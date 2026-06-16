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వ్యవసాయ బావిలో మహిళ మృతదేహం - అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్రియుడి పథకం

తిరుపతమ్మను అడ్డు తొలగించుకోవాలని లింగప్ప పథకం - చేతులు కట్టేసి చీర కొంగును గొంతుకు బిగించి బావిలో పడేసి హత్య - నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్‌కు తరలించిన పోలీసులు

Woman Brutally Killed Nalgonda
Woman Brutally Killed Nalgonda (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 5:25 PM IST

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Woman Brutally Killed in Nalgonda : నల్గొండ జిల్లా త్రిపురారంలో ఓ నిర్మానుష్య వ్యవసాయ బావి. చుట్టూ చీకటి.. లోపలి నుంచి దుర్వాసన. ఇంతకీ ఏంటా అని చూస్తే ఆ బావిలో కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఓ మహిళ శవం. అప్పటికే ఆ మృతదేహం కుళ్లిపోయి గుర్తుపట్టలేనంతగా ఉంది. అసలు ఎవరా మహిళ ? ఆమెను అంత దారుణంగా చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికొచ్చింది? పోలీసులు ఈ మిస్టరీ డెత్ వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని ఎలా చేధించారు. ఆ మహిళను అత్యంత దారుణంగా చంపిన హంతకుడు ఎవరు? అతన్ని ఎలా అదుపులోకి తీసుకున్నారో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

బావిలో గుర్తుతెలియని మహిళ మృతదేహం : ఈ ఏడాది జూన్‌ 2వ తేదీన నల్గొండ జిల్లా త్రిపురారం శివారులోని ఓ వ్యవసాయ బావిలో గుర్తుతెలియని మహిళ మృతదేహం కుళ్లిపోయిన స్థితిలో లభ్యమైంది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు ఆ మృతదేహం మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా దేవరకద్రకు చెందిన 40 ఏళ్ల తిరుపతమ్మదిగా గుర్తించారు. కేసును ఛాలెంజ్‌గా తీసుకున్న హాలియా, త్రిపురారం, నిడమనూరు పోలీసులు మృతురాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గతంలో నివసించిన ప్రాంతాలన్నింటినీ జల్లెడపట్టి కీలక సమాచారం రాబట్టారు. బృందాలుగా ఏర్పడి ఎట్టకేలకు నిందితుడిని గుర్తించారు.

కట్టుకున్నవాడితో కలిసుండటం ఇష్టం లేక : ఐదేళ్ల క్రితం తిరుపతమ్మ భర్తతో కలిసి గొర్రెలను మేపేందుకు ఏపీకి వెళ్లింది. అక్కడే ఉంటున్న నారాయణపేట జిల్లా ఉట్కూరు మండలం పెద్దజత్రం గ్రామానికి చెందిన బోయకూలూర్ లింగప్పతో పరిచయం ఏర్పడి అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. భర్తకు అనుమానం రావడంతో దంపతులిద్దరూ స్వగ్రామానికి వెళ్లిపోయారు. కట్టుకున్నవాడితో కలిసుండటం ఇష్టం లేని తిరుపతమ్మ కొద్దిరోజుల తర్వాత ఇంట్లో నుంచి చెప్పకుండా వెళ్లిపోయింది. భర్త కూర్మప్ప దేవరకద్ర పీఎస్‌లో తన భార్య కనిపించడంలేదని ఫిర్యాదు చేశాడు. తిరుపతమ్మ లింగప్పతో ఉన్నట్లు గుర్తించి ఆమెను తీసుకొచ్చి భర్తకు అప్పజెప్పారు.

అడ్డు తొలగించుకోవాలని పథకం : భార్య వ్యవహారం నచ్చని కూర్మప్ప తిరుపతమ్మను పలుమార్లు హెచ్చరించినా ఆమెలో మార్పు రాలేదు. 20 నెలల క్రితం మళ్లీ రెండోసారి ఇంట్లో నుంచి చెప్పకుండా వెళ్లిపోయింది. కూర్మప్ప పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఎక్కడా ఆమె ఆచూకీ లభించలేదు. అప్పటి నుంచి ఆమె లింగప్పతో దుర్గి గ్రామంలో సహజీవనం చేస్తుంది. గతనెలలో లింగప్పకు తన అక్క కుమార్తెతో వివాహం జరిగింది. అప్పటి నుంచి లింగప్ప-తిరుపతమ్మల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో తిరుపతమ్మను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని లింగప్ప పథకం వేశాడు.

"త్రిపురారం సివారు వ్యవసాయ బావిలో ఓ గుర్తు తెలియని మహిళ మృతదేహం లభించింది. ఆమె మెడకు చీరతో కట్టి చేతులను వెనక్కి కట్టి, చీరకు ఒక రాయి కట్టి బావిలో పడేశారు. తర్వాత మృతదేహాన్ని బయటకు తీశాం. పంచనామాలు చేశాం. సాంకేతికతను వినియోగించి 24 గంటల్లోనే ఆమె వివరాలు కనుక్కున్నాం. మృతురాలు తిరుపతమ్మ దేవరకద్ర గ్రామానికి చెందిన మహిళ" - రాజశేఖరరాజు, మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ

గతనెల 27న మాచర్ల ప్రాంతం నుంచి తిరుపతమ్మను తీసుకుని వచ్చిన లింగప్ప కొండమల్లేపల్లి, దేవరకొండ, మిర్యాలగూడ ప్రాంతాల్లో తిప్పాడు. 29వ తేదీన త్రిపురారం శివారులోని ఓ వ్యవసాయ బావి వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. తిరుపతమ్మ వెంట తెచ్చుకున్న స్కార్ప్‌తో రెండు చేతులను వెనక్కి కట్టేశాడు. ఆమె చీర కొంగును గొంతుకు బిగించి ఉరివేసి చంపేశాడు.

"మృతదేహం లభ్యమైన 24 గంటల్లో ఆమెకు సంబంధించి వివరాలు సేకరించాం. దీనిలో భాగంగా నారాయణ పేటకు సంబంధించిన లింగప్ప అనే వ్యక్తితో గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఈమెకు వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించాం. రెండేళ్ల నుంచి సహజీవనం చేస్తున్నారు. నెల రోజుల క్రితం లింగప్పకు వివాహమైంది. దీంతో వీరిద్దరూ విడివిడిగా జీవించారు. లింగప్ప తిరుపతమ్మను వదిలించుకోవాలనే ప్లాన్​తో ఆమెను మాచర్లకు రప్పించి అక్కడి నుంచి మిర్యాలగూడ వెళ్లే క్రమంలో త్రిపురారం దగ్గర 2వ తేదీ మధ్యాహ్నం ఆమెను హత్య చేశాడు. వెంటనే ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి లింగప్పను పట్టుకున్నాం" - రాజశేఖరరాజు, మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ

పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు : హత్య చేసిన అనంతరం నిందితుడు లింగప్ప తిరుపతమ్మతో గతంలో కలిసి ఉన్న గండిగనుముల ప్రాంతానికి వెళ్తుండగా పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడి నుంచి తిరుపతమ్మకు చెందిన పుస్తెలు, బంగారు ఆభరణాలు, సెల్‌ఫోన్‌ సహా ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు.

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WOMAN KILLED NALGODA
WOMAN KILLED TRIPURARAM
వ్యవసాయ బావిలో మహిళ హత్య
WOMAN BRUTALLY KILLED NALGONDA

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