గజగజ వణికిస్తున్న చలికాలం - పిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న వైద్యులు

తెలంగాణపై పంజా విసురుతున్న చలి - రోజురోజుకూ మరింత కనిష్ఠ స్థాయికి ఉష్ణోగ్రతలు - పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్న వైద్య నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 2:37 PM IST

Winter Precautions For Childrens and Old Age People : ఈ ఏడాది చలికాలం హఠాత్తుగా ఒకేసారి తీవ్రంగా ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే పలు వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశముందని మహబూబ్​నగర్​ ఇన్‌ఛార్జి డీఎంహెచ్‌వో సంధ్యా కిరణ్మయి పేర్కొన్నారు. పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణులు, శ్వాసకోశ, ఆస్తమా సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు తప్పనిసరిగా పలు రకాల జాగ్రత్తలు వహించాలంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఆమె శనివారం తెలిపారు.

బయటకు రావొద్దు : చలికాలంలో పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణుల్లో శ్వాసకోశ, ఆస్తమా, జలుబు, వైరల్‌ ఫీవర్, వంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలున్నాయని డాక్టర్​ కిరణ్మయి తెలిపారు. చలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వృద్ధులు వీలైనంత బయటకు రాకపోవడమే మంచిదని చెప్పారు. దుప్పట్లు, చలికోట్లు వంటివి ధరించాలని, చిన్నపిల్లల ఆరోగ్యంపై తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధ వహించాలని సూచించారు. వారు న్యుమోనియా వ్యాధి బారిన పడకుండా దానికి సంబంధించిన టీకాలు వేయించి, పరిశుభ్రత పాటించాలన్నారు. శ్వాసకు సంబంధించిన వ్యాయామం, యోగా, వాకింగ్‌ వంటి అభ్యసనాలు చేయాలని ఆమె సూచించారు.

ఆరోగ్యం : చలికాలంలో గర్భిణులు హిమోగ్లోబిన్‌ తక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలని, కాల్షియం, ఐరన్‌ పుష్కలంగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. సంబంధిత మాత్రలు వాడాలని, ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తితే వెంటనే సమీపంలోని వైద్యులను సంప్రదించాలని తెలిపారు. శ్వాసకోశ, ఆస్తమాతో పాటు చలిలో ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు వైద్యుల సలహా మేరకు మెడిసిన్స్​ తీసుకోవాలని వెల్లడించారు.

ఆహారం : ఉదయం లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తీసుకుంటే శరీరానికి చాలా మంచింది. రోగ నిరోధక శక్తి పెంచే, సి విటమిన్‌ ఉండే ఉసిరి, నిమ్మ, ప్రొటీన్‌ కలిగిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలి. వేడి చేసి చల్లార్చిన నీటిని తాగాలి. అప్పుడే వండిన, వేడిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలి. తాజా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు ఆహారంలో ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి.

మసాలాలు ఎక్కువగా ఉన్న, జంక్‌ఫుడ్‌కు వీలైనంత మేరకు దూరంగా ఉండాలి. చల్లని పదార్థాలను అస్సలు తినకూడదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు చలి తీవ్రంగా ఉంటుందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 3 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది.

చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి టీకాల రక్ష : డీపీటీ, హిబ్‌తో పాటు న్యూమోకోకల్‌ వ్యాక్సిన్‌ 6, 10 వారాల్లో రెండు డోసులు, తర్వాత 9 నెలలకు మరో డోసును పిల్లలకు ఇప్పించాలి. ఈ వ్యాక్సిన్​ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఉచిత సరఫరా చేస్తోంది. 60 ఏళ్లు దాటిన సీనియర్ సిటిజన్లు ఫ్లూ, ఇన్‌ఫ్లూయింజా వ్యాక్సిన్లు ఏటా తీసుకోవడం వల్ల న్యుమోనియా వ్యాధి బారిన పడకుండా ముందస్తుగా జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి : పిల్లల్లో మూడు రోజులు దాటి జ్వరం, తీవ్రమైన దగ్గు, శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు పక్కలు ఎగరేయడం, ఆయాసంగా కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించాలి. కొన్నిసార్లు పిల్లల్లో పెదవులు, చేతులు నీలం రంగులోకి మారిపోతాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో చికిత్స అందించాలి.

