వాహనాల ఓవర్ స్పీడు - ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వన్యప్రాణులు
రహదారి వెంట నిత్యం వేలాది వాహనాల రాకపోకలు - ఇటీవల ఓ ప్రమాదంలో చిరుత కూన మృతి - హైటీకోస్ స్వచ్ఛంద సంస్థ సర్వేలో తేలిన విస్తుపోయే విషయాలు
Published : August 20, 2026 at 1:05 PM IST
Wild animals dying At Srisailam : అడవి ఎప్పటికైనా అక్కడ నివసించే జంతుజాలానిదేనని పర్యావరణవేత్తలు అంటారు. అయితే మానవుడి అవసరాల మేరకు అక్కడ క్రమంగా రహదారులు ఏర్పడ్డాయి. అది అభివృద్ధిలో భాగమైనప్పటికీ వాహనాల వేగానికి ఎన్నో జంతువులు బలైపోతున్నాయి. నల్లమలలోని శ్రీశైలం ప్రధాన రహదారిలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అక్కడ వాహనాల అతివేగం వన్యప్రాణులకు మృత్యుగండంగా మారింది. ఆహారం కోసమని రోడ్డు దాటే క్రమంలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి. వీటిపై చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
నిత్యం వాహనాల రాకపోకలు : శ్రీశైలం రహదారి వెంట సుమారు 60 కిలోమీటర్ల మేర జీవ వైవిధ్యానికి, పెద్ద పులులకు ఆవాసమైన అమ్రాబాద్ అభయారణ్యం ఉంది. ఈ ప్రధాన రోడ్డు వెంట నిత్యం వేలాది వాహనాలు రాకపోకలు కొనసాగిస్తాయి. అడవిలో ఉండే వన్యప్రాణులు, పాములు వంటివి రోడ్డు దాటే క్రమంలో వాహనాల కిందపడి చనిపోతున్నాయి. ఇటీవల ఓ ప్రమాదంలో చిరుత కూన మృతి చెందింది. ఇలాంటి ఘటనలు కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్నాయి.
నిబంధనలు పక్కదారికి : ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఎన్టీసీఏ వేగ పరిమితికి సంబంధించి పలు నిబంధనలు అమలు చేసింది. అమ్రాబాద్ పెద్ద పులుల అభయారణ్యంలో వాహనాల వేగపరిమితి గంటకు 30 కిలోమీటర్లకు మించొద్దని తెలిపింది. కానీ దీనిని వాహనదారులు ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదు. నిబంధనలు పాటించకుండా ఇష్టారాజ్యంగా వెళ్తున్నారు. వన్యప్రాణులు ఎక్కువగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఆహారం కోసం రోడ్డు దాటుతుంటాయి. ఈ సమయంలో అధికంగా ప్రమాదాలకు గురవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అరుదైన జాతులకు ముప్పు : జీవ వైవిధ్యానికి నల్లమల అడవి ప్రసిద్ధమైనది. ఇక్కడ నివసిస్తున్న చిన్న కీటకం నుంచి పెద్ద జంతువు వరకు పర్యావరణ సమతుల్యతకు తోడ్పడుతుంది. ఈ విధంగా చూసుకుంటే అవి ప్రకృతికి ఎంతో అవసరం. కానీ ఇలా రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురై అవి ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే జీవ వైవిధ్యానికి ముప్పని పర్యావరణవేత్తలు అంటున్నారు. ఈ ఘటనలు ఇలాగే కొనసాగితే జీవవైవిధ్యంపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదాల్లో అరుదైన జాతికి చెందిన బాంబుపిట్వైఫర్, గ్రీన్వైన్ స్నేక్, షీల్డ్టైల్ స్నేక్ వంటి పాములు కూడా చనిపోతున్నాయి. సర్వే నిర్వహిస్తున్న హైటీకోస్ స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు ఈ విషయాన్ని తెలిపాయి. ఈ ఘటనల్లో ప్రతి నెల 50-60 వన్యప్రాణులు మృతి చెందుతున్నట్లు తెలిపారు.
ప్రత్యేక చర్యలతోనే ప్రమాదాల నివారణ :
- అడవిలో నీటి వనరులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో స్పీడ్గన్లు, సీసీ కెమెరాలు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలి.
- తరచూ ప్రమాదం జరిగే ప్రాంతాలను గుర్తించి చర్యలు చేపట్టాలి.
- టోల్గేట్లు, చెక్పోస్టుల వద్ద వేగ నియంత్రణపై హెచ్చరిక బోర్డులను పెట్టించాలి.
- ఈ విషయంలో అటవీ, పోలీసు శాఖలు సమన్వయంగా పనిచేయాలి.
- 30 కిలోమీటర్ల వేగ పరిమితిని తప్పనిసరిగా అమలు చేస్తే ప్రమాదాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
నిఘా పెంచుతాం : శ్రీశైలం ప్రధాన రహదారిపై నిఘా పెంచుతామని డీఎఫ్వో రేవంత్ చంద్ర తెలిపారు. రోడ్డుపై వేగంగా వెళ్లేవారిని, అలాగే జంతువులకు ఆహారం వేసేవారిని గుర్తించి జరిమానా విధిస్తామని అన్నారు. అదనపు వేగ నియంత్రికలు, స్పీడ్ గన్లు, హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
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