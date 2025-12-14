Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

చలిపులికి దొర్కకుండా ఉదయం ఇలా వ్యాయామాలు చేయండి!

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న చలి - పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యలు - వ్యాయామం చేస్తేనే ఆరోగ్యంగా ఉంటారని సూచిస్తున్న డాక్టర్లు

The Cold is Increasing in Nalgonda District
The Cold is Increasing in Nalgonda District (ETV BHARATH)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

The Cold is Increasing in Nalgonda District : రాష్ట్రంలో చలి పంజా విసురుతోంది. పలు జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలతో వణకిస్తుంది. ఉదయం, సాయంత్రం తీవ్రత మరీ ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ సమయంలో బయటకు వెళ్లే వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే చిన్న, పెద్ద అని తేడా లేకుండా ఎవరైనా అనారోగ్యం బారిన పడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. అందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం.

సాధారణ రోజుల్లో కంటే చలికాలంలో వ్యాయామం చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఎక్స​ర్​సైజ్​ చేయడం ద్వారా శరీరంలో వేడి పుడుతుంది. తగ్గిన ఉత్సాహం మళ్లీ పుట్టుకొస్తుంది. దీనివల్ల మానసికంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారు. అయితే కొందరు చలి వల్ల బయటకు వెళ్లలేక ఇంట్లోనే వ్యాయామం చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. మైదానంలోకి వెళ్లి వ్యాయామాలు చేయలనుకునే వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.

చలి నుంచి రక్షణ అవసరం : ఎలర్జీ సమస్యలున్న వారు చెవులు, ముక్కు, నోటి ద్వారా చల్లగాలి లోపలికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు బయటకు వెళ్లేటప్పుడు శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని ఇచ్చే వస్త్రాలను ధరించాలి. ఏవైనా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడేవారు ఉదయమే వ్యాయామం చేయడానికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది. చలితో రక్తనాళాలు పూర్తిస్థాయిలో వ్యాకోచించవు. సూర్యుడు ఉదయించాక బయటకు వెళ్లాలి. దాంతో ఎండవేడి శరీరానికి తాకి వ్యాయామానికి సహకరిస్తుంది. దగ్గు, జలుబు వంటివి రావు.

వామ్అప్​ తప్పనిసరి చేయాలి : సాధారణ రోజుల్లో మాదిరిగా చలిలో నేరుగా మైదానానికి వెళ్లొద్దు. ఇంట్లో కనీసం ఐదు నిమిషాల వరకు వామ్​అప్ చేయాలి. దాంతో శరీరం తగినంతగా వేడెక్కి అన్ని అవయవాలకు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. అప్పుడు మైదానానికి వెళ్లడం మేలు. లేదంటే అనారోగ్యానికి గురవుతారు. ఆస్తమా, డయాబెటిక్, గుండె, రక్తపోటు సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

చలి పెరుగుతున్నందున శరీరానికి వెచ్చదనం అవసరం. దాంతో రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడే వారు వ్యాయామానికి వెళ్లే ముందు ఇంట్లో వామ్​అప్​ చేయాలి. తప్పరిని సరిగా ఆరోగ్య నియమాలు పాటిస్తూ వేడి ఆహారం తీసుకోవాలి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థాలు మూత్రం రూపంలో బయటికి వెళ్లాలి. అందుకే దాహం లేకున్నా తగినంత నీరు తీసుకోవాలి. గోరువెచ్చటి నీటిని తాగడం మంచిది. ఆరోగ్య నియమాలు పాటించాలి - డాక్టర్ ఉపేందర్, ఫిజీషియన్, ఏరియా ఆసుపత్రి, తుంగతుర్తి

నాకు 75 ఏళ్లు. రెండేళ్ల నుంచి ప్రతి రోజు స్థానిక షాబునగర్‌లోని టీజీ పార్కులో వాకింగ్‌ చేస్తున్నారు. సాధారణ రోజులో ఉదయం 6:30కి వెళ్లేవాడిని. చలి పెరగడంతో ఉదయం 9:30కు పార్కుకి వస్తున్నాను - బంటు వీరయ్య, మిర్యాలగూడ

చలికాలంలో తీసుకోవాల్సిన మరికొన్ని జాగ్రత్తలు :

  • చలికాలంలో చల్లటి పదార్థాలను తినకూడదు
  • వేడిగా ఉండే పదార్థాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి
  • శరీరం వెచ్చగా ఉండేదుకు ఉన్ని దుస్తులను ధరించాలి
  • గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు
  • చెవులకు గాలిని తగలనివ్వకూడదు
  • రాత్రి పూట బయటకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది
  • ఐస్​క్రీమ్​, శీతల పానీయాలు తాగకూడదు

చలి చంపేస్తోంది భయ్యా! - 28 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీలలోపు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు

రాష్ట్రాన్ని వణికిస్తున్న చలి పంజా - మరో రెండు రోజులు ఇదే పరిస్థితి

TAGGED:

TG WINTER MINIMUM TEMPARATURE
TELANGANA LOWEST TEMPARATURE
నల్గొండలో పెరుగుతున్న చలి
COLD WEATHER PRECAUTIONS
COLD IS INCREASING IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.