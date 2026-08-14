'పగలు విశ్రాంతి, రాత్రి వేట - మానవ చర్యలతో ఏనుగుల ప్రవర్తనలో మార్పులు'
పగలు మనుషులు కనిపించడంతో అప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకొని రాత్రివేళ ఆహారానికి వెళ్తున్న ఏనుగులు - అడవులను ధ్వంసం చేయడంతో ఆహారం దొరక్క జనావాసాల్లోకి -స్పష్టం చేసిన వైల్డ్లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా శాస్త్రవేత్త కె.విష్ణుప్రియ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 9:35 AM IST
Scientist Vishnupriya On Elephant Behavior Due To Human Activities : అటవీ ప్రాంతాల్లో మానవ చర్యల కారణంగా ఏనుగుల ప్రవర్తనలో మార్పులు వస్తున్నాయి. అడవులను ధ్వంసం చేయడంతో ఆహారం దొరక్క జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. దీనివల్ల వాటి హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటోందని వైల్డ్లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా శాస్త్రవేత్త కె.విష్ణుప్రియ తెలిపారు. సాధారణంగా ఏనుగులు పగలు ఆహారం తీసుకొని రాత్రుళ్లు విశ్రాంతి తీసుకుంటాయన్నారు. అయితే పగలు మనుషులు కనిపించడంతో అప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకొని రాత్రివేళ ఆహారానికి వెళ్తున్నాయని వివరించారు. ‘హ్యూమన్-ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్’ అంశంపై విశాఖలో జరిగిన జాతీయ వర్క్షాప్లో పాల్గొన్న ఆమె ‘ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్’తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
మానవ నివాసాలపై దాడులు
" ఏనుగులు గుంపుగా వెళ్తాయి. ఆ గుంపులో పెద్దదైన ఆడ ఏనుగుకు ఆహారం ఎప్పుడు, ఎక్కడ దొరుకుతుందో గుర్తుంటుంది. మిగిలినవాటికి అదే చెబుతుంది. ఈ మార్గాన్నే హిస్టారికల్ మైగ్రేషన్ రూట్ అంటారు. ప్రస్తుతం ఆ మార్గాలు ధ్వంసం కావడంతో ఎక్కడికి వెళ్లాలో వాటికి తెలియడం లేదు. గతంలో తమిళనాడులోని సత్యమంగళం నుంచి కర్ణాటకలోని హోసూరు మీదుగా ఏపీలోని తిరుపతి కొండలపైకి వచ్చేవి. అప్పట్లో ఆ మార్గంలో దట్టమైన అడవులుండేవి. ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా, ఇతర కారణాలతో అడవులు మాయమయ్యాయి. అవి ఎటు వెళ్లినా అడ్డంకులే ఉండడంతో మానవ నివాసాలపై దాడులు చేస్తున్నాయి.
ఏనుగులకు శాటిలైట్ కాలర్లు
దారితప్పి జనావాసాల్లోకి ఏనుగులు వెళ్తే అక్కడి ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చాం. శాటిలైట్ కాలర్లు ఏర్పాటుచేసి వాటి కదలికలను గుర్తించి ప్రజలకు చెబుతున్నాం. ఆయా గ్రామాల ప్రజలు, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులతో వాట్సప్ గ్రూప్ ఏర్పాటుచేసి ఏనుగుల సమాచారం వెళ్లేలా చేశాం. చిత్తూరు జిల్లాలో 6 ఏనుగులకు శాటిలైట్ కాలర్లు ఏర్పాటుచేశాం. గుంపులోని పెద్ద ఏనుగులకు కాలర్ అమరిస్తే చాలు. కర్ణాటకలోని కొడగు జిల్లాలో 25 పెద్ద ఏనుగులకు అమర్చాం.
ఎక్కువ విస్తీర్ణం కలిగిన అడవులు
శాటిలైట్ కాలర్ల ఆధారంగా ఏనుగులు ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తున్నాయో పరిశీలించాం. అవి తిరిగేందుకు కనీసం 20 కిలోమీటర్ల అడవి అవసరం. అంత పెద్ద అడవులు చాలా తక్కువ. ఏనుగుల దాడులతో చనిపోతున్న మనుషుల సంఖ్య తగ్గాలంటే వాటికోసం ఎక్కువ విస్తీర్ణం కలిగిన అడవులను సృష్టించాలి" అని కె.విష్ణుప్రియ పేర్కొన్నారు.
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