ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో వింగ్స్‌ ఇండియా 2026 - ఆకర్షణీయంగా ప్రత్యేక డ్రోన్ షో

బేగంపేటలో విమానాశ్రయంలో వింగ్స్‌ ఇండియా 2026 ప్రదర్శన - ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న అంతర్జాతీయ కంపెనీలు - మోదీ ప్రత్యేక వీడియో సందేశం - 28 నుంచి 31వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్న ప్రదర్శన

Wings India 2026
Wings India 2026 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Wings India 2026 in Hyderabad : బేగంపేట విమానాశ్రయంలో వింగ్స్ ఇండియా 2026 ప్రదర్శనను పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రారంభించారు. పౌరవిమానయాన శాఖ, ఫిక్కీ ఆధ్వర్యంలో దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 31 వరకు ఈ ప్రదర్శన కొనసాగనుంది. ఎయిర్​ ఇండియా, హాల్, ఇండిగో సహా విమానయాన సంస్థలకు చెందిన అధునాతన విమానాలు, హెలికాప్టర్లను ప్రదర్శనలో ఉంచారు. ఈ సందర్భంగా తొలి రోజు ఎయిర్​ షోతో పాటు రాత్రివేళ డ్రోన్లతో ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించారు. డ్రోన్ షో చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. హైదరాబాద్​లో జరుగుతున్న వింగ్స్ ఇండియా 2026 ప్రదర్శనను ఉద్దేశించి మోదీ ప్రత్యేక వీడియో సందేశం ఇచ్చారు.

నేడు భారత్ ప్రపంచంలో విమానయాన రంగంలో 3వ అతిపెద్ద దేశమని ప్రయాణీకుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరుగుతోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ప్రభుత్వ దూరదృష్టి వల్ల గతేడాది వందలాది కొత్త విమానాలకు సంస్థలు ఆర్డర్ చేశాయని రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని చిన్న పట్టణాల్లో కూడా విమానాశ్రయాలు నిర్మిస్తామని చెప్పారు.

హైదరాబాద్​లో వింగ్స్‌ ఇండియా 2026 - ఆకర్షణీయంగా ప్రత్యేక డ్రోన్ షో (ETV)

సులువుగా చేరుకునేలా విమానయాన రంగం : గత పదేళ్లలో ఎయిర్ పోర్టుల సంఖ్య 160కి పెరిగిందని ఉడాన్ స్కీం వల్ల ఎంతో మంది ఫ్లైట్​లలో ప్రయాణించారని మోదీ అన్నారు. 400 కంటే ఎక్కువ ఎయిర్ పోర్టులు వస్తాయని చెప్పారు. నేడు కేంద్ర ప్రభుత్వం పర్యాటక ప్రాంతాలను సులువుగా చేరుకునేలా ప్రముఖ ప్రదేశాలకు విమాన సౌకర్యం కల్పిస్తోందని ఇందుకు ఈ రంగంలో అధిక పెట్టుబడులు అవసరమని ఆయన అన్నారు. విమానయాన రంగం అభివృద్ధికి విదేశాలపై ఆధారపడకుండా దేశీయంగా విమానాలను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని ఇప్పటికే అత్యధిక సంఖ్యలో విమాన విడి భాగాల ఉత్పత్తి కేంద్రంగా మన దేశం నిలిచిందన్నారు.

ఆకట్టుకున్న డ్రోన్​ షో, ఎయిర్​ షో : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్న సహాయ, సహకారాలు, ప్రోత్సాహం వల్ల తెలంగాణ ఏవియోషన్ రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ కార్యదర్శి అన్నారు. రాబోయే మూడు రోజుల్లో సంస్థల మధ్య చాలా ఒప్పందాలు జరిగే అవకాశం ఉందని, సెమినార్లు, చర్చల ద్వారా ఈ రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, సాంకేతికను పరస్పరం పంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా తొలి రోజు ఎయిర్​ షోతో పాటు రాత్రివేళ డ్రోన్లతో ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించారు.

వింగ్స్ ఇండియా ప్రదర్శనకు బేగంపేట విమానాశ్రయం వేదికైంది. పలు అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నాయి. భారత్‌లో విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ కంపెనీలను ఆకర్షించే విధంగా కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ ఆధ్వర్యంలో వింగ్స్‌ ఇండియా ప్రదర్శన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

ప్రయాణ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి : దేశీయంగా విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్యలో భారతదేశం ప్రపంచంలో మూడో స్థానంలో ఉంది. వేగవంతంగా పనులు పూర్తి చేసుకునేందకు చాలా మంది ఈ మార్గాన్నే ఎంచుకుంటున్నారు. ఫలితంగా ప్రయాణ ఒత్తిడిని కూడా తగ్గించుకుంటున్నారు. దేశంలో విమానయాన రంగంలో ఉన్న అవకాశాలను చాటిచెప్పేలా కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ, AAI, ఫిక్కీ సంయుక్తంగా రెండేళ్లకోసారి వింగ్స్ ఇండియా ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగనుంది.

సమగ్ర విధానం నుంచి ఆవిష్కరణల వరకు : ఈ ప్రదర్శనలో దేశ విదేశాలకు చెందిన అధునాతన విమానాలు కనువిందు చేశాయి. విమానాల డిజైన్ తయారీ నుంచి నిర్వహణ వరకు, సమగ్ర విధానం నుంచి ఆవిష్కరణల వరకు, భద్రత నుంచి స్థిరత్వం వరకు ఇలా అన్ని అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని విమానయాన రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేలా కేంద్ర పౌరవిమానయాన సంస్థ ప్రణాళిక రూపొందించింది.

త్వరలో అందుబాటులోకి వెయ్యి విమానాలు : వింగ్స్‌ ఇండియా ప్రదర్శనలో 7 వేల 500 మందికిపైగా వ్యాపారులు, 2 వేలకుపైగా బిజినెస్ డెలిగేట్స్, 200 మందికి పైగా విదేశీ పారిశ్రామికవేత్తలు హాజరయ్యారు. వ్యాపార ఒప్పందాలకు సంబంధించి 500కు పైగా సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ప్రదర్శనలో 131కి పైగా స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో వెయ్యి విమానాలు త్వరలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

బేగంపేటలో వింగ్స్‌ ఇండియా ప్రదర్శన - ఆకట్టుకున్న విన్యాసాలు

ఏరోనాటికల్‌ విభాగంలో రాణించడమే లక్ష్యమంటున్న యువత

TAGGED:

WINGS INDIA INAGURATION
ASIA LARGEST CIVIL AVIATION EVENT
WINGS INDIA AIR SHOW
వింగ్స్‌ ఇండియా 2026
WINGS INDIA 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.