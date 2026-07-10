ETV Bharat / state

'ప్రియుడి కోసం భర్తల ప్రాణాలు తీస్తున్న భార్యలు' - కారణాలు ఇవే!

ఆర్థిక ఇబ్బందులతో గల్ఫ్​ దేశాలకు వలస వెళ్తున్న భర్తలు - వేధింపులు, వివాహేతర సంబంధాలతో పతిని చంపాలని ప్లాన్​ వేస్తున్న భార్యలు - మత్తుకు బానిసైన బాధితులను పొట్టనపెట్టుకుంటున్న వైనం

Wifes Kills Husbands With Lover
Wifes Kills Husbands With Lover (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Wifes Kills Husbands With Lover : భార్య, భర్త, పిల్లలు, అత్తామామలతో ఇల్లు ఎంతో కనుల పండువగా ఉంటుంది. అలాంటి అందమైన సంసార సాగరంలో కల్లోలాలు చెలరేగుతున్నాయి. జీవితాంతం తోడుగా ఉంటానని ఏడడుగులు వేసిన భార్య, భర్తను హత్య చేస్తున్న ఘటనలు తరచుగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అండగా ఉండాల్సిన వారే బంధాలకు ఉరి బిగిస్తున్నారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా తారసపడుతున్నాయి.

వివాహేతర సంబంధం, శారీరక వేధింపులు, మద్యం మత్తులో ఉండటం, గృహహింస వంటి కారణాలు మహిళలను నేరాల దిశగా ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఎంతో సహనంతో ఉండే గృహిణులు కొందరు నేరాలకు ఎందుకు పాల్పడుతున్నారు? అనే ప్రశ్నకు కుటుంబంలోని పరిస్థితులు, సమాజంలోని విపరీత పోకడలు, సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రభావాలే బలమైన కారణంగా అని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • రోజూ భర్త మద్యం తాగొచ్చి వేధిస్తున్నాడని భర్త బానోతు హరి(52)ని కోపంలో భార్య చంపేసింది. దీనికి వారి కుమారుడు సహకరించాడు. ఈ ఘటన మోపాల్​ మండలంలో మంగళవారం జరిగింది.
  • గల్ఫ్ నుంచి భర్తను భార్య హత్యచేసిన సంచలన ఘటన మోపాల్​ మండలంలోని న్యాల్కల్​లో ఇటీవల జరిగింది. భర్తకు మద్యం తాగించి డాబా పైనుంచి కిందికు నెట్టేసింది. అయినప్పటికీ చనిపోకపోవడంతో ఆమె నర్సు కావడం వల్ల టాయిలెట్​ క్లీనర్​ను సెలైన్​ కలిపింది. ప్రాణాలు తీసింది. ఈ దారణం చేయడానికి కారణం వివాహేతర సంబంధం పెట్టకోవడమే కారణం.

దారుణాలకు కారణాలకు కారణాలివే : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో సరిగ్గా చదువుకోకుండా, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నవారు, ఉద్యోగాలు రానివారు, వ్యవసాయం లేనివారు గల్ఫ్​ దేశాలకు వలస వెళుతారు. గల్ఫ్​ వలసలకు ఎక్కువ కాలం వెళ్లడం వల్ల కొందరు యుక్తవయసులోనే భర్తకు దూరంగా ఉంటున్నారు. ఇలాంటి సమయాల్లో వివాహేతర సంబంధాల వలలో చిక్కుకుని మానసిక సమస్యల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. ఇంకొందరైతే హింసను నిత్యకృత్యంగా చేస్తున్నారు. బాధితులలో పలువురు పేదరికం, పరిసరాల ప్రభావంతో మత్తు బారినపడుతున్నారు. కల్లు, కల్తీ, గంజాయి విచ్చలవిడిగా అందుబాటులో ఉంది.

సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తి కల్లుతాగి వేధిస్తున్నాడనే కోపంతో నిజామాబాద్ నగరంలో మహిళ తన చీర కొంగుతో ఉరివేసి ప్రాణాలు తీసింది. ఆ సమయంలో ఆమె కూడా మత్తులోనే ఉంది. జరుగుతున్న పరిస్థితులకు విచక్షణ కోల్పోయి, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు చూసి కొందరు నేరస్థులుగా మారుతున్నారని పోలీసు అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ఎవరైనా మహిళ ప్రవర్తన, అలవాట్లలో తేడా కనిపిస్తే వెంటనే నిందించడం, చేయి చేసుకోవడం వంటివి చేయవద్దు. కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. వారి వివాహేతర సంబంధాన్ని తొలగించడానికి భర్తను అడ్డు తొలగించడమే ఏకైక మార్గంగా భావిస్తారు. వారి కొత్తపరిచయాలు, ఫోన్లో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో తెలుసుకొని కౌన్సిలింగ్​ ఇప్పిస్తే సరిపోతుంది - ప్రొ.డా.విశాల్​, సైకియాట్రిస్ట్​, జీజీహెచ్​, నిజామాబాద్

మొదట మేడ మీది నుంచి తీసి, తరువాత టాయిలెట్​ క్లీనర్ ఎక్కించి - భర్తను హత్య చేసిన భార్య

పొలానికి వెళ్లిన భర్త తిరిగి ఇంటికి రాలేదు : వివాహేతర బంధానికి రైతు బలి

TAGGED:

NIZAMABAD CRIME NEWS UPDATE
WHY WIFES KILLS HUSBAND FOR LOVER
ప్రియుడి కోసం భర్తను చంపిన భార్య
MOPAL MANDAL CRIME NEWS
WIFES KILLS HUSBANDS WITH LOVER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.