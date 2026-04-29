ఏవైపు నుంచి ఏది దాడి చేస్తుందో? - వన్యమృగాల దాడులతో బిక్కుబిక్కుమంటున్న ఆ ప్రాంత రైతులు
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో వణుకు పుట్టిస్తున్న వన్యప్రాణుల దాడులు - పొలాలకు వెళ్లాలంటే భయపడుతున్న స్థానిక ప్రజలు - చిరుతలు, ఎలుగుబంట్ల దాడులతో బిక్కుబిక్కుమంటున్న రైతులు
Published : April 29, 2026 at 11:47 AM IST
Wildlife Attacks in Nizamabad District : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో వన్యప్రాణుల దాడులు ప్రజలకు వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి. జనావాసాల్లో సంచరిస్తూ సమీప గ్రామాల ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. వన్యమృగాలు పొదల్లో మాటువేసి, ఎక్కడ దాడి చేస్తాయోనని రైతులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ప్రధానంగా చిరుతలు, ఎలుగుబంట్ల దాడులతో ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. ఎలుగు బంట్ల దాడులతోనే జనాలు ఆందోళన చెందుతుండగా, పెద్ద పులి కదలికలు అలజడి రేపుతున్నాయి.
రైతులు, పశువుల కాపరులపై దాడులు : నిజామాబాద్, ఆర్మూర్ అటవీ డివిజన్లలో 86 వేల హెక్టార్లలో అటవీ ప్రాంతం విస్తరించి ఉంది. నిజామాబాద్ నార్త్, సౌత్, ఇందల్వాయి, సిరికొండ, కమ్మర్పల్లి రేంజ్ల పరిధిలో ఎలుగుబంట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గడిచిన మూడేళ్లలో వీటి సంఖ్య 74కు చేరగా, ఈ ఏడాదిలో చేపట్టిన జంతు గణనలో వీటి సంతతి మరింత పెరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీనికి తోడు అడవుల్లో సరైన ఆహారం లేకపోవడంతో తరుచూ జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రైతులు, పశువుల కాపరులపై దాడులు చేస్తున్నాయి. గత పది రోజులుగా ఈ దాడులు మరింత పెరగడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురువుతున్నారు.
ఒంటరిగా ఉన్న వారిపై ఎలుగుబంటి దాడులు : వన్యప్రాణులు అడవి నుంచి బయటికి రాకుండా చర్యలు చేపట్టడంలో అధికారులు విఫలమవుతున్నారు. ఇందల్వాయి రేంజ్ మినహా మిగతా చోట్ల వాటికి కావాల్సిన సదుపాయాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. ఫలితంగా ఎలుగుబంట్లు, చిరుతలు తరుచూ అటవీ సమీప గ్రామాల్లోకి వస్తున్నాయి. వ్యవసాయ బావులు, చెరువుల వైపు సంచరిస్తూ ఒంటరిగా ఉన్నవారిపై దాడులు చేస్తున్నాయి.
- ఇటీవల మోపాల్ మండలం మంచిప్ప శివారులో తునికాకు సేకరణకు వెళ్లిన వ్యక్తిపై ఎలుగుబంటి దాడి చేసింది. సమాచారం అందుకున్న అటవీ అధికారులు బాధితుడి ఇంటికి వెళ్లి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
- సిరికొండ మండలం లొంక తండాకు చెందిన యువకుడిని కూడా ఎలుగుబంటి వెంటాడింది. ఈ ఘటనలో అతడి భుజానికి గాయాలయ్యాయి. వన్యప్రాణుల సంచారంతో బయటికి రావాలంటేనే భయంగా ఉందని స్థానికులు వాపోతున్నారు. అటవీ ప్రాంతం నుంచి ఎలుగుబంట్లు బయటకు రాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
రైతుపై ఎలుగుబంటి దాడి : కామారెడ్డి జిల్లాలోనూ ఎలుగుబంట్ల దాడులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా రామారెడ్డి మండలం స్కూల్ తండాలో తునికాకు సేకరణకు వెళ్లిన మంకు అనే వ్యక్తిపై ఎలుగుబంటి దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో మంకుకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్కు తరలించారు. ఇప్పటికే వన్యప్రాణుల దాడులతో బిక్కుబిక్కుమంటున్న ప్రజలకు పెద్దపులి భయం తోడైంది. నిత్యం ఎలుగుబంట్ల దాడులు పరిపాటిగా మారగా, తాజాగా పులి సంచారం అలజడి రేపుతోంది. జిల్లాలో వన్యప్రాణులు, పెద్ద పులి సంచరిస్తున్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించి వన్య ప్రాణులు జనవాసాల్లోకి రాకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన దాడి గురించి అందరూ పెద్దపులి అనే అనుకుంటున్నారు. కానీ ఆ దాడి చూసిన తర్వాత అది ఎలుగబంటి అని తెలిసింది. ఎవరూ కూడా తప్పుడు ప్రచారాలు నమ్మకండి. ఈ క్రమంలో అటవీ శాఖ అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తం అయ్యి ఫీల్డుకు కూడా వెళ్లారు. ప్రాథమిక ఫీల్డ్ దర్యాప్తు తర్వాత కచ్చితమైన ఆధారాలతో ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేశాము. ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎటువంటి వన్యప్రాణి మీ దృష్టికి వచ్చినా కూడా వెంటనే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కు సమాచారం అందించండి. తెల్లవారుజాములో, సాయంత్ర 4 గంటల తర్వాత ఫారెస్ట్ లోపల సంచరించకండి'' - నిఖిత, అటవీ శాఖ అధికారి
వన్యప్రాణుల దాడిలో గాయపడితే రూ.70 వేల ఆర్థికసాయం - మరణిస్తే ఎంతో తెలుసా?
కరీంనగర్లో ఎలుగుబంటి అలజడి - ఎట్టకేలకు పట్టుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు