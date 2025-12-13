Telangana Panchayat Elections Results2025

చలి చంపేస్తోంది భయ్యా! - 28 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీలలోపు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు

తెలంగాణలో పెరుగుతున్న శీతాకాలం ఉష్ణోగ్రతలు - ఇంకో మూడు రోజులు ఇదే విధంగా ఉండనున్న చలి - సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్​ మండలంలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు

Cold Wave is Increasing in Telangana
Cold Wave is Increasing in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 9:34 AM IST

Cold Wave is Increasing in Telangana : రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఇంటి నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టాలంటేనే జనాలు గజగజ వణికిపోతున్నారు. ఈ చలికి ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. గురువారం రాత్రి నుంచి శుక్రవారం ఉదయం వరకు ఏకంగా 28 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీలలోపు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి.

సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్​ మండలంలో అత్యల్పంగా 5.8 డిగ్రీల సెల్సియస్​ చలి తీవ్రత నమోదయింది. దీంతో గత పదేళ్ల రికార్డు (డిసెంబరు 12న ఇంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఎప్పుడూ నమోదు కాలేదు) బద్దలైంది. దీంతోపాటు డిసెంబర్ రెండో వారంలో ఎక్కువ జిల్లాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవడం కూడా ఇదే తొలిసారని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గతంలో ఎప్పుడూ ఇంత తక్కువ నమోదు కాలేదని పేర్కొంది.

బెంబేలెత్తుతున్న జనాలు :

  • కొన్ని రోజులుగా వరుసగా రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పది డిగ్రీల కంటే తక్కువకు పడిపోతుండటంతో ప్రజలు బెంబేలెత్తి పోతున్నారు. బహిరంగ ప్రాంతాలు, శివారుల్లో చలిగాలుల తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉండటంతో వణికిపోతున్నారు. ప్రధానంగా చిన్నారులు, వృద్ధుల్లో ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి ఎక్కువగా తలెత్తుతున్నాయి. చర్మం పగుళ్లు బారడం, కళ్ల నుంచి నీళ్లు రావడం వంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
  • రహదారులపై మంచు దుప్పటి పరుచుకున్నట్లు ఉంటుంది. అనేక జిల్లాల్లో ఉదయం పూట రోడ్లపై మంచు కురుస్తుండటంతో ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కూడా వాహనదారులకు కనిపించడం లేదు.

హైదరాబాద్​లో గజగజ వణుకుతున్న జనాలు : రాష్ట్రంలో చాలాచోట్ల గురువారం రాత్రి నుంచి శుక్రవారం ఉదయం వరకు ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా దిగువకు పడిపోయాయి. హైదరాబాద్​లో 10.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కాగా, ఇది సాధారణం కన్నా 4.9 డిగ్రీలు తక్కువ. హనుమకొండలో ఏకంగా 7.4 డిగ్రీలు తగ్గి 8.5 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. ఆదిలాబాద్​లో 5.6 డిగ్రీలు, మెదక్​లో 6.5 డిగ్రీల మేర సాధారణం కంటే ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి.

మరో మూడు రోజులూ వణుకే : రాష్ట్రంలో శని, ఆది, సోమవారాల్లోనూ చలి తీవ్రత ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. చాలా జిల్లాల్లో 9.2 డిగ్రీలలోపు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సూచించింది. శనివారం 20 జిల్లాలకు, ఆదివారం 13 జిల్లాలకు, సోమవారం 12 జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్​ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

వణుకుతున్న ఉద్యోగులు, దినసరి కూలీలు : ఉద్యోగాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులు, పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు చలితో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఉదయం 8 గంటలు దాటుతున్నా చలి తీవ్రత తగ్గకపోవడంతో గజగజ వణుకుతున్నారు. శరీరాన్ని నిండుగా కప్పుకుని తమ తమ విధులకు హాజరవుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు ఈ చలితో అనారోగ్య సమస్యల బారినపడుతున్నారు. మరో 2, 3 రోజులు ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉంటాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం మేలు.

COLD WAVE HITS IN TELANGANA
తెలంగాణలో పెరుగుతున్న చలి
TG WINTER MINIMUM TEMPERATURES
WINTER TEMPERATURES IN TELANGANA

