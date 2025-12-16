అన్నంత పని చేశాడు! - ఓడిపోయిన అభ్యర్థి ఇంటిని ట్రాక్టర్తో ఢీకొట్టిన సర్పంచి సోదరుడు
ముగిసిన రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - అత్యధిక స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ గెలుపు - కామారెడ్డి జిల్లాలో ఓడిపోయిన అభ్యర్థి ఇంటిపై దాడి
Published : December 16, 2025 at 8:19 AM IST
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ప్రత్యర్థులు నువ్వా-నేనా అన్నట్లు తుదిదాకా తలపడ్డారు. గెలిచిన అభ్యర్థులు సంబురాలు చేసుకోగా, ఓడిన అభ్యర్థులు నిరాశలో ఉన్నారు. కొందరు గెలిచిన అభ్యర్థులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తున్నారు. తనకు ప్రత్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన అభ్యర్థి, అనుచరులపై దాడులకు దిగుతున్నారు. తాజాగా కామారెడ్డి జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. సర్పంచిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన అభ్యర్థి ఇంటిని, గెలిచిన అభ్యర్థి సోదరుడు ట్రాక్టరుతో ఢీకొట్టడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా, ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలం సోమార్పేటలో రెండో విడతలో బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి బిట్ల బాలరాజు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. దీంతో ఆయనను పరామర్శించడానికి సోమవారం పలువురు గ్రామస్థులు ఓడిపోయిన అభ్యర్థి ఇంటికి వెళ్లారు. వారంతా ఇంటి ముందు కూర్చుని మాట్లాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల్లో గెలిచిన కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి కుర్మ పాపయ్య సోదరుడు కుర్మ చిరంజీవి ట్రాక్టర్తో వారిపైకి దూసుకొచ్చాడు. ఒక్కసారిగా ఇంటి గోడను ఢీకొట్టాడు.
ఈ దాడిలో స్థానిక మహిళలు గండి భారతి, బండ మీది బాలమణి ట్రాక్టర్ టైర్ల కింద పడి ఇరుక్కుపోయారు. శారద, పద్మ, సత్తవ్వ, ఐదేళ్ల చిన్నారికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ట్రాక్టర్ కింద పడిన భారతి, బాలమణి పరిస్థితి విషమంగా మారింది. వారిని మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలించగా, మిగతా వారిని ఎల్లారెడ్డిలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అంతు చూస్తామని ముందే హెచ్చరిక : వ్యవసాయ పనులకు వెళ్తుండగా ట్రాక్టరు అదుపుతప్పి వారిపైకి దూసుకెళ్లిందని గెలిచిన సర్పంచి అభ్యర్థి పాపయ్య చెబుతున్నారు. కక్షపూరితంగానే దాడి చేశారని, ఎన్నికల అనంతరం అంతు చూస్తామంటూ ముందే హెచ్చరించారని ఓడిపోయిన అభ్యర్థి బాలరాజు అనుచురులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే జాజుల సురేందర్, కార్యకర్తలు ఎల్లారెడ్డి-నిజాంసాగర్ రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు.
డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, సీఐ రాజారెడ్డి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో వారు ఆందోళనను విరమించారు. బాలరాజు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బాధ్యులను చట్టపరంగా శిక్షిస్తామని పేర్కొంటూ ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు.
రేపటి నుంచే మూడో విడత పోలింగ్ : రాష్ట్రంలో రేపటి నుంచి మూడో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. ఇందుకు ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది. బుధవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు తుది విడత పోలింగ్ జరగనుంది. ఆఖరి దఫాలో 182 మండలాల్లోని 3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో పల్లె ఓటరు తన తీర్పును బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నిక్షిప్తం చేయనున్నారు. 28,406 వార్డులకు 75,283 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. మూడో విడతలో 4,157 గ్రామాలు, 36,434 వార్డులకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగా 394 గ్రామాలు, 7,916 వార్డులు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి.
3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో 12,640 మంది సర్పంచ్ అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. 11 గ్రామాలు, 112 వార్డులకు వివిధ కారణాల వల్ల ఎన్నికలు జరగడం లేదు. రెండు దశల ఎన్నికల అనుభవాలతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మూడో దశకు విస్తృత సన్నాహాలు చేస్తోంది. కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లు పకడ్బందీగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించింది. చెల్లని ఓట్ల నిర్ధారణపై జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించింది. రీకౌంటింగ్ అవసరమైతే అందుకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించింది. ఇక ఈనెల 20న పంచాయతీ తొలి సమావేశం నిర్వహించి సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులతో ప్రత్యేకాధికారులు ప్రమాణస్వీకారం చేయించాలని ఆదేశిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అనంతరం సర్పంచులకు బాధ్యతలు అప్పగించాలని పేర్కొంది.
ఓటర్లకు నచ్చిన హామీ ఇచ్చాడు - సర్పంచి పీఠంపై కూర్చున్నాడు