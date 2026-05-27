భర్తపై రూ.2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ - సుపారీ ఇచ్చి హత్య చేయించిన భార్య

మంచిర్యాల జిల్లాలో దారుణ ఘటన - వివాహేతర సంబంధం కారణంగా భర్తను కడతేర్చాలనుకున్న భార్య - రూ.10 లక్షలకు సుపారీ ఒప్పందం - మద్యం తాగించి కొట్టి చంపిన దుండగులు

Published : May 27, 2026 at 10:39 AM IST

Mancherial Death Case : వివాహేతర సంబంధం, రూ.2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం భార్యే సుపారీ ఇచ్చి భర్తను హత్య చేయించిన ఘటన మంచిర్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. మంచిర్యాల డీసీపీ భాస్కర్‌ మంగళవారం తన ఆఫీస్​లో ఏర్పాటు చేసిన చేసిన ప్రెస్​మీట్​లో వివరాలు వెల్లడించారు. హాజీపూర్‌ మండలం గుడిపేటకు చెందిన సాయిని కుమార్‌ (45) తన ద్విచక్రవాహనంపై ఈ నెల 22న మంచిర్యాల వైపు వెళ్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు కింద పడిపోయి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. క్షతగాత్రుడిని స్థానికులు 108కి ఫోన్​ చేసి అంబులెన్స్​లో కరీంనగర్‌కు తరలిస్తుండగా మార్గం మధ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ప్రమాదం ఘటనపై అనుమానం ఉండటంతో పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

ఏడాదిన్నరగా ప్రణాళిక రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరణ : సాయిని కుమార్‌ భార్య భారతికి గుడిపేటకు చెందిన లగిశెట్టి సురేందర్‌కు వివాహేతర సంబంధం కొంతకాలంగా ఉంది. తమ మధ్య ఉన్న బంధానికి తన భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని అతడిని హత్య చేయాలని భారతి, సురేందర్​ ఇద్దరు భావించారు. 2025 జనవరి నుంచే భర్త పేరిట ఎల్‌ఐసీతో పాటు పలు ఇన్సూరెన్స్​ సంస్థలలో ప్రీమియంలు చెల్లిస్తూ వస్తుంది. సాయిని కుమార్‌ రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోతే సుమారు రూ.2 కోట్ల వరకు వస్తుందని అంచనా వేసుకున్నారు.

రూ.10 లక్షలకు సుపారీ, రూ.2 లక్షల అడ్వాన్స్ : కుమార్‌ గుడిపేటకు చెందిన రామ్‌ మల్లేశ్‌ వద్ద రూ. 60 వేలు అప్పుగా తీసుకొని చెల్లించకపోవడంతో ఇంటికి వెళ్లి నానా గొడవ చేసేవాడు. ఈ క్రమంలో మల్లేశ్‌కు సాయిని కుమార్‌ భార్య భారతితో పరిచయం ఏర్పడింది. తన భర్తను హత్య చేస్తే రూ. 10 లక్షల సుపారీ ఇస్తానని గత నెలలో రూ.2 లక్షలు మల్లేశ్‌కు భారతి, సురేందర్‌లు డబ్బలు ఇచ్చారు. తాను ఒక్కడే ఈ హత్య చేయలేనని మంచిర్యాలలోని ఎల్‌ఐసీ కాలనీకి చెందిన మరో వ్యక్తి శ్రీరామ్‌తో జతకూడాడు. పథకం ప్రకారం ఈ నెల 22న ముల్కల్ల గ్రామశివారులో రామ్‌ మల్లేశ్, శ్రీరామ్‌లు కుమార్‌కు అధిక మోతాదులో మద్యం తాగించి ఇనుప సుత్తితో తలపై బలంగా కొట్టి దాడి చేశారు. అనంతరం రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు కుమార్‌తో పాటు అతడి ద్విచక్రవాహనాన్ని రోడ్డు పక్కన పడేసి వెళ్లిపోయారు.

తల్లి ఫిర్యాదుతో : తన కుమారుడి మృతిపై రామ్‌ మల్లేశ్‌ మీద అనుమానం ఉన్నట్లు సాయిని కుమార్‌ తల్లి లక్ష్మి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో స్థానిక పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. భారతి వ్యవహారశైలి, సురేందర్‌తో ఆమెకు ఉన్న వివాహేతర సంబంధం పోలీసుల అనుమానాలను మరింత బలపరచాయి. మంచిర్యాల ఏసీపీ ప్రకాశ్​ ఆధ్వర్యంలో మంచిర్యాల గ్రామీణ సీఐ రవీందర్‌లు క్షేత్రస్థాయిలో కేసును విచారణ చేసి రోడ్డు ప్రమాదాన్ని హత్యగా గుర్తించారు. నిందితుల నుంచి ప్రీమియంకు సంబంధించిన పలు పేపర్లతో పాటు రూ.25 వేల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులైన భారతి, సురేందర్, శ్రీరామ్‌లపై కేసు నమోదు చేసిన అనంతరం అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించామని డీసీపీ పేర్కొన్నారు. మరో నిందితుడు రామ్‌ మల్లేశ్‌ పరారీలో ఉన్నట్లు తెలిపారు.

