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రిటైర్మెంట్‌ డబ్బుల విషయంలో గొడవ - భర్తను కొట్టి చంపిన భార్య

హుస్నాబాద్ పట్టణం హనుమాన్ నగర్‌లో దారుణం - ఆస్తి విషయంలో దంపతుల మధ్య గొడవ - భర్తను రోకలిబండతో కొట్టి చంపిన భార్య - నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్న పోలీసులు

Wife Murdered Husband in Husnabad
Wife Murdered Husband in Husnabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 1:06 PM IST

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Wife Murdered Husband in Husnabad : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ పట్టణంలోని హనుమాన్ నగర్​లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆస్తి, రిటైర్మెంట్​ డబ్బుల విషయంలో తలెత్తిన గొడవ కారణంగా భార్య తన భర్తను రోకలిబండతో కొట్టి దారుణంగా హత్య చేసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కోటి వెంకటేశ్వర్లు (62), రాజమణి దంపతులు హనుమాన్‌ నగర్‌ కాలనీలో జీవనం సాగిస్తున్నారు. భార్య రాజమణి హుస్నాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఏఎన్ఎంగా ఉద్యోగం చేస్తుండగా, భర్త వెంకటేశ్వర్లు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో కమర్షియల్ టాక్స్ ఆఫీసర్​గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు.

పోలీసుల అదుపులో నిందితురాలు : ఈ నెలాఖరులో వెంకటేశ్వర్లు రిటైర్మెంట్ కానుండగా, భార్య, భర్తల మధ్య రిటైర్మెంట్‌ డబ్బులు, ఆస్తి పంపకాల విషయంలో ఆదివారం సాయంత్రం తీవ్ర స్థాయిలో గొడవ జరిగింది. గొడవలో వాగ్వాదం పెరిగి భర్త వెంకటేశ్వర్లు తలపై భార్య రాజమణి రోకలి బండతో దాడి చేసింది. దీంతో వెంకటేశ్వర్లు తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే కుటుంబసభ్యులు ఆయనను కరీంనగర్​లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. మృతుడు వెంకటేశ్వర్లు తమ్ముడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితురాలిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని హుస్నాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

రిటైర్‌మెంట్‌ డబ్బులు కోసం భర్తను హత్య చేసిన భార్య (ETV Bharat)

"కోటి వెంకటేశ్వర్లు, రాజమణి దంపతుల మధ్య ఆస్తి గొడవలు జరుగుతున్నాయి. పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పరిష్కారం చూపాలని అనుకున్నాం. డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఇంటిపైన రూమ్​లు కట్టించాలి. ఇంటికి కొన్ని మరమ్మతులు చేయాలని రాజమణి కోరింది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఆదివారం ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు వచ్చారు. వారిలో ఒకరు వచ్చే ఆదివారం మాట్లాడదామని అన్నారు. దీంతో మాటామాటా పెరిగి రాజమణి కోటి వెంకటేశ్వర్లును తోసేసింది. పక్కనే ఉన్న రోకలి బండతో అతడి తలపై కొట్టింది. దీంతో తల పగిలింది. వెంటనే కరీంనగర్​లోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాం. చికిత్స జరుగుతున్న సమయంలో పల్స్​ పడిపోయింది. దీంతో కోటి వెంకటేశ్వర్లు మృతి చెందాడు. మృతదేహాన్ని హుస్నాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చాం" - దేవేందర్, మృతుడు వెంకటేశ్వర్లు తమ్ముడు

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TAGGED:

PROPERTY DISPUTE MURDERS
భర్తను చంపిన భార్య
WIFE KILLS HUSBAND IN HUSNABAD
WIFE MURDERED HUSBAND IN HUSNABAD

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