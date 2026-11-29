దైవ దర్శనానికి బయల్దేరితే రాక్షసుడు కలిశాడు - డబ్బుపై ఆశతో దేవుడి దగ్గరకే పంపేశాడు
Police Chased Jadcherla Murder Case :
Published : November 29, 2026 at 4:04 PM IST
కుటుంబానికి మంచి జరగాలని మల్లిఖార్జున్ అనే వ్యక్తి భార్యాబిడ్డలతో కలిసి ప్రతిసారి శ్రీశైలానికి వెళ్లేవాడు. అలా శ్రీశైలానికి వెళ్తున్న సమయంలోనే మల్లిఖార్జున్కు వేరే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వారి మధ్య స్నేహానికి దారి తీసింది. అలా ఫోన్ నంబర్లు మార్చుకోవడం నుంచి ఇంటికి రాకపోకలు మొదలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు కారణాలతో దుర్భుద్ధి కలిగిన ఆ వ్యక్తి మల్లిఖార్జున్ కిరాతకంగా చంపేశాడు. ఈ ఘటన మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మండలం ఉదండాపూర్లో జరిగింది.
ఏటా శ్రీశైలం మల్లన్న దర్శనం
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఉదండాపూర్కు చెందిన మల్లికార్జున్కు నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్కు చెందిన అంజమ్మతో వివాహం జరిగింది. పశువుల కాపరిగా పనిచేసి కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న మల్లికార్జున్కు దైవభక్తి ఎక్కువ ఉండేది. అందుకే ఏటా శ్రీశైలం మల్లన్నను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటాడు. ఆ దేవదేవుడి దయవల్లే కుటుంబంతో సంతోషంగా ఉన్నామని మల్లికార్జున్ నమ్మేవాడు. ఈ దంపతులు గతంలో ఓ పాపకు జన్మనిచ్చారు. అయితే అంజమ్మ మళ్లీ గర్భవతి కావడంతో ఆ దేవుడిని దర్శించుకుని ఆరోగ్యంగా ఉండే బిడ్డను ప్రసాదించాలని కోరుకునేందుకు కుటుంబసమేతంగా శ్రీశైలం బయలుదేరారు.
పరిచయం కాస్త స్నేహంగా
వీరు బస్సులో శ్రీశైలం వెళ్తుండగా రంగారెడ్డి జిల్లా మాడ్గుల మండలం అవురుపల్లికి చెందిన శివతో మల్లికార్జునకు బస్సులో పరిచయం ఏర్పడింది. తాను కూడా శ్రీశైలం మల్లికార్జునస్వామి దర్శనానికే వెళ్తున్నానని చెప్పడంతో అందరూ కలిసి శ్రీశైలం వెళ్లారు. దర్శనం అయిపోయి తిరిగి వెళ్లే వరకు శివ మల్లికార్జున కుటుంబంతోనే ఉన్నాడు. వాళ్ల మధ్య పరిచయం కాస్త స్నేహంగా మారింది. ఇరువురు ఫోన్ నెంబర్లు మార్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఎవరి గ్రామానికి వారు వెళ్లిపోయారు. కొన్నిరోజుల తర్వాత శివ మల్లికార్జున్కు ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు. ఈ క్రమంలోనే మల్లిఖార్జున్ శివను ఇంటికి ఆహ్వానించాడు. అలా ఒకటీ రెండుసార్లు ఇంటికి వచ్చిన శివతో అంజమ్మకు వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. దీంతో శివ తరుచూ ఉదండాపూర్ వచ్చి వెళ్తుండేవాడు.
డబ్బుపై ఆశతో చంపాలని పథకం
పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా మల్లికార్జున్ ఇల్లు కోల్పోతున్నాడు. అందుకు పరిహారంగా రూ.18 లక్షలు ప్రభుత్వం మల్లిఖార్జున్కు అందజేసింది. ఈ విషయం తెలిసిన శివ ఆ డబ్బుపై కన్నేశాడు. అంజమ్మ ద్వారా వాటిని కొట్టేయాలని శివ పథకం వేశాడు. మల్లికార్జునను చంపి ఆ డబ్బుతో ఇద్దరం హాయిగా బతుకుదామంటూ ఆమెను ప్రలోభపెట్టాడు. దీనికి ఆమె కూడా సరేనంది. ముందుగా అనుకున్న పథకం ప్రకారం శివ మల్లికార్జున్కు ఫోన్ చేసి జడ్చర్లలోని ఓ వైన్స్ దగ్గరకు పిలిచాడు. అనంతరం ఇద్దరూ కలిసి రెండు బైక్లపై మాడ్గుల మండలంలోని అవురుపల్లి శివారులోని చిన్ననెమిలిలా గుట్ట వద్దకు చేరుకున్నారు.
మద్యం తాగించి హత్య
అక్కడ మద్యం తాగించిన అనంతరం శివ మల్లికార్జున్పై దాడి చేశాడు. బండరాయితో తల, శరీరంలోని ఇతర భాగాలపై కొట్టి దారుణంగా హతమార్చాడు. మృతదేహాన్ని సమీపంలోని పొదల్లోకి లాగిపడేసి ఫోన్, బైక్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఉపాధిహామీ కూలీలు గుర్తుతెలియని మృతదేహాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో హత్యోదంతం బయటపడింది.
"చనిపోయిన వ్యక్తి పేరు గజ్జి మల్లిఖార్జున్ అలియాస్ మల్లేశ్. విచారణలో భాగంగా అవురుపల్లికి గ్రామానికి చెందిన శివ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. చనిపోయిన వ్యక్తి భార్యకు కూడా దీంట్లో పాత్ర ఉండటంతో ఆమెను అరెస్ట్ చేశాం" - వేణుగోపాల్, మాడ్గుల సీఐ
హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్న శివ
సాంకేతిక ఆధారాలు, ఫోన్ సిగ్నల్స్ ద్వారా పోలీసులు శివ, అంజమ్మ మధ్య ఉన్న వివాహేతర సంబంధం గురించి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించగా తానే హత్య చేసినట్లు శివ ఒప్పుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. గొర్రెల కాపరిగా పనిచేస్తున్న శివ ఏడాది కాలంగా ఖాళీగానే ఉంటున్నాడు. ప్రియురాలు ఇచ్చిన డబ్బుతో ఇటీవల జల్సాలు చేస్తున్నాడని స్థానికులు తెలిపారు. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడనే మల్లికార్జున్ను చంపి డబ్బులతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు.
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