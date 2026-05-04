నీట్‌ యూజీ 2026 : ఈసారి సులభంగానే ప్రశ్నపత్రం - కటాఫ్‌ భారీగా పెరిగే అవకాశం!

ప్రశాంతంగా ముగిసిన నీట్‌ యూజీ - 2026 పరీక్ష - గత ఏడాదితో పోలిస్తే కాస్త సులభంగా ఉందని నిపుణుల అభిప్రాయం - ఈసారి కటాఫ్‌ పెరిగే అంచనాలు

Published : May 4, 2026 at 10:19 AM IST

NEET 2026 Exam Analysis in Telugu : జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్‌ యూజీ- 2026) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆదివారం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్‌ వంటి వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు కీలకమైన ఈ పరీక్షకు విద్యార్థుల స్పందన విశేషంగా కనిపించింది. రాష్ట్రంలో నమోదైన అభ్యర్థుల్లో 97.64 శాతం మంది పరీక్షకు హాజరు కావడం గమనార్హం. మొత్తం 73,024 మంది నమోదు చేసుకోగా, 71,304 మంది పరీక్ష రాశారు. కేవలం 1,720 మంది గైర్హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్‌లోనే అత్యధికంగా 69 కేంద్రాల్లో 28,024 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 24 జిల్లా కేంద్రాల్లో 199 పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నిర్వహణ సమర్థంగా జరిగింది.

ప్రశ్నపత్రం సులభం - సబ్జెక్టుల విశ్లేషణ : ఈసారి ప్రశ్నపత్రం గత ఏడాదితో పోలిస్తే కాస్త సులభంగా ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ప్రతి సబ్జెక్టులో ప్రత్యేక సవాళ్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. బయాలజీ విభాగంలో అధిక సమయం తీసుకునే ప్రశ్నలు ఎక్కువగా రావడం విద్యార్థులకు ఒత్తిడిని కలిగించిందని, ముఖ్యంగా బాటనీ ప్రశ్నల్లో కాంబినేషన్‌ ఆధారిత ఎంపికలు ఉండటం వల్ల సరైన సమాధానం గుర్తించడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించారు. జువాలజీ, బాటనీ ప్రశ్నలు ప్రధానంగా 'ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ' పాఠ్యాంశాల నుంచే రావడం విద్యార్థులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించిందన్నారు.

కెమిస్ట్రీలో 45 ప్రశ్నల్లో దాదాపు 35 ప్రశ్నలు సాధారణ స్థాయిలో ఉండగా, 5 ప్రశ్నలు కాస్త గందరగోళానికి గురిచేశాయి. ఈ విభాగం టాపర్‌లను నిర్ణయించే అంశంగా మారుతుందని నిపుణులు విశ్లేషించారు. ఫిజిక్స్‌లో 25 నుంచి 30 ప్రశ్నలు సులభంగా చేయగలిగినవే కాగా, మిగిలినవి గణనాత్మకంగా క్లిష్టంగా ఉన్నాయి.

కటాఫ్ పెరుగుదలపై అంచనాలు : ప్రశ్నపత్రం సులభత కారణంగా ఈసారి కటాఫ్ మార్కులు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. గత ఏడాది కటాఫ్ 405 మార్కులుగా ఉండగా, ఈసారి అది 470 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. మరింత ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, పలువురు విద్యార్థులు 100 శాతం మార్కులు సాధించే అవకాశముందని కూడా చెబుతున్నారు. ఇది పోటీ తీవ్రతను మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.

ఎండల ప్రభావం - అభ్యర్థుల ఇబ్బందులు : పరీక్ష నిర్వహణలో ఎలాంటి పెద్ద అంతరాయాలు లేకపోయినా, భానుడి ప్రతాపం అభ్యర్థులను తీవ్రంగా ఇబ్బందులకు గురి చేసింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పరీక్ష ఉండటంతో విద్యార్థులు ఉదయం 11 గంటలకే కేంద్రాలకు చేరుకోవాల్సి వచ్చింది. కేంద్రాలు తెరుచుకునే వరకు బయట ఎండలో వేచి ఉండటం వారికి కష్టంగా మారింది. తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలతో పాటు వేడి తాపాన్ని భరించాల్సి వచ్చింది. ఇది పరీక్ష నిర్వహణలో సమయపాలనపై మరోసారి చర్చకు దారి తీసింది.

మానవత్వానికి ఉదాహరణలు : పరీక్ష సమయంలో కొన్ని అరుదైన ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. నల్గొండలో ఒక విద్యార్థి ముక్కులో రక్తస్రావం కావడంతో ఓఎంఆర్‌ షీట్‌పై మరకలు పడినా, నిర్వాహకులు వెంటనే స్పందించి షీట్‌ చెల్లుబాటయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.

కుత్బుల్లాపూర్‌లో ఓ విద్యార్థిని ఫొటోలు తీసుకురాకపోవడంతో ఆందోళనకు గురయ్యింది. అక్కడే విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు స్పందించి ఆమెను సమీప స్టూడియోకు పంపించి, సమయానికి పరీక్ష కేంద్రానికి వచ్చేలా సహాయం చేశారు. మరో విద్యార్థిని పొరపాటున తప్పు కేంద్రానికి చేరుకున్నప్పటికీ, పోలీసుల సహకారంతో సరైన కేంద్రానికి చేరుకుని పరీక్ష రాసింది. ఈ సంఘటనలు పోలీసుల మానవత్వాన్ని ప్రతిబింబించాయి.

సమన్వయంతో సక్సెస్ : నీట్‌ యూజీ–2026 పరీక్ష ప్రశాంతంగా, సమర్థవంతంగా ముగిసింది. ప్రశ్నపత్రం సులభం, అధిక హాజరు, పెరిగే కటాఫ్ అంచనాలు ఈసారి పరీక్షను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. అయితే ఎండల తీవ్రత వంటి సమస్యలు భవిష్యత్తులో నిర్వహణలో పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలుగా నిలిచాయి. విద్యార్థుల కృషి, అధికారుల సమన్వయం కలిసి ఈ పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాయి.

