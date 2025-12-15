వింటర్ ఫెస్ట్కు రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ రెడీ - ఈ నెల 18వ తేదీ నుంచే ప్రారంభం
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో జరగబోవు వింటర్ ఫెస్ట్కు సర్వంసిద్ధం - ఈ నెల 18 నుంచి జనవరి 18 వరకు వింటర్ ఫెస్ట్ - న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 31న రామోజీ కార్నివైబ్ 2026
Published : December 15, 2025 at 8:13 AM IST
Winter Fest At Ramoji Film City In Hyderabad : శీతాకాల వేడుకలతో పర్యాటకులను మరింత అలరించేందుకు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ముస్తాబైంది. ఈనెల 18వ తేదీ నుంచి నెల రోజుల పాటు కొనసాగే ‘వింటర్ ఫెస్ట్’కు సర్వం సిద్ధమైంది. జనవరి 18వ తేదీ వరకు జరిగే ఈ ఫెస్టివల్లో సందర్శకులను మంత్రముగ్ధులను చేసే సినీ మ్యూజిక్తో పాటు హాలీడేస్లో ఆబాలగోపాలాన్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకొనే కార్నివాల్ పరేడ్, మనసుకు హత్తుకొనేలా మ్యూజికల్ గ్లో గార్డెన్, మాయాలోక్తో పాటు మరెన్నో అలరించే అంశాలు ఉండనున్నాయి. డిసెంబర్ 31న రామోజీ కార్నివైబ్ 2026 కార్యక్రమం ఉంటుంది. వింటర్ ఫెస్ట్కు సంబంధించిన వివరాలు? టికెట్లు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి తదితర వివరాలు మీకోసం.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా స్టూడియో టూర్ : వింటర్ ఫెస్ట్ వేడుకల్లో భాగంగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ సందర్శన సమయం రాత్రి 9 గంటల వరకు పొడిగించారు. ప్రకాశవంతమైన వాతావరణంలో ఫిల్మ్సిటీ అందాలను వీక్షించేందుకు అవకాశం కల్పించనున్నారు. సకుటుంబ సమేతంగా, బంధుమిత్రులతో ఫెస్ట్ను ఆస్వాదించేందుకు వచ్చే టూరిస్ట్లకు అద్వితీయ సినిమా సెట్ల సందర్శనతో సాగే స్టూడియో టూర్ ఆకట్టుకుంటుంది. వైల్డ్ వెస్ట్ స్టంట్స్, లైవ్ షోలు, ఉత్తేజకరమైన రైడ్స్, సాహసాల వేదిక సాహస్, బర్డ్ పార్కు సందర్శనతో ఇదో జీవితంలో మధుర జ్ఞాపకంగా మలుచుకోవచ్చు.
అబ్బురపరిచే కార్నివాల్ : అద్భుత శకటాలతో అబ్బురపరిచే కార్నివాల్ పరేడ్లో కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శనలు, వివిధ వేషధారణలతో చిన్నాపెద్దా అందరూ సరికొత్త అనుభూతిని పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. మిరుమిట్లు గొలిపే రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ అందాల మధ్య ఆనందతీరాలను తనివితీరా చూడవచ్చు. మ్యూజికల్ గ్లో గార్డెన్ సరికొత్త ప్రపంచాన్ని కళ్ల ముందుకు తెస్తుంది. ఐకానిక్ సినిమా సెట్ల మాయాజాలాన్ని మాయాలోక్ సందర్శనతో పర్యాటకులు వీక్షించవచ్చు. సినిమా సెట్ల డిజైన్, కళాత్మక నైపుణ్యంతో తెరవెనుక జరిగే కృషి కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఫిల్మ్సిటీ అందాలు వీక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి. కార్నివాల్ పరేడ్, సాయంత్రం విద్యుత్ దీపాల వెలుగుల మధ్య వేడుకలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
న్యూ ఇయర్ పార్టీ : గత ఏడాదికి గుడ్బై చెప్పి డిసెంబరు 31న నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగిడే క్షణాలను సరికొత్త ఉత్సాహంతో గడిపేందుకు రామోజీ కార్నివైబ్ 2026 కార్యక్రమం ఉంటుంది. లైవ్ బ్యాండ్, వార్ ఆఫ్ డీజేలు, ప్రత్యేక ప్రదర్శనలతో దీనిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అతిపెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ డ్యాన్స్ ఫ్లోర్లో 2026 కౌంట్డౌన్ ఉత్కంఠభరిత క్షణాలను సందర్శకులు ఆస్వాదించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అపరిమిత ఆహారం, పానీయాలతో వీనులవిందైన సంగీత కార్యక్రమాల ప్రదర్శనలతో సాగే ఈ వేడుకలో సందర్శకులు పాలుపంచుకోవచ్చు. తద్వారా సరికొత్తగా కొత్త ఏడాదిని ప్రారంభించవచ్చు.
ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు, సౌకర్యాలు : రామోజీ వింటర్ ఫెస్ట్, న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు వివిధ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. , బేబీ కేర్ కోసం క్రెష్, కాల్ ఆన్ డ్రైవర్ సౌకర్యాలను టూరిస్ట్లు వినియోగించుకోవచ్చు. మరింకెందుకు ఆలస్యం, మీరు ఓసారి సందర్శించండి. ఎన్నో అద్భుత, అందమైన మధుర జ్ఞాపకాలను మీ జీవితంలోకి ఆహ్వానించండి.
- మరిన్ని వివరాలకు: www.ramojifilmcity.com వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
- కాల్ సెంటర్ నంబర్: 7659876598
రామోజీ గ్లాంపింగ్ : ప్రకృతిలో సేదతీరాలనుకుంటున్నారా? - అయితే ఛలో ఫిల్మ్సిటీ
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఫెస్టివల్ కార్నివాల్ సంబురాలు - డీజే పాటలకు స్టెప్పులేసిన పర్యాటకులు