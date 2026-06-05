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సినిమా స్టోరీని మించిన స్క్రిప్ట్​ - 'రాజు' ఎంట్రీతో కట్టుకున్నోడిని బలిచ్చిన ఆలి!

ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తనే కడతేర్చిన భార్య - మృతదేహాన్ని వాహనంతో సహా రోడ్డు పక్కన పడేసి ప్రమాదంగా చిత్రీకరణ - కేసు పక్కదారి పట్టించేందుకు బ్యాటరీ తెచ్చి పడేసిన ప్రియుడు

WIFE KILLED HUSBAND IN NALGONDA
WIFE KILLED HUSBAND IN NALGONDA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 8:35 PM IST

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Wife Killed Husband In Nalgonda : రోడ్డు పక్కనే గోతిలో బైక్‌ పడిపోయింది. ఆ పక్కనే ఓ పెద్దాయన రాళ్లపై పడి కన్నుమూశాడు. చీకటిలో దారి తెలియక బైక్‌ పైనుంచి కింద పడిపోయి చనిపోయాడేమో అనుకున్నారు అందరూ. పోలీసులు సైతం అదే భావించారు. కానీ చనిపోయిన వ్యక్తి పడిపోయిన విధానం గానీ, బైక్‌ పడిన తీరు గానీ గమనిస్తే కచ్చితంగా ఇది ప్రమాదం కాదని అర్థమవుతుంది. పోలీసులు సైతం అదే అనుమానించారు. వారు అనుకున్నట్లే పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో ఆ వ్యక్తి రోడ్డు ప్రమాదం వల్ల చనిపోలేదని, ఎవరో గొంతు నులిమి హత్య చేశారని తేలడంతో పోలీసులే ఆశ్చర్యపోయారు. విచారణలో వారికి అంతకు మించిన షాకింగ్ విషయాలు తెలిశాయి. ఇంతకీ ఆ వ్యక్తిని హత్య చేసిందెవరు? పోలీసుల విచారణలో తేలిన షాకింగ్ నిజాలు ఏంటి?

పెళ్లైన రెండు దశాబ్దాలకు తప్పటడుగులు : పెళ్లైన కొత్తలో తెలిసీతెలియక తప్పులు చేశారంటే సహజం. వయసులో ఉన్నప్పుడు పొరపాట్లు చేయడం మానన నైజం. కానీ పెళ్లైన రెండు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా వివాహితలు తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు. అనైతిక బంధాల కోసం అయిన వారిని సైతం అంతమొందిస్తున్నారు. ప్రియుడిపై ఉన్న మోజుతో కట్టుకున్న భర్తను సైతం కడతేర్చడానికి వెనకాడటం లేదు. పైగా హత్యకు సినిమా స్టోరీలను మించి పక్కా ప్రణాళికతో పథకాన్ని అమలు పరుస్తున్నారు. వారి వ్యూహాలు చూసి పోలీసులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. నల్గొండ జిల్లాలోనూ సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. సోదరి, ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన భార్య, దాన్ని రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి పోలీసులను సైతం తప్పుదోవ పట్టించింది.

పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్​ ఆధారంగా : నల్గొండ జిల్లా చందంపేట మండలం తెల్దేవరపల్లి మార్గంలో రోడ్డుపక్కన పడి ఓ వ్యక్తి చనిపోవడాన్ని చూసి స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రోడ్డుపక్కనే చిన్న గోతిలో రాళ్ల కుప్పపై పడి వ్యక్తి చనిపోగా, ఆ పక్కనే అతని బైక్‌ పడి ఉంది. చనిపోయిన వ్యక్తి చందంపేట మండలం బిల్డింగ్ తండాకు చెందిన నరసింహగా పోలీసులు గుర్తించారు. బైక్‌పై వస్తూ ప్రమాదవశాత్తు రోడ్డు పక్కన పడిపోయి చనిపోయి ఉంటాడని ఆందరూ భావించారు. పోస్టుమార్టంలో అతన్ని హత్య చేసి చంపారని తేలడంతో పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రియుడు రాజుతో కలిసి నరసింహ భార్య జ్యోతి గొంతు నులిమి హత్య చేసిందని తేలింది. వీరికి జ్యోతి అక్క రమావత్ లక్ష్మి సహకారం అదించింది.

పొలం దున్నడానికి వచ్చి : బిల్డింగ్ తండాకు చెందిన రమావత్ నరసింహ మొదటి భార్య చనిపోవడంతో జ్యోతిని దాదాపు రెండు దశాబ్దాల క్రితమే రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి భార్యాభర్తలిద్దరూ బాగానే ఉన్నారు. అయితే మద్యం తాగే అలవాటు ఉన్న నరసింహ, జ్యోతిని డబ్బుల కోసం బాగా ఇబ్బంది పెట్టేవాడు. నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలో ఉండే జ్యోతి అక్క రమావత్‌ లక్ష్మి ఇంటి పక్కనే రాజు అనే ట్రాక్టర్‌ డ్రైవర్‌ ఉండేవాడు. అప్పుడప్పుడు పొలం దున్నడానికి బిల్డింగ్ తండాకు సైతం రాజు వచ్చేవాడు. ఆ క్రమంలో నరసింహ భార్య జ్యోతితో రాజుకు వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. దీంతో వీరిద్దరూ కలిసి నరసింహ అడ్డు తొలగించుకోవాలని పథకం వేశారు. వీరికి జ్యోతి అక్క లక్ష్మి కూడా సహకారం అందిస్తానంది. డబ్బులిప్పిస్తానని చెప్పి భర్తను జ్యోతి బైక్‌పై తెల్దేవరపల్లి రోడ్డుకు తీసుకెళ్లింది. రాజు, లక్ష్మి కూడా అక్కడికి చేరుకున్నారు. అందరూ కలిసి నరసింహకు ఫుల్‌గా మద్యం తాగించి గొంతు నులిమి చంపేశారు.

"నరసింహపై గతంలో బ్యాటరీ దొంగతనం చేసిన కేసులు ఉన్నాయి. దీంతో నిందితులు ముగ్గురూ కలిసి అతడిని హత్య చేసేందుకు బ్యాటరీతోనే పథకం వేశారు. బ్యాటరీ దొంగిలించి పారిపోయే క్రమంలో చనిపోయినట్లు చిత్రించాలని భావించారు. పథకం ప్రకారం భార్య అతడిని బైక్​పై తీసుకెళ్లి మద్యం తాగించింది. తర్వాత అతడి ముక్కు, నోరు మూసివేసింది. ప్రియుడు కూడా ఆ ప్రదేశానికి చేరుకుని ఆమెకు సాయం చేశాడు. నరసింహ చనిపోవడంతో మృతదేహాన్ని, బండిని, బ్యాటరీని రోడ్డు పక్కనే పడేశారు" - శ్రీనివాస్, దేవరకొండ డీఎస్పీ

తండ్రి మృతిపై కుమారుడి అనుమానంతో : నరసింహను హత్య చేసి ముగ్గురు కలిసి రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించారు. మృతదేహాన్ని రోడ్డుపక్కనే పడేసి ఆ పక్కనే అతడి బైక్‌ పడేశారు. నరసింహపై గతంలో బ్యాటరీల దొంగతనం కేసు ఉండటంతో రాజు తన ట్రాక్టర్‌ బ్యాటరీ తీసుకొచ్చి అక్కడ పడేశాడు. బ్యాటరీ దొంగతనం చేసి వస్తూ హడావుడిలో కిందపడిపోయాడని అందరినీ నమ్మించేలా పక్కా పథకం రచించారు. కానీ నరసింహ మొదటి భార్య కుమారుడు తండ్రి మృతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేశారు. సాంకేతిక ఆధారాల సాయంతో నిందితులను పట్టుకున్నారు.

ప్రియుడి కోసం భర్తనే హత్య చేసి : ఎక్కడైనా నమ్మకం బంధాన్ని నిలబెడుతుంది కానీ అదే నమ్మకం ద్రోహంగా మారితే ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటుంది అనడానికి నరసింహ హత్య ఉదాహరణ. 20 ఏళ్ల పాటు కాపురం చేసిన భర్తనే ప్రియుడి కోసం హత్య చేసిన జ్యోతి కటకటాలపాలైంది.

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TAGGED:

WIFE KILLS HUSBAND WITH BOYFRIEND
PORTRAYING AS A ROAD ACCIDENT
నల్గొండలో భర్తను హత్య చేసిన భార్య
WIFE KILLED HUSBAND NALGONDA

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