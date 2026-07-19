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నడిరోడ్డుపై మహిళపై దాడి - వివస్త్రగా మార్చి ట్రాన్స్‌జెండర్‌ వికృతానందం

కుటుంబాల మధ్య గత మూడు సంవత్సరాలుగా వివాదం - టీడీపీ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణమూర్తి, ట్రాన్స్‌జెండర్ మాధవి అరెస్టు - కఠిన చర్యలు తప్పవని ఎస్పీ హెచ్చరిక

TDP Secretary Mallela Venkataramana Murthy and transgender Madhavi arrested
TDP Secretary Mallela Venkataramana Murthy and transgender Madhavi arrested (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 11:44 AM IST

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Woman Attacked On Road Case In Guntur Updates : గుంటూరు నగరంలోని కృష్ణబాబు కాలనీలో ఓ మహిళను వివస్త్రను చేసిన ఘటన అందరినీ ఒక్కసారిగా కలచివేసింది. ఘర్షణల నేపథ్యంలో మహిళపై ట్రాన్స్‌జెండర్‌ దాడికి పాల్పడి వివస్త్రను చేసి సభ్యసమాజం తలదించుకునేలా చేసింది. ఇంతటి అమానవీయ ఘటన వెనుక ఆ ఇరు కుటుంబాల మధ్య గత మూడు సంవత్సరాలుగా నెలకొన్న పగ, ప్రతీకారాలే ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.

టీడీపీ 21వ డివిజన్‌ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణమూర్తి ఉద్దేశపూర్వకంగా ట్రాన్స్‌జెండర్‌గా మారిన తన మేనల్లుడిని పిలిపించి సదరు మహిళపై దాడి చేయించి వివస్త్రను చేసేలా అత్యంత అమానవీయంగా, విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తించారని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ట్రాన్స్‌జెండర్‌ చేసిన అరాచకంతో స్థానిక ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. మూర్తి ఇంటికి కేవలం పది అడుగుల దూరంలోనే బాధిత మహిళ నివాసిస్తుంది. మూడు సంవత్సరాల కిందట వెంకటరమణమూర్తి ఓ కార్యక్రమానికి తన కారులో బాధితురాలి సోదరుడిని తీసుకెళ్లారు. ఆ సమయంలో కారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురికావడంతో ఆమె సోదరుడు చనిపోయారు. అప్పట్నుంచి ఇరువర్గాల మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి.

అసలేం జరిగిందంటే : ఈ నెల 15వ తేదీన మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో బాధితురాలు తన ఇంటి ముందు ఉన్న మోటారు బాగు చేసుకుంటుంటే మూర్తి వెళ్లి రూ.10 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అడిగిన డబ్బు ఇవ్వలేదన్న కోపంతో మూర్తి వెళ్లి జీఎంసీకి ఫిర్యాదు చేసి మోటారు తొలగించేలా చేశారు. దీంతో ఇరు కుటుంబాల మధ్య మళ్లీ గొడవ మొదలైంది. బాధితురాలు, ఆమె భర్త, కుమారుడితో కలిసి నగరంపాలెం పోలీస్‌స్టేషన్‌కు ఫిర్యాదు చేయడానికి వెళ్లారు. అప్పటికే పోలీసులు వేరే కార్యక్రమం బందోబస్తుకు వెళ్లారు. దీంతో బాధితురాలు అనారోగ్యానికి సంబంధించిన మందులు వేసుకోవాలని, రేపు వస్తామని చెప్పి తిరిగి ఇంటికెళ్లిపోయారు.

అప్పటికే మూర్తి తెనాలిలో ఉంటున్న తన మేనల్లుడు ట్రాన్స్‌జెండర్‌ మాధవిని గుంటూరుకు పిలిపించారు. పోలీస్‌స్టేషన్‌ నుంచి బాధితురాలు తన కుమారుడితో ఇంటికి వచ్చి ద్విచక్ర వాహనం దిగకముందే ట్రాన్స్‌జెండర్‌ మాధవి ఒక్క ఉదుటున బాధితురాలిపై దాడికి పాల్పడింది. ఆమె దుస్తులు చింపేసి వివస్త్రగా మార్చింది. బాధితురాలి ఒంటిపై ఉన్న బంగారు వస్తువులను కూడా లాగేసుకుంది. బాధితురాలిని నడిరోడ్డుపై వివస్త్రగా కూర్చోబెట్టి ఆమె చుట్టూ తిరుగుతూ చప్పట్లు కొడుతూ మూత్రం పోయాలంటూ మాధవి బెదిరించింది. వెంటపడి దాడి చేస్తూ 20 నిమిషాలపాటు మాధవి అరాచకం సృష్టించింది. ఇంతలో తేరుకున్న స్థానికులు ట్రాన్స్​జెండర్​ మాధవికి అడ్డువెళ్లి బాధితురాలి ఒంటిపై వస్త్రాలు కప్పి తీసుకెళ్లారు.

పోలీసులు అప్రమత్తమైనట్లయితే : మధ్యాహ్నం గొడవ జరిగినప్పుడే పోలీసులకు సమాచారం వచ్చినా వారు సరిగా స్పందించలేదు. అంతేకాకుండా సాయంత్రం బాధితులు ఫిర్యాదు చేయడానికి పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వెళ్లి, బందోబస్తుకు వెళ్లిన పోలీసుల కోసం వేచి చూసి తిరిగి ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు అమానుష దాడి జరిగిందన్న విషయం తెలిసినా పోలీసులు బాధ్యతగా వ్యవహరించలేదన్న విమర్శలొస్తున్నాయి.

సీఐ సత్యనారాయణ మాత్రం తాను 15వ తేదీ రాత్రి బాధితులతో మాట్లాడి ఫిర్యాదు రాసి ఇవ్వమని అడిగానని, బాధితురాలికి ఆరోగ్యం బాలేదని, మాత్రలు వేసుకుని 16వ తేదీ ఉదయం వస్తామని చెప్పి వెళ్లిపోయారని చెబుతున్నారు. అయితే 16న ఉదయం బాధితులు ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి కార్యాలయానికి వెళ్లి అమానవీయ ఘటన చెప్పి కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. మూర్తి వర్గీయులు సైతం ఈ విషయమై ఎమ్మెల్యేకు ఫిర్యాదు చేశారు. మహిళపై దాడి చేసి, వివస్త్రను చేయడం అత్యంత దారుణమని ఎమ్మెల్యే మందలించి వెంటనే కేసు నమోదు చేసి బాధితురాలికి న్యాయం చేయాలని పోలీసులకు చెప్పినట్టు సమాచారం. దీంతో పోలీసులు 16వ తేదీన ఉదయం కేసు నమోదు చేశారు. 331(6), 74,79,115(2)118(1) రెడ్‌విత్‌3(5) బీఎన్‌ఎస్‌ నాన్‌బెయిల్‌బుల్‌ సెక్షన్లు పెట్టారు.

సీసీ కెమెరా వీడియోలు ఎవరు బయటపెట్టారు? : ఘటనకు సంబంధించి సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ ఇస్తే నిందితులందరినీ గుర్తిస్తామని సీఐ సత్యనారాయణ బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకంటే ముందే 17న వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవడం వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఉందా? అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

కఠిన చర్యలు తప్పవు: ఈ ఘటనపై స్పందించిన ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌, మహిళను వివస్త్రగా చేసిన ఘటన చాలా దురదృష్టకరమని అన్నారు. శనివారం రాత్రి బాధితురాలు, ఆమె కుటుంబసభ్యులను ఎస్పీ పరామర్శించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ, ఈ ఘటనను చాలా సీరియస్‌గా తీసుకున్నామని చెప్పారు. 16న కఠిన సెక్షన్లతో కూడిన కేసు నమోదు చేశామన్నారు. మల్లెల వెంకటరమణమూర్తి, అతని కుటుంబసభ్యులను 17న రాత్రి అరెస్టు చేశామని ఎస్పీ చెప్పారు. మహిళలపై ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కడ జరిగినా నిందితులు ఏ పార్టీవారైనా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ జిందాల్​ హెచ్చరించారు.

గుంటూరులో అమానవీయ ఘటన - నడిరోడ్డుపై మహిళను వివస్త్ర చేసి దాడి

గుంటూరులో మహిళపై దాడి ఘటన - చట్టం ఎవరికీ లొంగదు, పక్షపాతం చూపదన్న సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

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WOMAN ATTACKED ON ROAD IN GUNTUR
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నడిరోడ్డుపై మహిళపై దాడి
WOMAN ATTACKED ON ROAD CASE UPDATES

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