బరిసెలతో పొడిచి, తుపాకులతో కాల్చి - ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో వన్యప్రాణుల వేట
తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో బరిసెలు, వలల సాయంతో జింకలు, నెమళ్ల వేట - రాత్రి సమయాల్లో హెల్మెట్ లైట్ల సాయంతో అడవుల్లో సంచారం - స్థానిక వేటగాళ్లకు తోడు హైదరాబాద్ నుంచి మరికొందరి సాయం
Published : July 19, 2026 at 7:48 PM IST
Wildlife Hunting Issue Adilabad : వాతావరణ పరిరక్షణకు అడవులు ఎంతో దోహదపడతాయి. అడవుల రక్షణలో అటవీ అధికారులతో పాటు వన్యమృగాలు సైతం కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. కాగా వీటిపై కొందరు వేటగాళ్ల కళ్లు పడ్డాయి. వీరంతా రాత్రి పగలు అనే తేడా లేకుండా అటవీ జంతువులను వేటాడుతున్నారు. దీంతో అడవుల్లో వాటి సంఖ్య క్రమంగా తగ్గిపోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో వన్యప్రాణుల వేట కొనసాగుతూనే ఉంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని అటవీప్రాంతాల్లో కొన్నిరకాల వన్యప్రాణుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. గత సంవత్సరం జింకలు, నెమళ్లను వేటాడిన వారిని అటవీ అధికారులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు.
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని కొన్ని ఘటనలు :
- ఓ ఘటనలో అరుదైన అటవీ అలుగును వేటగాళ్ల ఉచ్చు నుంచి అధికారులు రక్షించారు. తాజాగా హైదరాబాద్లో నీలుగాయి మాంసం విక్రయించే ముఠాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొన్నారు. వారి వద్ద 70 కిలోల మాంసాన్ని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తుపాకుల సాయంతో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నీలుగాయిని వేటాడినట్లు నిందితులు పేర్కొన్నారు.
- జిల్లాలోని గాదిగూడ మండలం అర్జునికి చెందిన కొందరు వ్యక్తులు అక్టోబరులో పంట పొలంలో అరుదైన అలుగును వల సాయంతో పట్టుకున్నారు. అయితే దానిని విక్రయించే ప్రయత్నించే సమయంలో అధికారులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో వేట : జిల్లాలోని భోరజ్ మండలం జైనథ్, గిమ్మకు చెందిన స్థానికులతో పాటు మహారాష్ట్రకు చెందిన కొందరు వ్యక్తులు రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో గతేడాది బరిసెలు, వలల సాయంతో జింకలు, నెమళ్లను వేటాడారు. అటవీ అధికారులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి వారిని అదుపులోకి తీసుకొని కేసులు నమోదు చేశారు.
హెల్మెట్ లైట్లతో తిరుగుతూ బరిసెలతో వేట : పంటపొలాల వద్దకు వచ్చే అడవి జంతువులు పంటలకు నష్టం కలిగిస్తాయని కొందరు వాటిని వలలు వేసి బంధిస్తున్నారు. వారిలో కొందరు వాటిని హతమారుస్తున్నారు. మరికొందరు రాత్రి సమయాల్లో అడవుల్లో హెల్మెట్ లైట్ల సాయంతో తిరుగుతూ బరిసెలతో వేటాడుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో గత సంవత్సరం బేల అడవుల్లో వన్యప్రాణులను వేటాడిన వారిని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరి కొందరు వన్యప్రాణులు సంచరించే చోట్లలో విద్యుత్తు తీగలు అమర్చి జంతువులను హతమారుస్తున్నారు.
స్థానిక వేటగాళ్లకు తోడు హైదరాబాద్ నుంచి కొందరు తుపాకులు తీసుకొని వచ్చి జింకలు, సాంబార్లు, నెమళ్లు, నీలుగాయిలను వేటాడుతున్నారు. వాటి మాంసాన్ని హైదరాబాద్కు తరలించి వేట మాంసంగా నగరంలో విక్రయిస్తున్నారు.
జింక చర్మం, కొమ్ములు లభ్యం : ఈ సంవత్సరం మే నెలలో పోలీసులు జిల్లాలో అనుమానితుల ఇళ్లల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా చోట్ల భారీగా వన్యప్రాణుల కొమ్ములు, చర్మాలు బయట పడ్డాయి. వీటితో పాటు వేటకు వినియోగించే వలలు, బరిసెలు వంటి పరికరాలను అధికారులు గుర్తించారు. నిందితులపై కేసులు నమోదు చేశారు.
సరిహద్దు అడవుల్లోనూ : సాధారణంగా అంతరాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో అటవీ అధికారుల గస్తీ తక్కువగా ఉంటుందని ఆ ప్రాంతంపై వేటగాళ్లు కన్నేశారు. మహారాష్ట్ర వేటగాళ్లతో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి కొందరు వచ్చి తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని అడవుల్లో జంతువులను వేటాడుతున్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్ పోలీసులు సైతం కొందరు వేటగాళ్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారు కూడా ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని అడవుల్లో వేటగాళ్లు జంతువులను వేటాడలేదని, మహారాష్ట్ర అడవుల్లో వేటాడినట్లు జిల్లా అటవీ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ మాటలతో వారు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
వన్యప్రాణుల వేటకు సంబంధించి కేసుల విషయంలో ప్రభుత్వం త్వరగా స్పందించి, సంబంధిత వ్యక్తులపై కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. లేదంటే భవిష్యత్తుల్లో ఈ ప్రాంతంలో జంతువులు ఉండేవి అనే చెప్పుకునే పరిస్థితులు వచ్చే అవకాశం ఉందని పర్యావరణ ప్రేమికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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