Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

అదృష్టవంతులు అంటే వీరే - పలుచోట్ల టాస్​ వేసి సర్పంచిల ప్రకటన

రాష్ట్రంలో ముగిసిన పంచాయతీ ఎన్నికలు - మూడో విడత ఎన్నికల్లో పలు చోట్ల అభ్యర్థులకు సమానంగా ఓట్లు - లక్కీడ్రా తీసి, టాస్​ వేసి అభ్యర్థులను ప్రకటించిన అధికారులు

Telangana Panchayat Election Result
Telangana Panchayat Election Result (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 6:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Election Results : పల్లె పోరులో కొందరు సర్పంచి అభ్యర్థులను అదృష్టం వరించింది. గడిచిన ఎన్నికల్లో ఎన్నో విశేషాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కాగా బుధవారం జరిగిన మూడో విడత ఎన్నికల్లో పలు చోట్ల ఇద్దరు అభ్యర్థులకు ఓట్లు సమానంగా రాగా అధికారులు లక్కీడ్రా తీశారు. మరి కొన్ని చోట్ల టాస్​ వేసి సర్పంచిని ప్రకటించారు. అయితే ఎన్నికల్లో గెలిచినవారు సంబరాల్లో మునిగిపోతుంటే ఓడినవారు అదృష్టం కలిసిరాక ఉసూరుమంటూ వెనుదిరిగారు.

Telangana Panchayat Election Results
పర్స కోటయ్య, కోటిలింగాల (Eenadu)

శాతవాహనుల తొలి రాజధానిలో : జగిత్యాల జిల్లా వెల్గటూరు మండలం శాతవాహనుల తొలి రాజధానిగా పేరు పొందిన కోటిలింగాల డ్రా అయినప్పటికీ తర్వాత సర్పంచిగా పర్స కోటయ్య విజయం సాధించారు. ఈ పంచాయతీలో నలుగురు అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు. ఇక్కడ 436 ఓట్లకు 381 పోలయ్యాయి. కాగా ఇందులో బీఆర్ఎస్​ మద్దతుదారు పర్స కోటయ్య, కాంగ్రెస్ బలపర్చిన రాపాక శ్రీనులకు 155 ఓట్ల చొప్పున సమానంగా వచ్చాయి. డ్రా తీయడంతో పర్స కోటయ్యను వివయం వరించింది.

Telangana Panchayat Election Results
జాదవ్​ గోకుల్​, బెల్గాం తండా (Eenadu)

లాటరీ విధానం సర్పంచి ఎన్నిక : నిర్మల్ జిల్లా కుభీరు మండలంలోని బెల్గాం తండా గ్రామపంచాయతీలో 570 ఓట్లు ఉన్నాయి. కాగా నలుగురు అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. అయితే గ్రామంలోని 510 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థి జాదవ్ గోకుల్​కు 192, బీజేపీ మద్దుతుదారు రాఠోడ్​ అనిల్​కు 192 ఓట్లు వచ్చాయి. రీకౌంటింగ్ నిర్వహించగా ఇరువురికి వచ్చిన ఓట్లలో ఒక్కోటి తగ్గడంతో లాటరీ విధానం ద్వారా సర్పంచిని ఎన్నుకున్నారు.

Telangana Panchayat Election Results
నీలాకుమారి, అడదస్నాపూర్ (Eenadu)

టాస్ విధానంలో మరొకరు : కుమరంభీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ మండలంలోని అడదస్నాపూర్ పంచాయతీ సర్పంచి ఎవరనేది టాస్​తో తేలింది. ఈ పంచాయతీలో ముగ్గురు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. పంచాయతీల 445 ఓటర్లు ఉండగా వాటిలో 382 పోల్ అయ్యాయి. వీటిలో చెల్లనివి 22 ఉండగా నోటాకు 3 వచ్చాయి. బీఆర్​ఎస్ మద్దతుదారు నీలాకుమారితో పాటు మరో అభ్యర్థి కమలాబాయికి 154 చొప్పున ఓట్లు వచ్చాయి. మూడో అభ్యర్థికి 49 ఓట్లు వచ్చాయి. మూడు సార్లు రీకౌంటింగ్ చేసినా అదే ఫలితం రావడంతో చివరకు టాస్ వేయగా నీలాకుమారిని అదృష్టం వరించింది.

Telangana Panchayat Election Results
మల్లుగారి పద్మ, గంభీరావుపేట (Eenadu)

స్వతంత్ర అభ్యర్థికి 2,483 ఓట్ల మెజార్టీ : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచిగా స్వతంత్ర అభ్యర్థి మల్లుగారి పద్మ బీఆర్​ఎస్​ మద్దతుదారు లహరికపై 2,483 ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు. పద్మ భర్త నర్సాగౌడ్​కు గ్రామంలో సామాజిక కార్యకర్తగా పేరుంది. వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పంచాయతీలో మొత్తం 4,109 ఓట్లు ఉన్నాయి.

Telangana Panchayat Election Results
రాజవ్వ, గొల్లకుంట (Eenadu)

మూడు సార్లు రీకౌంటింగ్ : సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం గొల్లకుంటలో కాశబోయిన రాజవ్వ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కాగా తమ సమీప ప్రత్యర్థి చింతల సమతపై ఒక్క ఓటు తేడాతో విజయం సాధించారు. కాగా పంచాయతీ పరిధిలోని 416 ఓట్లకు గాను రాజవ్వకు 175 రాగా సమతకు 174 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో మూడు సార్లు రీకౌంటింగ్ చేశారు.

Telangana Panchayat Election Results
స్వరూప, కొండాపూర్ హనుమాన్​ మందిర్ తండా (Eenadu)

2 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపు : సంగారెడ్డి జిల్లా ఖేడ్ మండలం కొండాపూర్ హనుమాన్​ మందిర్ తండా సర్పంచిగా మాన్సవత్ స్వరూప (కాంగ్రెస్) 2 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. పంచాయతీ పరిధిలో 342 ఓట్లు పొలవగా, స్వరూపకు 136 ఓట్లు రాగా సమీప ప్రత్యర్థి పవార్ బురిబాయికి 134 వచ్చాయి.

Telangana Panchayat Election Results
జానూ నాయక్​, చౌటకుంటతండా (Eenadu)

నోటాకు 2 ఓట్లే : సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం చౌటకుంటతండాలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి భూక్యా జానునాయక్ విజేతగా నిలిచారు. గ్రామంలో మొత్తం 274 ఓట్లకు గాను జానునాయక్​కు 110, రాజునాయక్ (కాంగ్రెస్​)కు 107, నర్సింహనాయక్ (బీఆర్​ఎస్​)కు 55, నోటాకు 2 ఓట్లు పడ్డాయి. కాగా వీరిలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలిచారు.

పల్లెపోరులో కాంగ్రెస్​ జోరు - మూడు విడతలోనూ 2,246 స్థానాల్లో విజయం

పదవి చేపట్టనున్న ప్రథమ పౌరుడు - సర్పంచి బాధ్యతలు ఏంటంటే?

TAGGED:

TELANGANA LOCAL BODY ELECTION
TELANGANA PANCHAYAT ELECTION RESULT
TELANGANA SARPANCH ELECTIONS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.