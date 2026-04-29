రెండేళ్లలో ఉత్తరాంధ్రలోని 11 ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం లక్ష్యం: మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు

ఉత్తరాంధ్ర సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై మంత్రి నిమ్మల సమీక్ష - ప్రాజెక్టుల పూర్తితో ఉత్తరాంధ్రలో 2.69 లక్షల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టు - తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆయకట్టు సాగులోకి తేవాలనేది లక్ష్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 12:44 PM IST

Minister Nimmala Ramanaidu About Uttarandhra Irrigation Projects : ఉత్తరాంధ్రలో 11 కీలక సాగునీటి ప్రాజెక్టులను రాబోయే రెండేళ్లలో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నామని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఉత్తరాంధ్రలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన, ఈ కీలక సాగునీటి ప్రాజెక్టులను సుమారు రూ.2,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పూర్తి చేయాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లక్ష్యం నిర్దేశించినట్లు తెలిపారు.

తక్కువ వ్యయంతో విస్తృత ఆయకట్టుకు సాగునీరు : ఈ 11 ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం పూర్తయితే ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో కొత్తగా 2.69 లక్షల ఎకరాల భూమిని సాగులోకి తీసుకురావడంతో పాటు, మరో 2.49 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని స్థిరీకరించడం సాధ్యమవుతుందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు వివరించారు. తక్కువ వ్యయంతో విస్తృత ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించేవే కాకుండా కరువు పీడిత ప్రాంతాలకు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చే ప్రాజెక్టులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

నేరడి బ్యారేజీ ఆటంకాలు తొలగింపు : అంతేకాకుండా 2021 వంశధార ట్రిబ్యునల్ తీర్పును గెజిట్‌లో పొందుపరిచేలా చర్యలు తీసుకుని తద్వారా సంబంధిత నోటిఫికేషన్ వెలువడేలా చూడటంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కృషి ఎట్టకేలకు ఫలించిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఫలితంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న అన్ని ఆటంకాలు తొలగిపోయాయని ఆయన తెలిపారు.

జగన్​ ప్రభుత్వంపై మండిపాటు : మరోవైపు గత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఉత్తరాంధ్ర సాగునీటి ప్రాజెక్టుల కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయలేదని ఆరోపిస్తూ మంత్రి ఆ ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి పోలవరం ఎడమ ప్రధాన కాలువ వంటి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించిన కీలక పనులను నిలిపివేసినందుకు గాను ఆయన జగన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు.

సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా రైతులకు నీటి వసతులు : ఈ సమీక్షా సమావేశంలో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి అత్యంత కీలకమైన ఈ సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ప్రభుత్వం మరింత శ్రద్ధ వహించాలని వాటి నిర్మాణ పనుల వేగాన్ని ముమ్మరం చేయాలని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కోరారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా రైతులకు నీటి వసతులను మెరుగుపరిచి తద్వారా సాగు విస్తరణ ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధికి బాటలు వేసే పనులు వేగంగా ముందుకు సాగుతాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

