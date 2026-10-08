పిడుగురాళ్లలో దారుణం - పట్టపగలే పోలీస్స్టేషన్ ఎదుట మహిళ హత్య
Woman Murder : పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్ల పట్టణంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుటే ఓ మహిళ దారుణ హత్యకు గురికావడంతో నగరంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 4:06 PM IST
Woman Murdered in Piduguralla : పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్ల పట్టణంలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుటే ఓ మహిళ దారుణ హత్యకు గురి కావడంతో నగరంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. స్థానికులు, సీఐ వెంకట్రావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వేల్పూరు గ్రామానికి చెందిన తమ్మిశెట్టి సుజాత (45) పిడుగురాళ్ల పట్టణ శివారులోని ఆదర్శకాలనీలో ఉన్న బంధువుల ఇంటికి వెళ్లేందుకు సిద్దమైంది. అందుకోసం పోలీస్స్టేషన్ ఎదుట ఉన్న కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద ఆటో కోసం వేచి ఉంది.
అదే సమయంలో నిందితుడు రాజుపాలెం మండలం దొంగబ్రాహ్మణపల్లి గ్రామానికి చెందిన బత్తుల గోవిందు (63) దారి కాచి సుజాతపై కత్తితో దాడి చేయగా ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. మరోవైపు దాడిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన బంధువు దేవళ్ల పార్వతమ్మపై కూడా నిందితుడు దాడి చేయడంతో ఆమెకు గాయాలైనట్లు తెలిసింది. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. హత్యకు గల కారణాలు, నిందితుడి వివరాలు, ఘటనపై పూర్తి సమాచారం కోసం పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. మృతదేహన్ని పంచనామా కోసం గురజాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
"ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల సమయంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్న కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద మహిళ హత్య జరిగింది. మృతి చెందిన మహిళ వేల్పూరు గ్రామానికి చెందిన తమ్మిశెట్టి సుజాత (45)గా గుర్తించాం. ఈమె భర్త చనిపోయి 20 సంవత్సరాలు అవుతోంది. ఇదే క్రమంలో రాజుపాలెం మండలం దొంగ బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామానికి చెందిన బత్తుల గోవిందు(60)తో వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్టు ప్రాథమిక సమాచారం. ఈ మధ్య కాలంలో గోవిందును సుజాత దూరంగా పెట్టింది. దీంతో కక్ష పెంచుకున్న గోవిందు ఆమెను ఎలాగైనా హత్య చేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు. పథకం ప్రకారమే సుజాతను హత్య చేశాడు. ఆమెపై కత్తితో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. పోలీసులు మహిళను ఆసుపత్రికి తరలించాక చనిపోయింది. నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నాం." - వెంకట్రావు, సీఐ
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