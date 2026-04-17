రూ.5 లక్షలకు సుపారీకి ఒప్పించి - ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపించిన భార్య
పరకాలలో ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపించిన భార్య - ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపించి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టిన భార్య లావణ్య - వివాహేతర సంబంధమే భర్త హత్యకు కారణమని గుర్తించిన పోలీసులు
Published : April 17, 2026 at 8:33 PM IST
Husband Murdered By Wife Lavanya in Parkal : ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన కేసులో భార్యతోపాటు నలుగురిని వరంగల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడనే నెపంతో హనుమకొండ జిల్లా పరకాలలో లావణ్య అనే మహిళ తన భర్త సుమన్ (35)ను హత్య చేయించిన సంఘటన రెండ్రోజుల క్రితం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ విషయం రెండు రోజులుగా సంచలనం రేపుతున్న సంగతి తెలిసిందే. సోదరుడు రాజు, ప్రియుడు నరేశ్తో కలిసి లావణ్యే భర్తను చంపించినట్లు పోలీసులు నిర్ధరించారు. హత్య చేసిన అనంతరం సుమన్ మృతదేహాన్ని పెట్రోల్ పోసి తగులబెట్టినట్లు గుర్తించారు. భర్తను చంపేందుకు లావణ్య రూ.5 లక్షల సుఫారీకి ఒప్పించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
అసలేం జరిగిందంటే : హనుమకొండ పరకాల పట్టణానికి చెందిన మడికొండ సుమన్ (35) స్థానికంగా ఉండే ఓ రెస్టారెంట్లో పని చేస్తుండేవాడు. ఆయనకు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు. భార్య లావణ్య కమలాపూర్ మండలం వంగపల్లికి చెందిన ఒక వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ విషయం లావణ్య భర్త సుమన్కు తెలిసింది. దీంతో ఈ అంశంపై దీనిపై పలుమార్లు ఇంట్లో గొడవలు కూడా జరిగాయి. ఈ వివాదాల నేపథ్యంలో లావణ్య కొద్ది రోజుల కిందట భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండ మండలంలోని రావులపల్లిలోని తన పుట్టింటికి వెళ్లారు.
అదృశ్యం కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు : ఈ నెల(ఏప్రిల్) 3న సుమన్ ఒక్కసారిగా కనిపించకుండా పోయారు. ఆయన తండ్రి సాంబయ్య నాలుగైదు రోజులపాటు ఎక్కడ వెతికినా కుమారుడు ఆచూకీ లభించకపోవడంతో 8న పరకాలలోని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసులు అదృశ్యం కేసు నమోదు చేశారు. చివరకు భార్య లావణ్యపై పోలీసులకు అనుమానం రావడంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేశారు. ఈ నెల 4న కొందరితో కలిసి ములుగు జిల్లాలోని గోవిందరావుపేట మండలం దయ్యాలవాగు సమీపంలో సుమన్పై పెట్రోల్ పోసి హత్య చేసినట్లు తేలింది.
"ప్లాన్ ప్రకారం ములుగు ప్రాంతానికి పిలిచి మద్యం తాగించి మత్తులో ఉన్న సమయంలో బీర్ బాటిల్తో తలపై దాడి చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం పెట్రోల్ పోసి కాల్చివేశారు. ఈ ఘటనను వీడియో తీసిన నిందితులు తదుపరి ఆధారాలను చెరిపివేయడానికి మృతదేహాం అవశేషాలను వాగులో పడేశారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని ఘటనాస్థలాన్ని గుర్తించి కాలిన అవశేషాలు, బూడిద, బీర్ బాటిల్ ముక్కలు, ఇతర ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఈ కేసులో కీలక నిందితులైనా భార్య మడికొండ లావణ్య, ఇమ్మడి నరేశ్, పెండల రాజు, చిరంశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు, భూక్యా రాకేశ్లను అరెస్ట్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం" -అంకిత్ కుమార్, వరంగల్ ఈస్ట్ జోన్ డీసీపీ
