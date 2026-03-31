వరంగల్ జిల్లాలో క్షుద్రపూజల కలకలం - కట్టుకున్నవాడే కక్షకట్టాడు
భర్త తనపై క్షుద్రపూజలు చేయిస్తున్నాడని ఆరోపించిన మహిళ - తన పాస్ఫోటోలను క్షుద్రపూజల్లో వినియోగించడంపై భయాందోళన - తనకు న్యాయం చేయాలని బాధిత మహిళ విజ్ఞప్తి
Published : March 31, 2026 at 8:49 PM IST
Updated : March 31, 2026 at 9:36 PM IST
Occult Rituals Vadlakonda Village in Parvathagiri : వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి మండలంలోని వడ్లకొండ గ్రామంలో క్షుద్రపూజల కలకలం రేగింది. ఈ ఘటన ఈరోజు ఉదయం స్థానికులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేసింది. వడ్లకొండ గ్రామ శివారులోని ప్రసిద్ధ కంఠమహేశ్వర స్వామి దేవాలయం సమీపంలో ఉన్న ఒక మర్రి చెట్టు కింద ఈ క్షుద్రపూజలు చేసినట్లు స్థానికులు గుర్తించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
భార్యపై భర్త క్షుద్రపూజలు : ఈ క్షుద్ర పూజల్లో భాగంగా మద్దెబోయిన కవిత అనే మహిళకు చెందిన పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోను ఉపయోగించడం ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఫోటోపై కుంకుమ చల్లి పూజలు చేసిన ఆనవాళ్లు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. గ్రామంలోని దేవాలయ పరిసరాల్లో ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరగడంపై భక్తులు, గ్రామస్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మూఢనమ్మకాలతో ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటన స్థలంలో లభించిన ఆధారాల ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు.
పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ : బాధితురాలు కవిత ఫోటోతో తన భర్తే తనతోపాటు పిల్లలకు హాని తలపెట్టాలనే క్షుద్ర పూజలు చేయించాడని ఆరోపించారు. ప్రాణహాని తలపెట్టే ఉద్దేశంతోనే తన భర్త రాజు ఈ పని చేశాడని స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
"నా భర్త రాజు వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని నాతో పాటు నా పిల్లలను రోడ్డు మీదకు తీసుకువచ్చాడు. కష్టపడుతూ నేను పర్వతగిరిలో జీవనం కొనసాగిస్తున్నా. నాకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కూతురు. ఇంతకు ముందు ఒక కుమారుడిని క్షుద్రపూజలు చేసి చంపేశాడు. ఇప్పుడు నాతో పాటు నా కూతురుపైనా క్షుద్రపూజల ప్రయోగం చేశాడు. మమ్మల్నీ కూడా చంపేయాలని చూస్తున్నారు. వివాహేతర సంబంధం కారణంగా కోర్టులో కేసు వేస్తే మా పిల్లలపై వ్యవసాయ భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి కలిసి ఉండాలని తీర్పునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో క్షుద్రపూజలతో నన్ను నా పిల్లలను చంపాలని చూస్తున్నాడు. వివాహేతర సంబంధం కలిగిన మహిళ చెప్పినట్లే నా భర్త చేస్తున్నాడు" -కవిత, బాధితురాలు
