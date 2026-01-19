సీఎం కప్ గెలిస్తే డబుల్ ప్రోత్సాహం - ఒక్కసారి అధికారుల దృష్టిలో పడితే చాలు!
గ్రామస్థాయిలో కొనసాగుతున్న సీఎం కప్-2025 రెండో ఎడిషన్ - రాష్ట్రస్థాయిలో వ్యక్తిగత విభాగంలో విజేతలకు బంగారు పతకంతో పాటు రూ.20 వేల నగదు - బృంద ఆటలకు బంగారుపతకాలతో పాటు రూ.లక్ష బహుమానం
Published : January 19, 2026 at 3:07 PM IST
CM Cup 2025 Second Edition : సీఎం కప్ - 2025 రెండో ఎడిషన్లో విజేతలకు ట్రోఫీతో పాటు నగదు బహుమతులు అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రాష్ట్రస్థాయిలో వ్యక్తిగత విభాగంలో బంగారు (రూ.20 వేల నగదు), వెండి (రూ.15 వేలు), కాంస్య (రూ.10 వేలు) పతకాలను అందించనుంది. బృంద ఆటలకు బంగారు (రూ.లక్ష), వెండి (రూ.75 వేలు), కాంస్య (రూ.50 వేలు) పతకాలను ఇవ్వనుంది. వీటితో పాటు గ్రామ, మండల, నియోజకవర్గ, జిల్లా స్థాయుల్లో గెలిచిన క్రీడాకారులకు ధ్రువపత్రాలను ఇస్తారు. ఈ నెల 8వ తేదీ నుంచి పోటీల ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యింది. కాగా ప్రస్తుతం గ్రామస్థాయిలో పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. వీటి నిర్వహణకు రెండు రోజుల్లో ప్రతి గ్రామానికి రూ.5 వేల చొప్పున సమకూర్చడానికి తెలంగాణ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ (సాట్స్) ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
రూ.20 కోట్లు కేటాయింపు : సీఎం కప్ నిర్వహణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది రూ.20 కోట్లను కేటాయించనున్నట్లు సమాచారం. ప్రతి జిల్లాకు రూ. 12 లక్షల వరకు అందించాలని భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం జిల్లాలకు నిధులు రాకపోవడంతో అందుబాటులో ఉన్న నిధులతో పోటీలను చేపడుతున్నారు. గతేడాది గ్రామ, మండల, జిల్లా స్థాయుల్లో పోటీలు నిర్వహించగా ఈ సారి అదనంగా నియోజకవర్గ స్థాయిలోనూ చేపట్టారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక మైదానాలు, క్రీడా సామగ్రి, బ్యానర్లు, మైకులు, మంచి నీటి సౌకర్యం, వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వివిధ విభాగాల్లో మహిళా బృందాలు పాల్గొంటే వారి కోసం మహిళా క్రీడాధికారులు, కోచ్లను నియమించాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధి : ఆయా పోటీల్లో పాల్గొనే క్రీడాకారులకు ఐటీ శాఖ ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందించింది. సాట్స్కు చెందిన ఎస్ఏటీజీ పోర్టల్లో సీఎం కప్ పేరుతో ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పోర్ట్లోకి వెళ్లి క్రీడాకారులు తమ వివరాలను నమోదు చేస్తే ఏఐ సాంకేతికతతో పూర్తిస్థాయి సమాచారం ఇస్తుంది. క్రీడాకారుల సౌకర్యార్థం ఏఐ కాల్ సెంటర్లు, వాట్సప్బాల్, ఏఐ చాట్బాట్ వంటి సేవలనూ సాట్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది. వీటి ద్వారా క్రీడాకారుల వివరాలు, వారు ఏ స్థాయిలో ఆడుతన్నారు, గెలుపోటములు వంటి అన్ని వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.
ప్రతిభ కలిగిన వారిని వెలికితీయటమే : కింద స్థాయి నుంచి క్రీడలను ప్రోత్సహించడం, గ్రామీణ ప్రాంతాలలోని ప్రతిభ కలిగిన వారిని వెలికితీయటమే సీఎం కప్ ప్రధాన లక్ష్యం. దీనితో పాటు 2036 ఒలింపిక్స్లో భారత్కు పతకాలు సాధించాలనే లక్ష్యంలో ప్రపంచ స్థాయి ఛాంపియన్లను వెలికితీసి వారిని ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్ది తెలంగాణ ఖ్యాతిని విశ్వవ్యాప్తం చేయాలనేదే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. సీఎం కప్ పోటీలలో గ్రామీణ స్థాయి నుంచి యువ ప్రతిభను వెలికితీసే క్రమంలో జాతీయ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండేందుకు సంబంధిత రాష్ట్ర క్రీడా సంఘాలతో సంప్రదించి జాతీయ క్రీడా సమాఖ్య మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఎంపిక చేస్తారు.
సీఎం కప్ 2025 రెండో ఎడిషన్ లో ముఖ్యతేదీలు :
- టార్చ్ ర్యాలీ : జనవరి 8 నుంచి 17 వరకు పది రోజులు నిర్వహించారు.
- గ్రామపంచాయతీ స్థాయి : జనవరి 17 నుంచి 22 వరకు 6 రోజులు జరగుతాయి.
- మండల్ / జోనల్ / మున్సిపల్ / కార్పొరేషన్ స్థాయి : జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు నాలుగు రోజులు నిర్వహిస్తారు.
- అసెంబ్లీ నియోజక వర్గ స్థాయి : ఫిబ్రవరి 03 నుంచి 05 వరకు మూడు రోజులు జరుగుతుంది.
- జిల్లా స్థాయి : ఫిబ్రవరి 9 నుంచి 12 వరకు నాలుగు రోజులు జరగుతాయి.
- రాష్ట్ర స్థాయి : ఫిబ్రవరి 20 నుంచి 23 వరకు నాలుగు రోజులు నిర్వహిస్తారు.
