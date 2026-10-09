గొడ్డలితో భర్తను నరికి చంపిన భార్య - గొడవలకు విసిగిపోయి హత్య
వ్యాపార నష్టాలకు తోడు మద్యానికి బానిస అవ్వడంతో భర్తను భార్య హత్య చేసింది.
Published : October 9, 2026 at 4:40 PM IST
Wife Kills Husband With Axe : సంసారమన్నాక దంపతులిద్దరూ చేరో సగంగా నెట్టుకురావాలి. ఒకరి తప్పుల్ని మరొకరు మన్నించుకుంటూ, అవసరమైనప్పుడు చేయూతగా నిలవాలి. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ సాఫీగా కాపురాన్ని నెట్టుకురావాలి. కానీ నేటి కాలంలో ఇటువంటి దాంపత్యబంధం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుందనే చెప్పాలి. అందుకు దాంపత్య జీవితంలో చోటు చేసుకుంటున్న హత్యోదంతాలే ప్రత్యక్షసాక్ష్యాలు.
భర్త మరణిస్తే భార్యకు బదులుగా తండ్రి ఫిర్యాదు
సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన సికింద్రాబాద్ మచ్చబొల్లారంలోని పెద్ది పర్మారెడ్డి కాలనీలో శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురైనట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. ఎవరో గొడ్డలితో నరికి దారుణంగా చంపారు. ఇటీవలే భార్యాబిడ్డలతో కలిసి హయత్నగర్ నుంచి బొల్లారానికి మకాం మార్చారు. మృతుడి తండ్రి ఫిర్యాదుతో అనుమానాస్పద కేసుగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులకు విచారణలో విస్తుగొలిపే వాస్తవాలు వెలికి చూశాయి. ఇక్కడే మనందరికి ఓ అనుమానం రాకపోదు. భర్త మరణంపై భార్య ఫిర్యాదు చేయకుండా అతని తండ్రి ఎందుకు ఫిర్యాదు చేశాడని? అతను బెడ్పై రక్తపు మడుగులో విగతజీవిగా పడి ఉంటే భార్యాపిల్లలు ఏమయ్యారని ఆ ప్రశ్నలంన్నింటికి పోలీసులు కొన్ని గంటల్లోనే సమాధానం చెప్పారు.
వ్యాపారాలు, షేర్మార్కెట్ భారీగా నష్టపోయిన శ్రీనివాస్
హైదరాబాద్లోని హయత్నగర్కు చెందిన శ్రీనివాస్, రమాదేవి దంపతులకు ఓ కుమారుడు, కుమార్తె సంతానం. శ్రీనివాస్కు సొంత వ్యాపారం ఉంది. అందులో బాగానే సంపాదిస్తున్నాడు. కానీ అధికంగా సంపాదించాలన్న ఆశతో షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టి ఆర్థికంగా నష్టపోయాడు. దీనికి తోడు చేస్తున్న వ్యాపారంలోనూ నష్టాలే మిగిలాయి. దీంతో శ్రీనివాస్ మద్యానికి బానిసగా మారాడు. తరచూ మత్తులో భార్య పిల్లలతో గొడవపడేవాడు. భర్త శ్రీనివాస్ మానసికంగా వేధిస్తున్నాడని మూడేళ్ల క్రితమే రమాదేవి హయత్నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పెద్దలు జోక్యం చేసుకుని ఇద్దరికీ సర్ది చెప్పారు. నాలుగు నెలల క్రితం దంపతులు తమ పిల్లలతో సహా మచ్చ బొల్లారంలోని పెద్ది పర్మారెడ్డి కాలనీకి మకాం మార్చారు.
ప్రాంతం మారినా శ్రీనివాస్ తీరులో మాత్రం మార్పు రాలేదు. కొన్ని రోజులకే ఇంట్లో మళ్లీ గొడవలు మొదలైయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 28న జరిగిన గొడవ తారాస్థాయికి చేరడంతో కోపంలో భార్య గొడ్డలితో అతన్ని నరికి చంపింది. ఈ హత్యలో పిల్లలు సైతం తల్లికి సహకరించినట్లు సమాచారం. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. త్వరలోనే పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని తెలిపారు.
భార్య, కుమారుడిపై అనుమానం ఉన్నట్లు మృతుడు శ్రీనివాస్ తండ్రి కృష్ణ ఫిర్యాదు చేశారు. గొడ్డలిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. శ్రీనివాస్ పదేళ్లుగా బోల్ట్స్ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. నష్టాలు రావడం, అప్పులు ఎక్కువ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకా పూర్తి వివారాలు తెలియాల్సి ఉంది - గోపాలకృష్ణమూర్తి, బేగంపేట ఏసీపీ
వచ్చిన నష్టాల నుంచి బయటపడే మార్గాలు వెతక్కుండా శ్రీనివాస్ మద్యానికి బానిసై ఇంట్లో గొడవలు కారణమైయ్యాడు. కష్టనష్టాలనైనా ఎప్పుడూ భర్త వెన్నంటి ఉండి తోడు నిలవాల్సిన భార్యే భర్తను దారుణంగా చంపడం విషాదకరం.
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