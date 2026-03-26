మద్యం ప్రియుల కోసమే ఈ న్యూస్ - హైదరాబాద్​లో రేపు వైన్​ షాప్​లు బంద్

హైదరాబాద్​లో ఈనెల 27న వైన్​ షాపుల బంద్​ - శ్రీరామ నవమి శోభయాత్ర సందర్భంగా మద్యం షాప్​లు మూసివేయాలని పోలీసుల ఆదేశం - రేపు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు బంద్

Wine Shops Closed in Hyderabad
Wine Shops Closed in Hyderabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 8:18 PM IST

Wine Shops Closed in Hyderabad : మద్యం ప్రియులకు ఒక్కరోజు చుక్కలేకపోయినా ఏదో కోల్పోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఉదయం అంతా ఎండలో పనిచేసినా, రాత్రికి ఒక్క పెగ్గు తాగందే నిద్రపోరు. తాజాగా మందుబాబులకు పోలీసులు షాకిచ్చారు. హైదరాబాద్​ నగరంలో మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అసలు కారణం ఏంటి? మళ్లీ ఎప్పుడు మద్యం దుకాణాలు తెరుచుకుంటాయి అనే వివరాలు స్టోరీలో చూద్దాం.

హిందువులకు ఎంతో పవిత్రమైన శ్రీరామ నవమి వేడుకలు హైదరాబాద్​ నగరంతో రాష్ట్రం నలుమూలల అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో రామాలయాల వద్ద బారులు తీరుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, శాంతిభద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసుశాఖ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగానే శ్రీరామ నవమి పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్​ నగరంలో వైన్​ షాప్​లను మూసివేయాలంటూ పోలీసులు ఆదేశించారు. ఈ నిబంధనలను ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు.

WINE SHOPS CLOSED IN HYDERABAD
నగరంలో రేపు వైన్​ షాప్​లు బంద్
WINE SHOPS CLOSED IN HYDERABAD

