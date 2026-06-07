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ప్రియుడి కోసం భర్తను హత్యచేయించిన భార్య - రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి రూ.2 కోట్లు ఇన్సూరెన్స్​ కోసం స్కెచ్

భర్త పేరిట రూ.2 కోట్ల బీమా చేయించిన భార్య - రోడ్డుప్రమాదంగా చిత్రించి ఇన్సూరెన్స్​ పొందేలా రెండేళ్ల క్రితమే ప్రియుడితో కలిసి ప్లాన్​ - తల్లి అనుమానంతో వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన

Wife Kills Husband At Mancherial
Wife Kills Husband At Mancherial (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 10:13 PM IST

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Wife Kills Husband in Mancherial : కుటుంబ బంధాలు రోజురోజుకు దిగజారిపోతున్నాయి. అమ్మానాన్న చనిపోతే ఆస్తి కలిసొస్తుందని, అన్నదమ్ముల అడ్డు తొలగించుకుంటే అధిక వాటా దక్కుతుందని ఇలా క్రూరంగా మారాయి కొంతమంది ప్రజల ఆలోచనలు. భార్యాభర్తల బంధం మాత్రం వీటికి అతీతమని భావిస్తుంటాం. కానీ నేడు ఆ బంధానికి కూడా బీటలు వారుతున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాలు భార్యాభర్తల మధ్య చిచ్చురేపుతున్నాయి. ప్రియుడి మోజులో కట్టుకున్న భర్తనే కడతేర్చుతున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లాలో ఓ మహాతల్లి మరో అడుగు ముందుకేసింది. ఇంతకీ ఆమె ఎంచుకున్న మార్గమేంటి?

భార్యాభర్తల బంధం ప్రేమతోనే బలపడుతుంది. ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న నమ్మకమే వారిని జీవితాంతం కలిసి ఉండేలా చేస్తుంది. ఎన్ని కష్టాలు, నష్టాలు ఎదురైనా ఒకరికొకరు తోడుంటారు. కానీ అనైతిక బంధాల కోసం తాళికట్టిన భర్తనే కాదనుకుంటున్నారు. ప్రియుడితో కలిసి పక్కా పథకం వేసి మరీ హతమారుస్తున్నారు. ఇవన్నీ క్షణికావేశంలో చేసిన తప్పులు కాదు. ప్రణాళిక ప్రకారం హతమార్చి ఆపై ప్రమాదాలుగా చిత్రీకరిస్తున్నారు.

ప్రమాదం అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో : మంచిర్యాల జిల్లా హాజీపూర్ మండలం గుడిపేటకు చెందిన సాయిని కుమార్ బైక్‌పై వెళ్తూ మంచాల రోడ్డులో కిందపడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. స్థానికులు గుర్తించి వెంటనే అతన్ని కరీంనగర్‌లోని ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ అతను కన్నుమూశాడు. అయితే ఈ రోడ్డు ప్రమాదం అనుమానాస్పదంగా ఉందని కుమార్‌ తల్లి లక్ష్మీ అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. ఈ యాక్సిడెంట్‌ ప్రమాదవశాత్తు జరిగినట్లు అనిపించడం లేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వారు దర్యాప్తు ఆరంభించారు. ఆమె అనుమానమే నిజమైంది. సాయి కుమార్‌ది సాధారణ రోడ్డు ప్రమాదం కాదని హత్యాయత్నం చేసి అక్కడ పడేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

అనైతిక బంధానికి భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని : పోలీసుల విచారణలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగుచూశాయి. కుమార్ భార్య భారతికి గుడిపేటకు చెందిన లగిశెట్టి సురేందర్‌కు మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఉందని తేలింది. తమ అనైతిక బంధానికి భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించిన భారతి అతని అడ్డు తొలగించుకునేందుకు రెండేళ్ల క్రితమే పథకం వేసింది. 2025 జనవరి నుంచి భర్త పేరట సుమారు రూ.2 కోట్లకు ఎల్​ఐసీతో పాటు వివిధ బీమా సంస్థలకు ప్రీమియం చెల్లిస్తోంది. రోడ్డు ప్రమాదంలో భర్త చనిపోతే ఆ రెండుకోట్లు వస్తాయని ఆ తర్వాత ప్రియుడితో కలిసి సంతోషంగా బతకొచ్చని పక్కాగా ప్లాన్ వేసింది. ఈ క్రమంలో గుడిపెట్టకు చెందిన రామ్‌మల్లేశ్‌ వద్ద కుమార్ అప్పుగా డబ్బులు తీసుకోగా వాటికోసం తరుచూ మల్లేశ్‌ కుమార్ ఇంటికి వచ్చేవాడు. ఆ విధంగా భారతితో మల్లేశ్‌కు పరిచయం ఏర్పడింది. తన భర్తను హత్య చేస్తే అప్పుగా ఇచ్చిన సొమ్ములు తిరిగి ఇవ్వడమేగాక .10 లక్షలు సుపారీ ఇస్తానని ఆశచూపింది. భారతి, సురేందర్‌ కలిసి 2 లక్షలు అడ్వాన్స్‌ కూడా చెల్లించారు.

రోడ్డుప్రమాదంగా చిత్రీకరించేలా : సుపారీ డబ్బు కోసం కుమార్‌ను హత్య చేయడానికి ఒప్పుకున్న మల్లేశ్‌ మంచిర్యాలకు చెందిన శ్రీరామ్‌ సాయం కోరాడు. ఇద్దరూ కలిసి కుమార్‌కు అతిగా మద్యం తాగించి సుత్తితో తలపై కొట్టి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. అనంతరం రోడ్డుప్రమాదంగా చిత్రీకరించేలా పక్కన బైక్‌ పడేసే పరారయ్యారు. తీవ్రంగా గాయపడిన కుమార్‌ను స్థానికులు గుర్తించి ఆస్పత్రికి తరలించినా చికిత్సపొందుతూ కుమార్ కన్నుమూశాడని పోలీసులు వెల్లడించారు.

వివాహేతర బంధం మోజులో భర్తను హత్య చేయించడమేగాక అతని చావు ద్వారా వచ్చిన బీమా సొమ్ములతో ప్రియుడితో కలిసి జల్సాలు చేయాలని పథకం వేసిన భారతిని చూసి కుటుంబ సభ్యులు ఈసడించుకుంటున్నారు.

"ఈ కేసులో సాయిని కుమార్ భార్యకు, వారి గ్రామానికి చెందిన సురేందర్​తో వివాహేతర సంబంధం ఉంది. విషయం తెలుసుకున్న భర్త ఆమెను మందలించి, చేయిచేసుకున్నాడు. దీంతో భర్తను హత్య చేసేందుకు ప్రియునితో కలిసి పథకం వేసింది. హత్యను ప్రమాదంగా చిత్రీకరిస్తే వారిపై కేసు పడదు, పైగా ఇన్సూరెన్స్​ డబ్బు వస్తుందని భావించింది. ఇందుకోసం భర్త పేరున రూ.2 కోట్లు విలువ చేసేలా 7 ఇన్సూరెన్సులు తీసుకుంది" - భాస్కర్‌, మంచిర్యాల డీసీపీ

వివాహేతర బంధానికి భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని - ప్రియుడితో కలిసి హతమార్చి, పూడ్చిపెట్టిన భార్య

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WIFE KILLED HUSBAND FOR INSURENCE
WIFE KILLED HUSBAND FOR BOYFRIEND
ప్రియుడి కోసం భర్తను చంపిన భార్య
WIFE MURDERED HUSBAND FOR INSURANCE
WIFE KILLS HUSBAND AT MANCHERIAL

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