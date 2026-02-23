ఇన్స్టాలో పరిచయమైన వ్యక్తి కోసం భర్తను హత్య చేసిన భార్య - అనాథలైన పిల్లలు
2018లో ప్రేమ పెళ్లి - వారి ఐదేళ్లలోపున్న ఇద్దరు పిల్లలు - సోషల్ మీడియాలో మరో వ్యక్తి మహిళకు పరిచయం - వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసిన పరిచయం - ఆ తర్వాత
Published : February 23, 2026 at 6:25 PM IST
Wife Kills Husband With Boyfriend : వారిద్దరూ ఒకర్నొకరు అర్థం చేసుకున్నారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారి ప్రేమకు సాక్ష్యంగా ఇద్దరు పిల్లలు కూడా పుట్టారు. అంతా సవ్యంగా సాగుతున్న సంసారంలో సోషల్ మీడియా చిచ్చు రేపింది. ఆ భార్య ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పరిచయమైన యువకుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఇంకేముంది ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్నోడినే హత్య చేసింది. ఐదేళ్లలోపున్న వారి ఇద్దరు పిల్లల్ని అనాథలను చేసింది. సహజ మరణం అని నమ్మించేందుకు నానా పాట్లు పడింది. కానీ అత్తకు అనుమానం రావడంతో కథ అడ్డం తిరిగింది. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటనలో వివాహితతో పాటు ప్రియుడ్ని పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు.
ఇన్స్టా పరిచయం దారితప్పేలా చేసింది : శంకర్పల్లి మండలం పర్వేద గ్రామానికి చెందిన నారగూడం కృష్ణ, జీడిమెట్లకు చెందిన రాజేశ్వరి ప్రేమించుకుని 2018లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. చేవెళ్లలోని చంద్రారెడ్డి నగర్లో అద్దెకు ఉంటూ కూలి పనులు చేస్తూ జీవిస్తున్నారు. వీరికి ఐదేళ్లలోపు ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. చేవెళ్ల మండలం ఖానాపూర్ గ్రామానికి చెందిన శరత్ చేవెళ్లలోని గణేశ్నగర్ కాలనీలో అద్దెకు ఉంటూ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. రాజేశ్వరితో అతనికి ఆరు నెలల క్రితం ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్త ఇద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. ఈ విషయం రాజేశ్వరి భర్త కృష్ణకు తెలియడంతో దంపతుల మధ్య గొడవలు జరిగాయి.
దిండుతో అదిమి : దీంతో కృష్ణను అడ్డు తొలగించుకుంటే ఇద్దరూ కలిసి జీవించొచ్చని, తమ ఆనందానికి అడ్డు ఉండదని రాజేశ్వరి, శరత్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అందుకోసం పథకం వేసి అదును కోసం ఎదురుచూశారు. ఫిబ్రవరి 19న రాత్రి కృష్ణ మద్యం తాగి వచ్చి నిద్రపోతున్న సమయంలో అదే అదునుగా భావించిన రాజేశ్వరి ప్రియుడికి ఫోన్ చేసి రప్పించింది. ఇద్దరూ కలిసి కృష్ణ కాళ్లు, చేతులూ కట్టేశారు. శరత్ కృష్ణ ముఖంపై దిండు పెట్టి శ్వాస ఆడకుండా చేయడంతో పాటు ఛాతిపై నిలబడి తొక్కాడు. దీంతో కృష్ణ మృతి చెందాడు. అతను మృతి చెందాడని నిర్ధారించుకున్నాక శరత్ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.
కోడలిపై అనుమానంతో : ఎంత పిలిచినా తన భర్త పలకడంలేదంటూ 20న ఉదయం కృష్ణను రాజేశ్వరి ఆటోలో పట్నం మహేందర్రెడ్డి వైద్య కళాశాలకు తీసుకెళ్లింది. వైద్యులు పరీక్షించి మృతి చెందాడని చెప్పారు. మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చిన రాజేశ్వరి సాధారణ మరణంగా చిత్రించేందుకు ప్రయత్నం చేసింది. రాజేశ్వరి తన తమ్ముడికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పగా అతను కృష్ణ తల్లి అంజమ్మకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. వెంటనే వచ్చి కొడుకు మృతదేహాన్ని చూసిన అంజమ్మకు కోడలు రాజేశ్వరిపై అనుమానం కలిగింది. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
నిందితునిపై ఇప్పటికే రేప్ కేసు : రాజేశ్వరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది. రాజేశ్వరితో పాటు ఆమె ప్రియుడు శరత్ను అరెస్టు చేసి ఇద్దరినీ రిమాండ్కు తరలించారు. అయితే నిందితుడు శరత్పై ఇప్పటికే గతంలో ఓ బాలికపై అత్యాచారం చేశాడనే కేసు నమోదై ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను చంపేసిన రాజేశ్వరి చివరకు జైలు పాలయ్యింది. వివాహితతో సంబంధం పెట్టుకున్న యువకుడు కటకటాలపాలయ్యాడు. తండ్రి మరణం, తల్లి జైలుకెళ్లడంతో కృష్ణ-రాజేశ్వరి దంపతుల ఇద్దరు పిల్లలు అనాథలుగా మారారు. ఒక్క వివాహతర బంధం ఇన్ని పరిణామాలకు దారి తీసింది. ఆ తప్పు ఇంతమంది జీవితాలపై ప్రభావం చూపింది.
స్నేహితుడికి 2 కోట్ల బీమా చేయించి పక్కాగా ప్లాన్ చేశారు - కానీ చివర్లో సీన్ మారింది
భర్త నచ్చచెప్పినా వినని భార్య - ఫలితం ఐదుగురు చిన్నారుల భవిష్యత్తును ఆగం చేసింది!