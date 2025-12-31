చలికాలంలో మండుతోన్న కూరగాయల ధరలు - మాంసం ధరలతో పోటీ!
పెరిగిన కూరగాయల ధరలు - కూరగాయలతో పాటు చికెన్, గుడ్ల ధరలు పైపైకి - కొనుగోలుదారుడిలో పట్టుకున్న కూరగాయల భయం - మార్కెట్కు వెళ్లి కూరగాయలు కొనలేని స్థితిలో సామాన్యులు
Published : December 31, 2025 at 1:52 PM IST
Vegetable Prices Increase : చలితో పాటే కూరగాయలు, చికెన్, గుడ్ల రేట్లు సామాన్య జనాలను వణికిస్తున్నాయి. ఈ చలి తీవ్రత పెరగడంతో కూరగాయలపై బాగా ఎఫెక్ట్ పెరిగింది. దీంతో కొద్దిరోజులుగా ధరలు అమాంతం పెరుగుతుండటంతో పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలపై ఆర్థిక భారం పడుతోంది. మరోవైపు చలి తీవ్రత కారణంగా కోళ్ల ఉత్పత్తి తగ్గడంతో చికెన్, గుడ్ల ధరలు సామాన్యుడికి అందటం లేదు.
గత అక్టోబరులో వచ్చిన మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు తోడు ఇప్పుడు ఈ చలి తీవ్రత వీటి రేట్లపై తీవ్ర ప్రభావమే చూపించదని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వరంగల్ లక్ష్మీపురం మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. కూరగాయలు ధరలు ఎంతని అడగడానికే సామాన్య కొనుగోలుదారుడు భయం పడుతున్నాడు.
కూరగాయల రేట్లతో హడలెత్తి : సాయి సోమవారం మార్కెట్కు వెళ్లాడు. అక్కడ కూరగాయలు, గుడ్లు తీసుకోవాలని అనుకున్నాడు. ఒక షాపుకి వెళ్లి కేజీ బెండకాయలు ఎంతని అడిగితే రూ.80లని ఆ అమ్మే వ్యక్తి చెప్పారు. దీంతో ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యాడు. పోయిన వారం వస్తే అదే బెండకాయలు కేజీ రూ.40లకి తీసుకున్నానని ఆమెతో చెప్పాడు. అప్పుడు ఆమె చలి తీవ్రత పెరిగింది కదా బాబూ! దిగుబడి కూడా తగ్గింది అందుకే ఈ రేట్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. అలాగే దొండకాయ, కాకరకాయ రేట్లు కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నాయి. అక్కడే గుడ్లు షాపు ఉంటే అక్కడికి వెళ్లి డజను గుడ్లు ఎంతంటే రూ.84 అని చెప్పాడు. పోయినవారం ఒక గుడ్డు రూ.5 అని అంతలోనే రూ.2లు పెరిగిందా అని అవాక్కు అయ్యాడు. ఇంక చేసేదేమీ లేక కొంచెం మొత్తంలో కూరగాయలు కొనుక్కోని ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు.
రిటైల్ ధరలు మరింత ఘాటు : వరంగల్ లక్ష్మీపురం కూరగాయల మార్కెట్లో ధరల నియంత్రణపై అధికారులు పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో రిటైల్ ధరలు మరింత ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సాధారణంగా ప్రతిరోజు మార్కెట్కు వచ్చిన సరకు డిమాండ్ను అనుసరించి ధరలను నిర్ణయించి, మార్కెట్ అధికారులు ధరల బోర్డులో సరకు ధరలను ప్రదర్శిస్తారు. అయితే మార్కెట్ పరిధిలో ఆ ధరలను మించి వ్యాపారులు విక్రయించేందుకు అవకాశమే లేదు. అయితే మార్కెట్ చుట్టూ చిరు వ్యాపారులు విస్తరించడంతో మార్కెట్లో తక్కువ ధరకు సరకు కొని మార్కెట్ వెలుపల రెట్టింపు ధరలకు అమ్ముతున్నారు. అసలే కూరగాయల ధరలు పెరుగుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చిరు వ్యాపారులు తీరు వినియోగదారులకు భారంగా మారింది.
వామ్మో టమాట : జిల్లా పరిధిలోని వర్ధన్నపేట, ఖిలావరంగల్, ఐనవోలు మండలాల్లోని కొన్ని గ్రామాలు, సంగెం మండలం వంజరపల్లి తదితర గ్రామాల్లో వాతావరణం అనుకూలతల మేరకు డిసెంబరు నుంచి మార్చి వరకు మాత్రమే టమాట పండిస్తూ వస్తున్నారు. అయితే ఈసారి డిసెంబరులో చలి తీవ్రత కారణంగా టమాట దిగుబడి భారీగా తగ్గిపోయిందని రైతులు చెబుతున్నారు. దీంతో వ్యాపారులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లి, కర్ణాటకలోని చింతామణి, భాగ్యపల్లి తదితర ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చి మార్కెట్లో విక్రయాలు జరుపుతున్నారు. గత నెల కిలో టమాట రూ.20 ఉంటే మంగళవారం రూ.60కు పెరిగింది. దీంతో కొనుగోలుదారులు ఎలా కొని తినాలి. అని తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
రెండు నెలలు క్రితం ఇదే పరిస్థితి : రెండు నెలల క్రితం ఇలానే కూరగాయ ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. అప్పుడు మొంథా తుపానుతో పాటు శ్రావణ మాసం రావడంతో కూరగాయల ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో చికెన్, గుడ్ల రేట్లు కాస్త తక్కువగానే ఉన్నా, కాయగూరల ధరలు మాత్రం మండిపోయాయి.
ఆకుకూరలు కొనగలమా? - పాలకూర కిలో రూ.100, కొత్తిమీర కిలో రూ.100