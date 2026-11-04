కామారెడ్డిలో దారుణం - ప్రియుడి సాయంతో భర్తను చంపిన భార్య - వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు
wife kills husband in kamareddy : వివాహేత సంబంధాలు కుటుంబాల్లో చిచ్చురేపుతున్నాయి. కామారెడ్డి జిల్లాలో ప్రియుడి కోసం భర్తను, ప్రియురాలి కోసం భార్యను హత్య చేశారు. విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
Published : November 4, 2026 at 5:44 PM IST
వివాహేత సంబంధాలు కుటుంబాల్లో చిచ్చురేపుతున్నాయి. పచ్చని సంసారాలను నాశనం చేస్తున్నాయి. ప్రియుడి కోసం భర్తను, ప్రియురాలి కోసం భార్యను చంపుతున్న ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో బాగా పెరిగాయి. అలాంటి కేసుల్లో నిందితులను పోలీసులు కఠినంగా శిక్షిస్తున్నా మిగతా వారిలో మార్పు రావడం లేదు. ఇటీవల కామారెడ్డి జిల్లాలో అలాంటి ఘటనే మరొకటి జరిగింది. వివాహేతర సంబంధాలకు అడ్డుగా ఉన్నాడని ఓ వ్యక్తిని హత్య చేశారు. అనంతరం మృతదేహన్ని చెరువులో విసిరేసి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే యత్నం చేశారు.
అనుమానాస్పద స్థితిలో చెరువులో పడి మృతి
బాన్సువాడ మండలం హన్మాజీపేటకు చెందిన కాశీరామ్ అనే యువకుడు అనుమానాస్పద స్థితిలో చెరువులో పడి మృతి చెందాడు. అతడికి అప్పటికే పెళ్లై భార్య ఉంది. కాశీరామ్ మృతిపై అతడి తండ్రి భూమయ్య గత 23న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మృతదేహం మెడ వద్ద రెండు గాట్లు ఉండటంతో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిగా పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. పోస్టుమార్టంలో కాశీరామ్ని హత్య చేసినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేపట్టారు.
సాంకేతికత, స్థానికుల సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసుల విచారణలో అసలు నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వివాహేతర సంబంధమే కాశీరామ్ హత్యకు కారణమని పోలీసులు తేల్చారు. రాము, సంతోష్ కలిసి కాశీరామ్ని చంపారని, సవితకు కూడా ఈ హత్యలో భాగముందని పోలీసులు తేల్చారు.
'బాన్సువాడ మండలం హన్మాజీపేటలో గ్రామంలో 23వ తేదీన చెరువులోని మృతదేహం కనిపించింది. అతని తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశాం. మృతుడి మెడకు గాట్లు ఉన్నాయి. పోస్టుమార్టం చేసిన తర్వాత హత్య చేసినట్లు తేలింది. అలా హత్యా నేరం కింద కేసు నమోదు చేశాం. రాము, సంతోషి, సరిత ఈ ముగ్గురు కూడా కాశీరామ్ హత్యకు కారణమని గుర్తించాం' - విఠల్రెడ్డి, బాన్సువాడ డీఎస్పీ
నైలాన్ తాడు గొంతుకు బిగించి హత్య
రాముకు ఉన్న వివాహేతర సంబంధానికి కాశీరామ్ అడ్డొస్తుంటే, కాశీరామ్ భార్య సవితతో సంతోష్ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. అసలు కాశీరామ్ని అడ్డు తొలగించుకుంటే అందరం సంతోషంగా ఉంటామని వారంతా భావించారు. ఆ దిశగా పథకం వేశారు. ప్రణాళిక ప్రకారం గత నెల 23న కాశీరామ్కి రాము, సంతోష్ మద్యం తాగించారు. ఆ తర్వాత మెడకు నైలాన్డును బిగించి దారుణంగా హత్య చేశారు. రాము, సంతోష్తో పాటు కాశీరామ్ భార్య సవితను కూడా అరెస్టు చేసిన పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు. వివాహేతర సంబంధం పచ్చని సంసారంలో చిచ్చు రేపింది. ఫలితంగా ఒకరి ప్రాణం పోగా మరో ముగ్గురు జైలుపాలయ్యారు.
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