మద్యం ప్రియుల కోసమే ఈ న్యూస్ - హైదరాబాద్లో రేపు వైన్ షాప్లు బంద్
హైదరాబాద్లో ఈనెల 27న వైన్ షాపుల బంద్ - శ్రీరామ నవమి శోభయాత్ర సందర్భంగా మద్యం షాప్లు మూసివేయాలని పోలీసుల ఆదేశం - రేపు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు బంద్
Published : March 26, 2026 at 8:18 PM IST
Wine Shops Closed in Hyderabad : మద్యం ప్రియులకు ఒక్కరోజు చుక్కలేకపోయినా ఏదో కోల్పోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఉదయం అంతా ఎండలో పనిచేసినా, రాత్రికి ఒక్క పెగ్గు తాగందే నిద్రపోరు. తాజాగా మందుబాబులకు పోలీసులు షాకిచ్చారు. హైదరాబాద్ నగరంలో మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అసలు కారణం ఏంటి? మళ్లీ ఎప్పుడు మద్యం దుకాణాలు తెరుచుకుంటాయి అనే వివరాలు స్టోరీలో చూద్దాం.
హిందువులకు ఎంతో పవిత్రమైన శ్రీరామ నవమి వేడుకలు హైదరాబాద్ నగరంతో రాష్ట్రం నలుమూలల అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో రామాలయాల వద్ద బారులు తీరుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, శాంతిభద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసుశాఖ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగానే శ్రీరామ నవమి పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో వైన్ షాప్లను మూసివేయాలంటూ పోలీసులు ఆదేశించారు. ఈ నిబంధనలను ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు.