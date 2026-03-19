ఆస్తి కోసం సోదరిని కడతేర్చిన అన్న - మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి చెరువులో పడేసి
బాటసింగారంలో మహిళ దారుణహత్య - ఆస్తి కోసం అక్కను కర్కశంగా హత్యచేయించిన సోదరుడు - ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన - ప్రధాన నిందితుడితో సహా ముగ్గురి అరెస్టు
Published : March 19, 2026 at 3:36 PM IST
Brother Killed Sister in Batasingaram : కష్టసుఖాల్లో అండగా నిలవాల్సిన సోదరుడే ఆమె ఆస్తి కాజేయాలని కన్నేశాడు. చివరకు దారుణంగా హత్య చేసి మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా కోసి చెరువులో పడేశాడు. మానవత్వాన్ని మంటగలిపే ఈ ఘటన అబ్ధుల్లాపుర్మెట్ మండలంలో జరిగింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ మరిన్ని విషయాలు రాబట్టేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
పోలీసులు, మృతుడి బంధువుల కథనం ప్రకారం : రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన లీలాదేవి(40) కుటుంబం కొన్నేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ నగరానికి జీవనోపాధి నిమిత్తం వచ్చి ఎల్బీనగర్ ప్రాంతంలో కిరాణా దుకాణం నిర్వహించేది. ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు. 2018లో లీలాదేవి భర్త మృతిచెందడంతో ఇద్దరు పిల్లల పోషణ పూర్తి బాధ్యత ఆమెపై పడింది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు సోదరుడి వరస అయ్యే పప్పురామ్ కుమావత్ అనే వ్యక్తి అండగా నిలుస్తానంటూ మాటఇచ్చి ముందుకు వచ్చాడు. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం పరిధిలోని బాటసింగారం ప్రాంతంలో ఆమెతో కలిసి పప్పురామ్ 120 గజాల ఇంటిని కొనుగోలు చేశాడు. దాన్ని పప్పురామ్ పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడు. బాటసింగారం ప్రాంతంలో కిరాణా దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తూ పప్పురామ్ ఫ్యామిలీతో పాటు లీలాదేవి తన ఇద్దరు పిల్లల(బాలిక 13 ఏళ్లు, బాలుడు 11 ఏళ్లు)తో కలిసి ఉంటోంది.
ఆమె ఆస్తి కూడా తనకే దక్కుతుందనే దురాశతో : ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల లీలాదేవి పప్పురామ్ను ఇల్లు గురించి అడిగింది. దీంతో లీలాదేవి అడ్డు తొలగిస్తే ఇల్లుతో పాటు ఆమె ఆస్తి కూడా తనకే దక్కుతుందనే దురాశతో పప్పురామ్ అదును కోసం ఎదురు చూశాడు. గత నెల 28వ తేదీన పిల్లలు బడికి వెళ్లిన సమయంలో పప్పురామ్ తన దుకాణంలో పనిచేసే రాజేశ్ కుమావత్, సునీల్కుమార్లతో కలిసి లీలాదేవిని దారుణంగా హత్య చేశాడు. అనంతరం ఈ విషయం ఎవరికీ గుట్టుచప్పుడు కాకుండా మృతదేహాన్ని ఇంట్లోనే గుట్టుగా దాచాడు. పాఠశాల నుంచి వచ్చిన లీలాదేవి పిల్లలు, తల్లి గురించి అడగ్గా ఎటో వెళ్లిందని మాయమాటలు చెప్పి నమ్మించాడు. అప్పటికే పథకం ప్రకారం ఆమెపై లేనిపోని నిందలు వేసి ఆమె బంధువులను సైతం నమ్మించినట్లు తెలుస్తోంది.
మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలుగా కోసి : ఈ క్రమంలో నిందితులు మార్చి 2వ తేదీన లీలాదేవి మృతదేహాన్ని మజీద్పూర్ సమీపంలో ఉన్న చెరువు ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి రెండు ముక్కలుగా కోసి నడుము పైభాగాన్ని తూము ముందు పడేశారు. మరో భాగం చెరువు ప్రాంతంలో వేశారు. లీలాదేవి కనిపించడం లేదంటూ ఈ నెల 8వ తేదీన అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పీఎస్లో పప్పురామ్ ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు పప్పురామ్, రాకేశ్ కుమావత్, సునీల్కుమార్లను బుధవారం అదుపులోకి తీసుకొని విచారించడం వల్ల హత్య ఉదంతం చూసింది. పోలీసులు నిందితులను ఘటనా స్థలానికి తీసుకెళ్లి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. శవపరీక్ష నిర్వహించేందుకు మృతదేహన్ని ఉస్మానియా ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించారు.
ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి తరహా ఘటనలు సమాజంలో ఎక్కువైపోతున్నాయి. మానవసంబంధాలకు విలువలేకుండా పోతోంది. రక్తసంబంధీకులు అని కూడా చూడకుండా ఆస్తుల కోసం ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న ఘటనలు సమాజంలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సొంత తల్లిదండ్రులను చంపేందుకు వెనకాడటం లేదు కొంతమంది. తాజా ఘటనతో స్థానికంగా విషాధ చాయలు అలుముకున్నాయి.
అనాథ మృతదేహాలకు ఆమె అమ్మ - ఇప్పటి వరకు 653 మందికి తలకొరివి
ఆస్తి కోసం అమ్మను చంపేసి - కడియాల కోసం కాలు కోసేసిన కుమార్తె