీసుకుని మోసం చేసిన మహిళపై నిజామాబాద్ మూడో ఠాణాలో ఇద్దరు, నాల్గవ ఠాణాలో ముగ్గురు, గ్రామీణ ఠాణాలో ఒకరు ఫిర్యాదు చేశారు. స్వరూపతో పాటు ఆమెకు సహకరించిన రైల్వే కానిస్టేబుల్ కుబేరుడిపై కేసులు నమోదు చేశారు. నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
"ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని అమాయకుల దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు. నకిలీ పేపర్లు చూపించి మీకు ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పి మరోసారి డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది. గట్టిగా అడిగితే తప్పించుకుని తిరిగారు. చివరిగా బాధితులు మోసపోయామని తెలుసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. చాలా మందిని మోసం చేసినట్లు తెలిసింది. పూర్తి విచారణ చేసి నేరస్థులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తాం." - శ్రీనివాస్ రాజ్, సీఐ
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఎక్కడా దొడ్డిదారిన రావు : నిందితురాలు ఇంకా ఎంతమందిని మోసం చేసిందన్న కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. డబ్బులు ఇచ్చి మోసపోయిన వారు ఉంటే వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఎక్కడా దొడ్డిదారిన రావని, నోటిఫికేషన్ ద్వారా పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి నిబంధనలకు అనుగుణంగానే భర్తీ చేస్తారని తెలిపారు. ఇలాంటి మోసగాళ్ల బారిన పడి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని హెచ్చరించారు.
ఫేక్ IAS అధికారిణి మోసాల చిట్టా- ఒక్కొక్కటి వెలుగులోకి- లిస్ట్లో మాజీ వీసీ, ఎంపీలు!
మీ బ్యాంకు అకౌంట్ ఎవరు వాడుతున్నారు? - పెరిగిపోతున్న మ్యూల్ అకౌంట్స్ నేరాలు