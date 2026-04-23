ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్యచేసేందుకు ప్రణాళిక - పోలీసులకు చిక్కడంతో ప్లాన్ ఫ్లాప్​

వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్తను అంతమొందించేందుకు రౌడీలకు సుపారీ - విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు అడ్డుకున్న పోలీసులు - నిందితులకు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ

Wife Plans to Kill Husband in Sathya Sai District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 10:49 AM IST

Wife Plans to Kill Husband in Sathya Sai District: కట్టుకున్న భర్తనే కడతేర్చేందుకు భార్య పన్నాగం పన్నింది. ప్రియుడితో కలిసి ప్రణాళికలు రూపొందించింది. సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలోని ఓ ముఠాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇందులో రాజుపాళెం మండలానికి చెందిన రౌడీషీటర్ ప్రమేయం కీలకంగా మారింది. విషయం పోలీసుల వరకూ చేరడంతో అప్రమత్తమై కుట్రకు భగ్నం చేశారు. ఈ ఉదంతం కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో కలకలం రేపింది.
ప్రొద్దుటూరు మండలం లింగాపురానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని ఓ మహిళతో వివాహం అయ్యింది. వారికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. భర్త వ్యవసాయం చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు.

దంపతుల మధ్య గొడవ : ఈ క్రమంలో దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో పలుమార్లు గొడవపడ్డారు. ఇటీవల ఆరోగ్యం బాగోలేదని ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లిన భార్యకు అక్కడ వార్డు బాయ్​గా పని చేస్తున్న జమ్మలమడుగుకు చెందిన ఓ యువకుడి (వివాహితుడు)తో పరిచయం ఏర్పడింది. అదికాస్త వివాహేతర బంధంగా మారింది. భార్య వ్యవహార శైలిపై భర్త అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. అది మనసులో పెట్టుకున్న భార్య భర్తను అంతం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. ప్రియుడితో కలిసి ప్రణాళికలు రూపొందించింది. అందుకోసం ప్రియుడికి ఆమె బంగారంతో పాటు డబ్బు ముట్టజెప్పింది.

రూ.10 లక్షల వరకూ సుపారీ: ప్రియుడికి రాజుపాళెం మండలానికి చెందిన ఓ రౌడీషీటర్​తో పరిచయం ఉండటంతో విషయాన్ని అతనికి చెప్పాడు. దీంతో అతను సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురానికి చెందిన ముఠాతో సుమారు రూ.10 లక్షల వరకూ సుపారీ కుదుర్చుకున్నారు. అందులో భాగంగానే ఆ కిరాయి ముఠా ప్రొద్దుటూరులో దిగింది. లింగాపురానికి చెందిన వ్యక్తిని హత్య చేయబోతున్నారన్న ముందస్తు సమాచారం రావడంతో ప్రొద్దుటూరు, రాజుపాళెం పోలీసులు అప్రమత్తం అయ్యారు. హత్యకు కుట్ర పన్నిన భార్య, ప్రియుడు, రౌడీషీటర్, హిందూపురానికి చెందిన ముఠాను ఒక్కొక్కరినీ ఎక్కడికక్కడ అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్​కు తరలించారు. పూర్తి వివరాలు రాబట్టేందుకు పోలీసులు నిదితులను తమదైన శైలిలో విచారిస్తున్నారు. ఘటనపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

