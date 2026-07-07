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వందేళ్ల తర్వాత నల్లమలకు అడవి దున్నలు - మూడేళ్లలో మధ్యప్రదేశ్ నుంచి 50

నల్లమలను మళ్లీ ఇండియన్‌ గౌర్‌లకు ప్రధాన ఆవాసంగా మార్చాలని నిర్ణయం - ఇటీవల కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేంద్రయాదవ్, మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి మోహన్‌యాదవ్‌తో మాట్లాడిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌

Indian Gaur Reintroduction in Nallamala
Indian Gaur Reintroduction in Nallamala (eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 1:30 PM IST

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Indian Gaur Reintroduction in Nallamala : నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో అంతరించిపోయిన ఇండియన్‌ గౌర్‌ (అడవి దున్న)ను మళ్లీ ప్రవేశపెట్టేందుకు రాష్ట్ర అటవీ శాఖ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. దాదాపు వందేళ్ల కిందటి వరకూ నల్లమల అడవుల్లో ఇండియన్‌ గౌర్‌లు గణనీయంగా ఉండేవి. కాలక్రమంలో వాటి ఆవాసాలు దెబ్బతినటం, మనుషుల సంచారం, కార్యకలాపాలు పెరగటంతో అవి కనుమరుగైపోయాయి.

మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి ఏపీకి: అయితే 2024 జులై - అక్టోబరు మధ్య నల్లమలలోని బైర్లూటీ, ఆత్మకూరు, వెలుగోడు పరిధిలో అటవీ అధికారులకు ఓ ఇండియన్‌ గౌర్‌ పలుమార్లు కనిపించింది. అది కర్ణాటకలోని అటవీ ప్రాంతాల నుంచి కృష్ణానదిని దాటి వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి నల్లమలకు చేరి ఉంటుందని అంచనా కొచ్చారు. దాంతోపాటు మరికొన్ని వచ్చి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నల్లమలను మళ్లీ ఇండియన్‌ గౌర్‌లకు ప్రధాన ఆవాసంగా మార్చాలని నిర్ణయించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ ఇటీవల కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేంద్రయాదవ్, మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి మోహన్‌యాదవ్‌తో మాట్లాడారు. మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి ఏపీకి కొన్ని అడవి దున్నలను ఇచ్చేందుకు ఒప్పించారు.

మొత్తం మూడేళ్లలో 50 దున్నలను మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి తీసుకురానున్నారు. తొలిదశలో ఓ 15 డిసెంబరు నెలకల్లా రానున్నాయి. వీటిని నల్లమలలోని గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరం వద్ద విడిచి పెట్టాలని నిర్ణయించారు. నల్లమల - శ్రీశైలం టైగర్‌ రిజర్వు (ఎన్‌ఎస్‌టీఆర్‌) ప్రాంతంలో పులుల సంతతి మరింత పెరగటానికి, పర్యావరణ సమతుల్యతకు ఈ నిర్ణయం దోహదపడనుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అడవిలో కేవలం జింకలు, దుప్పులు మాత్రమే ఉంటే పులులు ఆహారం కోసం వాటిపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి. దీనివల్ల చిన్న జంతువుల సంఖ్య వేగంగా తగ్గిపోయే ప్రమాదముంది. సమతుల్యత కాపాడటానికి అడవి దున్నలు దోహదం చేస్తాయి. గౌర్‌లూ అందుబాటులో ఉంటే అటవీ ఆహార గొలుసు సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఒక్కో ఇండియన్‌ గౌర్‌ వందల కిలోల బరువు ఉంటుంది. దీన్ని వేటాడితే పులులకు ఎక్కువ రోజుల పాటు ఆహార కొరత ఉండదు. అడవిని పులులకు మరింత అనుకూలంగా మార్చటంలోనూ ఇవి సహాయపడతాయి. గడ్డి, పొదలు మేయటం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా లేత, పచ్చటి గ్రాసం మొలకెత్తుతుంది. దీనివల్ల జింకలు, దుప్పుల సంతతి పెరుగుతుంది. అవి పులులకు ఆహారమవుతాయి.

ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్‌కు ప్రత్యేక బృందం: నల్లమలలోని గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరానికి చుట్టూ 40 కిలోమీటర్ల పరిధి వరకూ ఎలాంటి జనావాసాలు ఉండవని, గౌర్‌లకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన ఆవాస ప్రాంతంగా గుర్తించామని డా. పీవీ చలపతిరావు, అటవీ దళాల అధిపతి (పీసీసీఎఫ్‌) అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ "నల్లమల - శ్రీశైలం టైగర్‌ రిజర్వు (ఎన్‌ఎస్‌టీఆర్‌) ప్రాంతంలో కొన్నాళ్లుగా పులుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ 87 పులులున్నాయి. ఇండియన్‌ గౌర్‌లను ఇక్కడ ప్రవేశ పెట్టటం వల్ల వీటి సంతతి ఇంకా పెరిగే అవకాశముంది. నల్లమలలోని గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరానికి చుట్టూ 40 కిలోమీటర్ల పరిధి వరకూ ఎలాంటి జనావాసాలు ఉండవు. గౌర్‌లకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన ఆవాస ప్రాంతంగా గుర్తించాం. మధ్యప్రదేశ్‌లోని సత్పుర టైగర్‌ రిజర్వు నుంచి మూడేళ్లలో మొత్తం 50 గౌర్‌లను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ విడిచి పెడతాం. ఇప్పటికే ప్రత్యేక బృందాన్ని మధ్యప్రదేశ్‌కు పంపించాం" అని అన్నారు.

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