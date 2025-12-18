అదృష్టవంతులు అంటే వీరే - పలుచోట్ల టాస్ వేసి సర్పంచిల ప్రకటన
రాష్ట్రంలో ముగిసిన పంచాయతీ ఎన్నికలు - మూడో విడత ఎన్నికల్లో పలు చోట్ల అభ్యర్థులకు సమానంగా ఓట్లు - లక్కీడ్రా తీసి, టాస్ వేసి అభ్యర్థులను ప్రకటించిన అధికారులు
Published : December 18, 2025 at 6:33 PM IST
Telangana Panchayat Election Results : పల్లె పోరులో కొందరు సర్పంచి అభ్యర్థులను అదృష్టం వరించింది. గడిచిన ఎన్నికల్లో ఎన్నో విశేషాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కాగా బుధవారం జరిగిన మూడో విడత ఎన్నికల్లో పలు చోట్ల ఇద్దరు అభ్యర్థులకు ఓట్లు సమానంగా రాగా అధికారులు లక్కీడ్రా తీశారు. మరి కొన్ని చోట్ల టాస్ వేసి సర్పంచిని ప్రకటించారు. అయితే ఎన్నికల్లో గెలిచినవారు సంబరాల్లో మునిగిపోతుంటే ఓడినవారు అదృష్టం కలిసిరాక ఉసూరుమంటూ వెనుదిరిగారు.
శాతవాహనుల తొలి రాజధానిలో : జగిత్యాల జిల్లా వెల్గటూరు మండలం శాతవాహనుల తొలి రాజధానిగా పేరు పొందిన కోటిలింగాల డ్రా అయినప్పటికీ తర్వాత సర్పంచిగా పర్స కోటయ్య విజయం సాధించారు. ఈ పంచాయతీలో నలుగురు అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు. ఇక్కడ 436 ఓట్లకు 381 పోలయ్యాయి. కాగా ఇందులో బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు పర్స కోటయ్య, కాంగ్రెస్ బలపర్చిన రాపాక శ్రీనులకు 155 ఓట్ల చొప్పున సమానంగా వచ్చాయి. డ్రా తీయడంతో పర్స కోటయ్యను వివయం వరించింది.
లాటరీ విధానం సర్పంచి ఎన్నిక : నిర్మల్ జిల్లా కుభీరు మండలంలోని బెల్గాం తండా గ్రామపంచాయతీలో 570 ఓట్లు ఉన్నాయి. కాగా నలుగురు అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. అయితే గ్రామంలోని 510 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థి జాదవ్ గోకుల్కు 192, బీజేపీ మద్దుతుదారు రాఠోడ్ అనిల్కు 192 ఓట్లు వచ్చాయి. రీకౌంటింగ్ నిర్వహించగా ఇరువురికి వచ్చిన ఓట్లలో ఒక్కోటి తగ్గడంతో లాటరీ విధానం ద్వారా సర్పంచిని ఎన్నుకున్నారు.
టాస్ విధానంలో మరొకరు : కుమరంభీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ మండలంలోని అడదస్నాపూర్ పంచాయతీ సర్పంచి ఎవరనేది టాస్తో తేలింది. ఈ పంచాయతీలో ముగ్గురు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. పంచాయతీల 445 ఓటర్లు ఉండగా వాటిలో 382 పోల్ అయ్యాయి. వీటిలో చెల్లనివి 22 ఉండగా నోటాకు 3 వచ్చాయి. బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు నీలాకుమారితో పాటు మరో అభ్యర్థి కమలాబాయికి 154 చొప్పున ఓట్లు వచ్చాయి. మూడో అభ్యర్థికి 49 ఓట్లు వచ్చాయి. మూడు సార్లు రీకౌంటింగ్ చేసినా అదే ఫలితం రావడంతో చివరకు టాస్ వేయగా నీలాకుమారిని అదృష్టం వరించింది.
స్వతంత్ర అభ్యర్థికి 2,483 ఓట్ల మెజార్టీ : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచిగా స్వతంత్ర అభ్యర్థి మల్లుగారి పద్మ బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు లహరికపై 2,483 ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు. పద్మ భర్త నర్సాగౌడ్కు గ్రామంలో సామాజిక కార్యకర్తగా పేరుంది. వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పంచాయతీలో మొత్తం 4,109 ఓట్లు ఉన్నాయి.
మూడు సార్లు రీకౌంటింగ్ : సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం గొల్లకుంటలో కాశబోయిన రాజవ్వ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కాగా తమ సమీప ప్రత్యర్థి చింతల సమతపై ఒక్క ఓటు తేడాతో విజయం సాధించారు. కాగా పంచాయతీ పరిధిలోని 416 ఓట్లకు గాను రాజవ్వకు 175 రాగా సమతకు 174 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో మూడు సార్లు రీకౌంటింగ్ చేశారు.
2 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపు : సంగారెడ్డి జిల్లా ఖేడ్ మండలం కొండాపూర్ హనుమాన్ మందిర్ తండా సర్పంచిగా మాన్సవత్ స్వరూప (కాంగ్రెస్) 2 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. పంచాయతీ పరిధిలో 342 ఓట్లు పొలవగా, స్వరూపకు 136 ఓట్లు రాగా సమీప ప్రత్యర్థి పవార్ బురిబాయికి 134 వచ్చాయి.
నోటాకు 2 ఓట్లే : సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం చౌటకుంటతండాలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి భూక్యా జానునాయక్ విజేతగా నిలిచారు. గ్రామంలో మొత్తం 274 ఓట్లకు గాను జానునాయక్కు 110, రాజునాయక్ (కాంగ్రెస్)కు 107, నర్సింహనాయక్ (బీఆర్ఎస్)కు 55, నోటాకు 2 ఓట్లు పడ్డాయి. కాగా వీరిలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలిచారు.
