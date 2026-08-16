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సమయం లేదు మిత్రమా - క్వార్టర్‌కు అదనంగా దోచేద్దాం!

ఏపీలో సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి ముగియనున్న మద్యం దుకాణాల లీజు - ఎమ్మార్పీపై అధిక ధరకు విక్రయాలు - చోద్యం చూస్తున్న ఎక్సైజ్ శాఖ

Liquor Sales Above MRP in AP
Liquor Sales Above MRP in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 7:49 PM IST

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Liquor Sales Above MRP in AP : రాష్ట్రంలో మద్యం దుకాణాల లీజు గడువు మరో రెండు నెలల్లో ముగియనుంది. దీంతో ఎమ్మార్పీ కంటే అధిక ధర వసూళ్లకు యజమానులు తెరలేపారు. చివరలో అందిన కాడికి దండుకుందామన్నట్లు కూడబలుక్కుని ఒక్కో సీసాపై రూ.10 అదనంగా తీసుకుంటున్నారు. కొన్నిచోట్ల రూ.20 చొప్పున ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి షాప్​ల లీజు గడువు ముగియనుండగా, అక్టోబర్​ నుంచి కొత్తగా దుకాణాలు కేటాయించాల్సి ఉంది.

ఈ క్రమంలో ఆగస్టు ఆరంభం నుంచి అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారు. గోదావరి జిల్లాల్లో రూ.5 నుంచి రూ.10 వరకు, ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో రూ.10 నుంచి రూ.15 వరకు అదనంగా తీసుకుంటున్నారు. ప్రకాశం జిల్లాలో రూ.10, మార్కాపురం జిల్లాలో కొన్నిచోట్ల రూ.20 అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. మద్యం దుకాణాలకు అనుబంధంగా చాలాచోట్ల బెల్ట్ షాప్స్ నడుస్తున్నాయి. ఇక్కడ క్వార్టర్‌ బాటిల్‌కు రూ.30-50 అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు.

Liquor Sales Issue in AP : సాధారణ మద్యం దుకాణాల్లో కొన్ని బ్రాండ్లు అమ్మడం లేదు. వాటిని బెల్ట్ దుకాణాలకు తరలించి అధిక ధరలకు అమ్మేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా 193 పైగా వైన్ షాప్స్​ నడుస్తున్నాయి. మెజార్టీ దుకాణాలు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు లేకుంటే నేత అనుచరులే నడిపిస్తున్నారు. ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా అన్నిచోట్లా సిండికేట్‌గా ఏర్పడి ఇష్టానుసారం అమ్మకాలు సాగిస్తున్నారు. దీంతో బెల్ట్ దుకాణాల్లో రూ.40 వరకు ఎక్కువగా దండుకుంటున్నారు.

రాయలసీమ జిల్లాల్లోని మెజార్టీ మద్యం దుకాణాల్లో రూ.10 చొప్పున, కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో మాత్రం రూ.20 చొప్పున అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి వైన్ షాప్​ల మధ్య పోటీ ఉండటంతో మొన్నటి వరకు ఎమ్మార్పీకే అమ్ముతామని బోర్డులు పెట్టేవారు. ఇప్పుడు ఆ బోర్డులు కనిపించడం లేదు. ఎమ్మార్పీకి మించి అమ్మితే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ఎక్సైజ్‌ అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దుకాణాల లీజు గడువు పూర్తవుతుండడంతో పర్మిట్‌ రూమ్‌లకు సంబంధించి, క్వార్టర్లీ చెల్లించాల్సిన ఫీజు బకాయిల వసూళ్లపై ఫోకస్ పెట్టారు. బార్లలోనూ లూజు విక్రయాలు కాస్త ఎక్కువ ధరకు అమ్ముకొనే వెసులుబాటును ఆసరాగా చేసుకుని అధికంగానే తీసుకుంటున్నారు.

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