కాపురంలో చిచ్చురేపిన చికెన్కర్రీ - భర్తను కొడవలితో నరికి చంపిన భార్య
మాంసం వండమని భార్యకు చెప్పిన భర్త - కూర వండలేదని గొడవ పెట్టుకున్న భర్త - కోపంతో కొడవలి విసరడంతో మెడ తెగి భర్త మృతి - కామారెడ్డిలోని గోసంగి కాలనీలో ఘటన
Published : April 29, 2026 at 8:39 PM IST
Wife Kills Husband Over Chicken Curry : కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైందనో, కారం తక్కువైందనో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు రావడం సహజం. లేదా నచ్చిన కూర వండలేదని భార్యపై చేయిచేసుకున్న భర్తల గురించి విన్నాం. కుటుంబంలో తలెత్తే ఈ చిన్నచిన్న గొడవలే చిలికిచిలికి గాలివానగా మారి కాపురాలు కూలిపోవడానికి కారణమవుతుంటాయి. అలాగే కోడికూర వండమంటే వండలేదని అడిగిన భర్తపై గొడవ పెట్టుకున్న భార్య కోపంలో ఏం చేసింది ? కోడికూర వాళ్ల ఇంట్లో ఎలాంటి చిక్కులు తెచ్చిపెట్టింది ?
పగలంతా పనిచేసి అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చిన భర్త వేడివేడిగా మాంసం వండించుకుని తినాలనుకున్నాడు . వెంటనే మాంసం వండాలని భార్యకు చెప్పి బయటకు వెళ్లాడు. తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఎలాంటి మసాలా వాసన రావడం లేదు. పొయ్యి మీద కూర ఉడుకుతున్న ఆనవాళ్లు కూడా కనిపించలేదు. అంతే కోపంతో భార్యపై చిందులేశాడు. అదేస్థాయిలో ఆమె కూడా తిరిగి బదులిచ్చింది. మరి ఈ గొడవ చివరకు ఎటువైపు దారితీసింది ? పట్టరాని కోపంతో భార్య ఏం చేసింది ? కోడికూర ఆ కాపురాన్ని ఎలా కూల్చివేసింది.
భార్యాబిడ్డలతో అన్యోన్య జీవితం : కామారెడ్డిలోని గోసంగి కాలనీకి చెందిన కోదండం శివాజీ, లక్ష్మీకి 9 ఏళ్లక్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఐదేళ్ల కుమారుడు, రెండేళ్ల వయసు ఉన్న ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. శివాజీ పాత సామాన్ల వ్యాపారం చేస్తుండగా లక్ష్మీ ఇళ్లల్లో పనిచేసి భర్తకు చేదోడువాదోడుగా ఉంటుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఇంట్లో తరుచూ గొడవలు జరుగుతున్నా వెంటనే సర్దుకుపోయి కాపురం చేసుకునేవారు. భార్యాబిడ్డలతో ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉన్న వీరి సంసారంలో మాంసంకూర చిచ్చుపెట్టింది.
కొడవలిని బలంగా భర్తపైకి విసరడంతో : అన్నంలోకి మాంసం వండమని చెప్పినా ఎందుకు వండలేదంటూ శివాజీ భార్యపై గొడవపెట్టుకున్నాడు. ఇద్దరూ చాలాసేపు ఘర్షణపడగా చుట్టుపక్కలవాళ్లు వచ్చి సముదాయించడంతో ఊరుకున్నారు. శివాజీ మళ్లీ తిట్టడంతో కోపంతో రగిలిపోయిన లక్ష్మీ పక్కనే ఉన్న కొడవలిని బలంగా అతనిపైకి విసిరికొట్టింది. అంతే మెడ నరం తెగిపోయి తీవ్ర రక్తస్రావంతో అతను అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు.
"నేను మా ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో వీరి ఇంట్లో నుంచి శబ్ధం వచ్చింది. ఏమిటా అని పరిశీలిస్తే నిందితురాలి చేతిలో కొడవలి ఉంది. దానితో ఆమె భర్తపై దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసింది. మేమంతా గొడవను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశాం. ఆ క్రమంలో మాకు కూడా దెబ్బలు తగిలాయి. మళ్లీ ఆపే ప్రయత్నం చేస్తే ఆమె కొడవలిని పక్కకుపెట్టింది. దీంతో నేను కాస్త కిందకి వంగాను నా మీదనుంచి కొడవలి విసిరింది. అది మా మావయ్యకి మెడ భాగంలో గుచ్చుకుంది. దాన్ని తీసి రక్తాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ధారాళంగా రక్తం ప్రవహించింది" - శివాజీ బంధువులు
బిడ్డల పరిస్థితి ఏంటని విలపించిన తల్లి : శివాజీ, లక్ష్మీ మధ్య సంసారంలో ఇంతకు ముందు నుంచే గొడవలు జరుగుతున్నాయని. వాటిని మనసులో పెట్టుకునే ఇరువురు మరోసారి ఘర్షణపడ్డారని దీంతో పాటు మాంసం వండలేదని శివాజీ మరింత రెచ్చిపోవడంతో గొడవ ముదిరి హత్యకు దారితీసిందని పోలీసులు తెలిపారు. క్షణికావేశంలో భర్తను చంపుకున్న లక్ష్మీ ఇప్పుడు తాను జైలుపాలైతే ముగ్గురు బిడ్డల పరిస్థితి ఏంటని బోరున విలపించడం విశేషం.
"మృతుని భార్య లక్ష్మిని తన భర్త చికెన్ కూర వండమన్నారు. అయితే ఆమె వండకపోవడంతో గొడవ పెద్దదైంది. సంసార విషయంలో ఆమె దూరం పెడుతోందని భర్త చాలాసార్లు అడిగిన సందర్భంలో గొడవ జరిగేది. ఈ తరహాలోనే ఇప్పుడు కొడవలితో దాడి చేసి భర్తను హత్య చేసింది" - నరహరి, కామారెడ్డి పట్టణ సీఐ
