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500 గజాలలోపు జీవో 59 పెండింగ్ దరఖాస్తులకు నెలలో పరిష్కారం: పొంగులేటి

Minister Ponguleti on GO 59 : 500 గజాలలోపు జీవో 59 పెండింగ్ దరఖాస్తులకు నెలలో పరిష్కారం చూపిస్తామని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. ఇందుల్లో అక్రమాలకు తావులేదన్నారు.

Minister Ponguleti Issues Key Guidelines
జీవో 59 బాధితులకు శుభవార్త చెప్పిన మంత్రి పొంగులేటి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2026 at 4:10 PM IST

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Minister Ponguleti on GO 59 : జీవో 59 దరఖాస్తుదారులకు రాష్ట్ర రవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి శుభవార్త చెప్పారు. 500 గజాలలోపు జీవో 59 పెండింగ్ దరఖాస్తులకు నెలలో పరిష్కారం చూపిస్తామన్నారు. ఈ మేరకు కలెక్టర్లకు కీలక ఆదేశాలు ఇస్తూ మెమో నం.48030 జారీ చేసినట్లు పొంగులేటి తెలిపారు. జీవో 59 అమలులో అక్రమాలకు తావులేదని స్పష్టం చేశారు. నిబంధనల మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.

TAGGED:

GOVERNMENT ORDER 59
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