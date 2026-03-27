భర్త చంపి ఇంటిముందు పాతిపెట్టిన భార్య - తల్లీకూతుళ్ల మధ్య గొడవతో వెలుగులోకి

అనంతపురం జిల్లాలోని కల్యాణదుర్గం మండంలం పాతచెరువులో భర్తను చంపి ఇంటిముందే పాతిపెట్టిన భార్య - తల్లీకూతుళ్ల మధ్య గొడవతో వెలుగులోకి వచ్చిన హత్యోదంతం - పోలీస్‌స్టేషన్‌లో లొంగిపోయిన నిందితురాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 10:36 PM IST

Wife Murdered Her Husband in Anantapur district: క్షణికావేశంలో నిండు ప్రాణాలను బలిగొంటున్న ఘటనలు ప్రస్తుత సమాజంలో అనేకం వెలుగు చూస్తున్నాయి. చిన్న విషయాలకే మాటా మాటా పెరిగి రక్త సంబంధాలను మరిచి ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇక దాంపత్య బంధం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఒకప్పటిలా ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా సర్దుకుపోయే తత్వం దంపతుల్లో లోపించిందనే దానికి నిదర్శనంగా ఎన్నో ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. చిన్న చిన్న గొడవలకే కట్టుకున్న భార్యను దారుణంగా చంపడం పరిపాటి అయ్యింది. మహిళలు ఇదే విధంగా జీవిత భాగస్వామిని చంపేస్తున్న ఘటనలూ లేకపోలేదు. ఇటువంటి దారుణం తాజాగా అనంతపురం జిల్లాలో జరిగింది. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

భర్తను చంపేసింది. ఇంట్లోనే పూడ్చిపెట్టింది. ఏమీ తెలియనట్టే ఉంది. అలా 3 నెలలు గడిచిపోయింది. ఇక ఎంతోకాలం దాచలేమని అనుకుంది. పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయింది. అనంతపురం జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగింది. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం రూరల్‌ పాతచెరువుకు చెందిన బోయ హనుమంతు, సుకన్య భార్యాభర్తలు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. ఒక అమ్మాయి, ఇంకో అబ్బాయి. హనుమంతు గొర్రెలు కాస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. కుమార్తె అమృత ఇంటర్ చదవుతోంది. అబ్బాయి కూడా స్కూలుకి వెళుతున్నాడు. జీవితం హాయిగా సాగిపోయేది. అయితే కొంతకాలంగా భార్యాభర్తల మధ్య మధ్య గొడవలు జరుతుండేవి.

ఒకరోజు ఇంట్లో హనుమంతు నిద్రిస్తుండగా సుకన్య రోకలిబండతో కొట్టి చంపింది. ఇంట్లోనే గొయ్యి తీసి పాతిపెట్టింది. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే నిన్నూ చంపుతానని కుమార్తెను బెదిరించింది. ఆ విధంగా 3 నెలలు గడిచింది. అనూహ్యంగా ఇవాళ సుకన్య పోలీసుస్టేషన్‌లో లొంగిపోయింది. భర్తను చంపేసి ఇంట్లోనే పూడ్చిపెట్టానని నేరం అంగీకరించింది. 3 నెలలు హత్య విషయం బయటికి రాలేదు. మరి ఇప్పుడెందుకు ఆమె పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయింది? అంటే కుమార్తె అమృత తాతగారి ఊరు అనిమిరెడ్డిపల్లికి వెళ్లింది. హనుమంతును చంపేసిన విషయం వాళ్లకు చెబుతుందని సుకన్య అనుమానించింది. పోలీసులు రావడం, అరెస్టు చేయడం ఎందుకనుకుంది. తానే పోలీసుస్టేషన్‌కు వెళ్లి 3 నెలల క్రితం భర్తను హత్య చేసినట్లు చెప్పింది. ఈ హత్యపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

