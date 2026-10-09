500 గజాలలోపు జీవో 59 పెండింగ్ దరఖాస్తులకు నెలలో పరిష్కారం: పొంగులేటి
Minister Ponguleti on GO 59 : 500 గజాలలోపు జీవో 59 పెండింగ్ దరఖాస్తులకు నెలలో పరిష్కారం చూపిస్తామని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. ఇందుల్లో అక్రమాలకు తావులేదన్నారు.
జీవో 59 బాధితులకు శుభవార్త చెప్పిన మంత్రి పొంగులేటి (ETV Bharat)
Published : October 9, 2026 at 4:10 PM IST
Minister Ponguleti on GO 59 : జీవో 59 దరఖాస్తుదారులకు రాష్ట్ర రవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి శుభవార్త చెప్పారు. 500 గజాలలోపు జీవో 59 పెండింగ్ దరఖాస్తులకు నెలలో పరిష్కారం చూపిస్తామన్నారు. ఈ మేరకు కలెక్టర్లకు కీలక ఆదేశాలు ఇస్తూ మెమో నం.48030 జారీ చేసినట్లు పొంగులేటి తెలిపారు. జీవో 59 అమలులో అక్రమాలకు తావులేదని స్పష్టం చేశారు. నిబంధనల మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.