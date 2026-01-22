ETV Bharat / state

ఆనందాలకు అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్త హత్య - తానే చేసినట్లు ఒప్పుకున్న భార్య

చున్నీ గొంతుకు బిగించి హత్య చేసిన భార్య - మంచంకోడు తగిలి చనిపోయాడని నమ్మించే ప్రయత్నం - భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానంతో పోలీసులకు బంధువుల ఫిర్యాదు - విచారణలో వెలుగు చూసిన అసలు నిజం

Kukatpally Wife and Husband Incident
ETV Bharat Telangana Team

January 22, 2026

Kukatpally Wife and Husband Incident : రెండు దశాబ్దాల దాంపత్య జీవితం పిల్లల భవిష్యత్‌ కోసం పల్లె వదిలి పట్నం వచ్చారు. 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి. అలకలు, కొట్లాటలు షరా మామూలే. జీవితం ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ బంధం బలపడుతుంది. కానీ వారి వైవాహిక జీవితానికి బీటలు వారడానికి కారణం ఏంటి? భార్యపై భయంతో ఆ భర్త పోలీసులను ఎందుకు ఆశ్రయించాడు? ఇంతకీ అతను ఊహించినట్లే జరిగిందా?

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం : ఏలూరు జిల్లా నూజివీడు సమీపంలోని తూర్పుదిగవల్లికి చెందిన జగ్గవరపు సుధీర్‌రెడ్డికి అదే ప్రాంతానికి చెందిన బ్రహ్మజ్ఞానప్రసన్నతో 20 ఏళ్ల క్రితమే వివాహమైంది. ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్‌ వచ్చిన ఈ దంపతులు కూకట్‌పల్లిలోని వివేకానందనగర్‌లో ఓ ప్లాట్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. సుధీర్‌రెడ్డి ఓ ప్రైవేట్‌ సంస్థలో మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. పల్లెటూరు నుంచి పట్నం వచ్చిన తర్వాత ప్రసన్న జల్సాలకు అలవాటుపడింది. ఈ వ్యవహారం భర్త సుధీర్‌రెడ్డికి నచ్చకపోవడంతో భార్యాభర్తల మధ్య తరుచూ గొడవలు జరుగుతుండేవి. అలాగే ఆమె వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందని భర్త అనుమానించేవాడు. భర్తపైనా ప్రసన్నకు ఇదే అనుమానం ఉండేది.

ఆనందాలకు అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్త హత్య - తానే చేసినట్లు ఒప్పుకున్న భార్య (ETV)

చున్నీ బిగించి ఊపిరి ఆడకుండా హత్య : భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలు ముదరడంతో సుధీర్‌రెడ్డి అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్రసన్న పథకం వేసింది. ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న భర్త మెడకు చున్నీ బిగించి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత తనకు ఏం తెలియనట్లు విజయవాడలో ఉండే బంధువులకు ఫోన్‌ చేసి తాగిన మైకంలో మంచంకోడు కొట్టుకుని భర్త చనిపోయినట్లు చెప్పింది.

''మా బ్రదర్​ని వాళ్ల భార్య, కొడుకులు ఇద్దరు కలిసి చంపేశారు. ఇందులో పెద్ద కూమరుడి పాత్ర ఉంది. భార్యని ఒక్కదాన్ని జైల్లో పెట్టారు. ఆ అమ్మాయి చాలా గొడవలు పెట్టేది, చాలా హింసించేది. ఇలా గొడవల కారణంగా మొదట్లో పంచాయతీ పెట్టాము. తల్లి, కుమారులు ఇద్దరు కలిసి నా బ్రదర్​ని కొట్టేశారు. వాళ్లు అలా కొట్టి కొట్టి మొన్న ఇంట్లో ఒక్కడే ఉండటంతో కొట్టి చంపేశారు. కొడుకు మెడలు పట్టుకున్నాడు, తల్లి చంపేసింది.'' - మృతుడి సోదరి

అసలు నిజం బయట పడింది : ప్రసన్న వ్యక్తిత్వం గురించి పూర్తిగా తెలిసిన బంధువులు ఆమెపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అనుమానాస్పద మృతి కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టగా అసలు విషయం వెలుగు చూసింది. తన వ్యసనాలు, సన్నిహిత సంబంధాలకు అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించి భార్య ప్రసన్న భర్తను హతమార్చినట్లు తేలింది. అయితే భార్య ప్రవర్తనపై ముందు నుంచీ అనుమానంగా ఉన్న సుధీర్‌రెడ్డి హత్య జరగడానికి వారం రోజుల క్రితమే పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. భార్యతో తనకు ప్రాణహాని ఉందని, రక్షణ కల్పించాలంటూ ఫిర్యాదు చేయడం విశేషం.

''నా కొడుకును చంపేశారు. పంచాయతీ పెట్టినప్పుడు అక్కడ మేము ఉండగానే మా ముందే పెద్ద కుమారుడు, తల్లి కలిసి నా కొడుకును కొట్టారు. ఇద్దరు కలిసి చంపేశారు. వాళ్లు తప్పించుకోవడానికి వీళ్లేదు.'' - మృతుడి తల్లి

అర్ధాంతరంగా ముగిస్తున్న దాంపత్య జీవితాలు : భార్యభర్తలంటేనే ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం ఉండాలి. అలా నమ్మకం అనే పునాదులపై నిర్మించిన కాపురాలే కలకాలం నిలుస్తాయి. అలా కాకుండా ఒకరిపై ఒకరు అనుమానంతో అనైతిక బంధాలు కొనసాగిస్తే ఇలాగే అర్థాంతరంగా ముగుస్తాయి. వివాహేతర సంబంధాల మోజులోపడి కట్టుకున్న భర్తను కడతేర్చడమేగాక మద్యం మత్తులో మంచంకోడు తగిలి చనిపోయాడంటూ నాటకమాడిన భార్య జైలు పాలయ్యింది.

