ETV Bharat / state

ఉదయం బయటకు రావాలంటేనే భయం - వణికిస్తున్న చలి

నిరుడి కంటే ఎక్కువగా చలి - సాయంత్రం 4 గంటల నుంచే చలిగాలులు - ఉదయం 9 గంటల వరకు మంచు - ఇబ్బందులు పడుతున్న విద్యార్థులు - జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యుల సూచన

bapatla
Winter Cold Air Latest Updates (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cold Weather in Andhra Pradesh : పట్టణాలు, పల్లెలపై పొగమంచు పంజా విసురుతోంది. ప్రజలు చలికి గజగజ వణికిపోతున్నారు. ఉదయాన్నే బయటకు రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు. శీతల వాతావరణంలో వైరస్‌లు, బ్యాక్టీరియాలు విజృంభించడంతో ప్రజలు పలురకాల వ్యాధుల బారినపడుతున్నారు. బాపట్ల, చీరాల ప్రాంతీయ ఆసుపత్రులు, రేపల్లె, అద్దంకి, పర్చూరు సామాజిక ఆసుపత్రుల్లో ఔట్‌పేషెంట్‌ విభాగానికి అనారోగ్యంతో వచ్చే వారి సంఖ్య పెరిగింది. మంచులో సాధ్యమైనంత వరకు బయట తిరగకూడదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచే చల్లని గాలులు: నిరుడి కన్నా ఈ ఏడాది చలి ఎక్కువగా ఉంటోంది. సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచే చల్లని గాలులు వీస్తున్నాయి. ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు మంచు ఉంటోంది. ఉదయాన్నే పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు, ప్రయాణికులు చలికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చిన్నారులు, వృద్ధులు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్న వారు ఎక్కువగా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు ఫ్లూ, కఫంతో కూడిన దగ్గు, శ్వాసకోస సమస్యలు, ఒళ్లు నొప్పులు, గొంతు నొప్పి, జ్వరంతో ప్రజలు బారులు తీరుతున్నారు.

బాపట్ల ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి ఓపీ విభాగానికి రోజకు 350 నుంచి 400 మంది రోగులు వస్తున్నారు. పది రోజులుగా ఈ సంఖ్య 450కు పెరిగింది. గతంలో శ్వాసకోస సమస్యలతో వచ్చేవారు 70 మంది వరకే ఉండేవారు. ప్రస్తుతం వారి సంఖ్య 150కు పెరిగింది. వీటితో పాటు చర్మం పొడిబారడం, అలర్జీలు, దద్దుర్లు, దురద, వంటి సమస్యలతో రోగులు వస్తున్నారు. సంక్షేమ వసతిగృహాల్లో ఉదయాన్నే చన్నీళ్ల స్నానం చేయాల్సి రావటంతో విద్యార్థులు వణికిపోతున్నారు.

జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే మేలు: శీతల పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. వేడి ఆహారం తీసుకోవాలి. గోరు వెచ్చటి నీరు తాగాలి. మంచులో రాత్రులు, ఉదయం తిరగటం తగ్గించాలి. అవసరమైనపుడు మాస్కులు, ఉన్ని దుస్తులు, స్వెట్టర్లు ధరించాలి. చలికాలంలో తక్కువ నీరు తాగుతుంటారు. దీనివల్ల పలు సమస్యలు వస్తాయి. ఎక్కువ నీరు తాగితేనే లోపల పేరుకుపోయిన కఫం బయటకు వస్తుంది. న్యూమోనియా రాకుండా చిన్నారులు, పెద్దలు టీకాలు వేయించుకోవాలి. శ్వాస సమస్యలున్న వారు ఉదయం సమయంలో చల్లటి గాలికి వాకింగ్​ చేయడం కొద్ది రోజులు తగ్గించాలంటున్నారు.

ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: రెండువారాల నుంచి చలి బాగా పెరిగింది. ఈ పరిస్థితుల్లో చిన్నారులు, వృద్ధులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. న్యూమోనియా వచ్చే ప్రమాదముంది. దీని వల్ల జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. చలికాలంలో జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే రక్తనాళాలు గడ్డకట్టి గుండె, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌లు వంటివి వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. అనారోగ్యానికి గురైతే వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స చేయించుకోవాలి. ఎల్లప్పుడూ పోషకాహారాన్నే తీసుకోవాలని, సీజన్లో వచ్చే పండ్లు తినాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

3.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత: ఈ వారంలో డుంబ్రిగుడలో అత్యల్పంగా 3.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు చింతపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం వాతావరణ విభాగం నోడల్‌ అధికారి డాక్టర్‌ ఆళ్ల అప్పలస్వామి తెలిపారు. జి.మాడుగులలో 4.1, మినుములూరులో 5, హుకుంపేట 6.2, ముంచంగిపుట్టు, పాడేరు 6.9, పెదబయలు 7.1, చింతపల్లిలో 7.5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యాయని పేర్కొన్నారు.

వాహనదారులకు ఇబ్బందులు: పొగ మంచు కమ్మేసి వాతావరణమంతా శ్వేతమయంగా మారింది. మంచు ఎక్కువగా కురుస్తుండడంతో వాహనదారుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. అన్నమయ్య జిల్లాలో దట్టమైన పొగమంచు అలుముకుంది. రాయచోటిలో రహదారులను మంచు దుప్పటి కప్పేసింది. ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించక వాహనచోదకులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మైదుకూరులో పొగ మంచు ప్రభావం తీవ్రమైంది. గుంటూరులోనూ చలి పంజా విసురుతోంది. వృద్ధులు, చిన్నారులు, దీర్ఘకాల వ్యాధిగ్రస్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చలిమంటలు వేసుకుని స్థానికులు ఉపశమనం పొందుతున్నారు.

అందాల కోనసీమకు మంచుదుప్పటి - కట్టిపడేస్తున్న సుందర దృశ్యాలు

ఘాటుగా గొంతుదిగే "మైసూర్ రసం" - ఈ చలి వాతావరణంలో వేడి వేడిగా లాగించండి!

TAGGED:

COLD WINTER ASTHAMA
WINTER COLD UPDATE
LATEST TEMPARATURE IN BAPATLA
TEMPARATURE UPDATES IN AP
COLD WEATHER IN ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.