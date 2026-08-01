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మన ఇంటి రోటీస్ : జొన్న రొట్టెలతో నెలకు రూ.60 వేల సంపాదన - ఇదే కవిత సక్సెస్​ మంత్ర

చపాతీ వ్యాపారాన్ని విజయవంతంగా నడిపిస్తున్న మహిళ - సైకిల్​పై తిరగడం నుంచి ఆన్​లైన్​లో అమ్మడం వరకు - నాణ్యత, రుచితో తక్కువ కాలంలోనే వృద్ధి

Roti Bussiness Success Story
Roti Bussiness Success Story (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 12:46 PM IST

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Roti Bussiness Success Story : గతంలో గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజలు ఎక్కువగా జొన్న రొట్టెలు, రాగి సంగటి, గటక మొదలైన ఆహారం తీసుకునే వారు. తర్వాత తందూరీ రోటీలు, పరోటాలు, జంక్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్‌కు అలవాటుపడ్డారు. కరోనా తర్వాత ఆరోగ్యం విలువ తెలిసి రావడంతో ఎట్టకేలకు సంప్రదాయ ఆహారపు అలవాట్ల వైపు మొగ్గు చూపడం ప్రారంభించారు. దీంతో ప్రస్తుతం మొక్క, జొన్న రొట్టెలకు భారీ డిమాండ్ ఉంది.

ఈ నేపథ్యంలో మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళ తెల్ల, ఎర్ర జొన్నలతో రొట్టెలు తయారు చేస్తూ, ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్ల ద్వారా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వినియోగదారులకు అందిస్తున్నారు. తన వ్యాపారం ద్వారా మరికొందరికి ఉపాధి కల్పిస్తూ ఆమె ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

రొట్టెలు నాణ్యత కలిగి ఉండటంతో సక్సెస్ : మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా కౌకుంట్ల మండల కేంద్రానికి చెందిన ఎద్దుల శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కవిత దంపతులది వ్యవసాయ కుటుంబం. ఒక రోజు గ్రామంలోని ఒక వృద్ధుడు జొన్న రొట్టెల అమ్మకం మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుందని కవితకు చెప్పారు. దీంతో 2002లో ఆమె రూ.50 విలువైన జొన్నలను కొనుగోలు చేసి రొట్టెల వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. తన భార్యకు అండగా నిలిచేందుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి భార్య తయారు చేసిన రొట్టెలను సైకిల్‌పై తీసుకువెళ్లి సమీప గ్రామాలు, హోటళ్లలో అమ్మేవారు. రొట్టెలు నాణ్యత కలిగి ఉండి, రుచికరంగా ఉండటం వల్ల తక్కువ కాలంలోనే వ్యాపారం బాగా వృద్ధి చెందింది. ఆ తర్వాత వారు ముంబయి నుంచి రొట్టెలు తయారు చేసే యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి రూ.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు.

బ్రాండ్ పేరుతో ఆన్​లైన్​ రొట్టెలు : అనంతరం మరో తొమ్మిది మందిని నియమించుకుని వారికి ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించారు. అయితే కొవిడ్ మహమ్మారి వ్యాపారాన్ని పెద్ద దెబ్బ కొట్టింది. బయటకు వెళ్లి వినియోగదారులకు నేరుగా రొట్టెలను అమ్మడం అసాధ్యంగా మారింది. దీనివల్ల తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. ఆ సమయంలో సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేస్తున్న తమ కుమార్తె ఇషిక సలహా మేరకు వారు 'మన ఇంటి రోటీస్' అనే బ్రాండ్ పేరుతో ఆన్‌లైన్‌లో రొట్టెలను అమ్మడం ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి పొరుగు గ్రామాల నుంచే కాకుండా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి కూడా ఆర్డర్లు రావడం వల్ల వారి వ్యాపారం మళ్లీ పుంజుకుంది.

Roti Bussiness Success Story
కవిత (Eenadu)

"24 ఏళ్ల క్రితం మాకు కనీసం ఒక మంచి ఇల్లు కూడా ఉండేది కాదు. అప్పట్లో మా గ్రామంలోని ఒక పెద్ద మనిషి ఇచ్చిన సలహా నేడు మాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది. మేం చేసే రోటీలు నాణ్యంగానూ, రుచిగానూ ఉండటం వల్ల ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. ప్యాక్ చేసిన ఈ రోటీలు 30 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. మేం రోజుకు మూడు వేల రోటీలను విక్రయిస్తూ హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన నగరాలతో పాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సరఫరా చేస్తున్నాం. దీని ద్వారా మాకు నెలకు రూ.50,000 నుంచి రూ.60,000 వరకు ఆదాయం వస్తుంది. మేం విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారికి కూడా మా రోటీల రుచిని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లోని మహిళలు ఆర్థిక ఇబ్బందులను, సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి. కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుని ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలి - శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కవిత దంపతులు

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TAGGED:

MAHABUBNAGAR ROTI BUSSINES
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ఆన్​లైన్​లో మహిళ చపాతీల వ్యాపారం
ROTI BUSSINESS SUCCESS STORY

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