అర్ధరాత్రి వేళ ఏనుగుల 'ఘీంకారం' - చంద్రగిరిలో 14 ఏనుగుల బీభత్సం

14 Wild Elephants Roam in Chandragiri Villages: ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్న పల్లెలు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డాయి. అర్ధరాత్రి వేళ వినిపించిన ఘీంకారాలు రైతుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాయి. చంద్రగిరి మండలంలోని గ్రామాలు ఏనుగుల సంచారంతో వణికిపోయాయి. గత కొన్నేళ్లుగా శేషాచలం అడవులకే పరిమితమైన గజరాజులు, ఒక్కసారిగా రూటు మార్చి గ్రామాల మీద పడటంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఏకంగా 14 ఏనుగుల గుంపు జనావాసాల్లోకి చొరబడి బీభత్సం సృష్టించాయి.

అర్ధరాత్రి దండెత్తిన గజరాజులు: తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలంలో గురువారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. శేషాచలం అటవీ ప్రాంతం నుంచి ఏనుగుల గుంపు బయటకు వచ్చింది. కళ్యాణి డ్యాం, నాగపట్ల చెరువు మీదుగా ఇవి ప్రయాణించాయి. నేరుగా ఆరేపల్లి రంగంపేట, దుర్గం ఎస్టీ కాలనీ సమీపంలోకి చేరుకున్నాయి. ఈ గుంపులో మొత్తం 14 ఏనుగులు ఉన్నాయి. అందులో 12 పెద్ద ఏనుగులు కాగా, 2 గున్న ఏనుగులు (చిన్న పిల్లలు) ఉన్నాయి. అర్ధరాత్రి వేళ భారీ కాయాలతో ఏనుగులు గ్రామాల సరిహద్దుల్లో సంచరించడంతో స్థానికులు భయంతో ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు.

చంద్రగిరిలో 14 ఏనుగుల బీభత్సం (ETV)

రైతులకు కన్నీరే మిగిలింది: ఆకలితో ఉన్న ఏనుగుల గుంపు రైతుల పంట పొలాలపై విరుచుకుపడింది. ఇద్దరు రైతులకు చెందిన మామిడి తోటలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాయి. పచ్చగా పెరిగిన కొబ్బరి చెట్లను నాశనం చేశాయి. పొలాల రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన రాతి కూసాలను సైతం విరిచేశాయి. పశువుల కోసం పెంచిన పచ్చగడ్డిని తొక్కి నాశనం చేశాయి. ఏళ్ల తరబడి కాపాడుకుంటూ వస్తున్న పంటలు కళ్ల ముందే నాశనమవ్వడంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు.

ఆపరేషన్ షురూ: విషయం తెలిసిన వెంటనే స్థానిక నాయకులు చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నానికి సమాచారం అందించారు. ఎమ్మెల్యే వెంటనే స్పందించి తిరుపతి డిఎఫ్ఓ సాయిబాబాతో మాట్లాడారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడాలని ఆయన ఆదేశించారు. రైతులను కాపాడేందుకు ఏనుగులను తిరిగి అడవిలోకి పంపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

డ్రోన్లతో నిఘా, డప్పులతో దడ: అధికారులు హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఏనుగులను తరిమికొట్టేందుకు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఏనుగులు ఎటువైపు వెళ్తున్నాయో తెలుసుకునేందుకు అత్యాధునిక డ్రోన్ కెమెరాలను వినియోగించారు. వాటి సంచారాన్ని గమనిస్తూ అటవీ శాఖ సిబ్బంది వ్యూహం రచించారు. బాణాసంచా కాలుస్తూ, డప్పులు వాయిస్తూ పెద్ద శబ్దాలు చేశారు. ఆ శబ్దాలకు భయపడిన ఏనుగుల గుంపు నెమ్మదిగా వెనక్కి మళ్లింది. సిబ్బంది చాకచక్యంతో వాటిని తిరిగి దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోకి తరిమేశారు.

అప్రమత్తంగా ఉండండి: ప్రస్తుతానికి ఏనుగులు వెనక్కి వెళ్లినప్పటికీ, ప్రమాదం ఇంకా పొంచి ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవి మళ్లీ ఏ క్షణమైనా తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. శేషాచలం అటవీ సమీపంలో ఉన్న గ్రామాల ప్రజలు, రైతులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా పొలాల వద్దకు వెళ్లకూడదు. ఏనుగుల జాడ కనిపిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని అటవీ శాఖ కోరింది.

