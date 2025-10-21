భార్య చేతిలో భర్త హత్య! - తల్లి చేసిన పనికి అనాథలుగా మారిన నలుగురు చిన్నారులు
తాగొచ్చి రోజూ భార్యను కొడుతున్న భర్త - అశోక్ మెడకు చున్నీతో ఉరి బిగించి చంపిన భార్య యాదలక్ష్మి - తండ్రి చనిపోయి తల్లి జైలుపాలై అనాథలైన నలుగురు చిన్నారులు
Wife kills Husband in Hanumakonda : మద్యం మహమ్మారి ఎందరి జీవితాలను ఆగం చేస్తోంది. పచ్చని సంసారాలను బుగ్గిపాలు చేస్తోంది. సంపాదించినందంతా కొందరు భర్తలు తాగుడుకు తగలేస్తుండడంతో పూటగడవక వారి భార్య బిడ్డలు ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. తాగిన మత్తులో రెచ్చిపోయిన భర్తలు వారి భార్యలను చిత్రహింసలు పెడుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ భర్త పెట్టే వేధింపులు భరించలేక మెడకు చున్నీతో ఓ ఇల్లాలు ఉరి వేసి చంపేసింది. ఈ ఘటన హనుమకొండ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిసిన వివరాల ప్రకారం
మద్యానికి అలవాటు పడిన భర్త : హనుమకొండ జిల్లా ధర్మసాగర్ మండలం పెద్దపెండ్యాలకు చెందిన అశోక్ యాదలక్ష్మి 2013లో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. అశోక్ ఓ హోటల్లో పనిచేస్తున్నాడు. వీరికి నలుగురు సంతానం. ఏ చీకూచింతా లేకుండా సంసారం హాయిగా సాగిపోతున్న క్రమంలో అశోక్ మద్యం మహమ్మారికి అలవాటుపడ్డాడు.
''వీరికి నలుగురు పిల్లలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు, ఇద్దరు అబ్బాయిలు. వీరు 2013లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నలుగురు పిల్లలు పెద్ద అమ్మాయి వయసు 12 ఏళ్లు, రెండో అమ్మాయి వయసు 11 ఏళ్లు, మూడో అబ్బాయికి 9 ఏళ్లు, నాలుగో అబ్బాయి వయసు 7 ఏళ్లు. మొదటి నుంచి టీ హోటల్లో టీ మేకర్గా పని చేసేవాడు. ఈ మధ్యకాలంలో శంషాబాద్ దగ్గర కొత్తూర్ మండలంలో ఓ టీ హోటల్లో మేనేజర్గా పని చేశాడు.అతను నెలకు ఒకసారి ఇంటికి వచ్చేవాడు. తాగి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసేవాడు. ఆమెను అనుమానించడం చేసేవాడట.''- ప్రశాంత్ రెడ్డి, కాజీపేట ఏసీపీ
ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఫలితం లేకపోయే సరికి ఇలా : మద్యం తాగడం మానెయ్యమని ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోవద్దని భార్య యాదలక్ష్మి భర్తకు ఎన్నోసార్లు చెప్పినా ఫలితం కనిపించలేదు. రోజూ విపరీతంగా తాగి రావడమే కాకుండా అశోక్ భార్యాపిల్లలను కొట్టడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ నెల 16న యథావిధిగా అశోక్ తాగొచ్చి నానా హంగామా చేశాడు. భార్యాపిల్లలపై చేయి చేసుకున్నాడు. యాదలక్ష్మి కూడా తిరగబడింది. ఇద్దరి మధ్య జరిగిన గొడవలో తాగిన మత్తులో ఉన్న అశోక్ కిందపడిపోయాడు. ఇదే అదనుగా భావించిన యాదలక్ష్మి అశోక్ మెడకు తన చున్నీతో ఉరి బిగించి హతమార్చింది.
అనాథలైన పిల్లలు : భర్తను చంపిన అనంతరం యాదలక్ష్మి అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. అశోక్ తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు యాదలక్ష్మి ఆచూకీ కనుగొని అరెస్ట్ చేశారు. తండ్రి హత్యకు గురి కావడం, తల్లి జైలుపాలవడంతో అన్నెం పున్నెం ఎరుగని వారి నలుగురు పిల్లలు అనాథలయ్యారు. అశోక్ తల్లిదండ్రులు వృద్ధులు కావటంతో వీరి ఆలనాపాలనా చూసే వారే లేకుండాపోయారు. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సంస్ధకు పిల్లలను అప్పచెబుతామని పోలీసులు తెలిపారు. సమస్య ఎదురైతే చాకచక్యంగా పరిష్కరించుకోవాలి కానీ మరి ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
చావు ఒక్కటే పరిష్కారం కాదు : ఓ వ్యసనం ఎనిమిది మంది జీవితాలను ఆగం చేసింది. మద్యం మహమ్మారి అశోక్ను అంతమొందించగా భార్య యాదలక్ష్మి జైలు పాలైయ్యేట్లు చేసింది. అవసాన దశలో కుమారుడు ఆలనాపాలనా చూసుకుంటాడని భావించిన అశోక్ తల్లిదండ్రులకు కడుపుకోతే మిగిలింది. అమ్మానాన్నల దగ్గర హాయిగా గడిపాల్సిన నలుగురు పిల్లల జీవితం ఆగమై అనాథలుగా మారేలా చేసింది. అందుకే ఆవేశం అన్నిసార్లూ పనికి రాదంటారు. చంపడం, చావడం సమస్యలకు ఎప్పుడూ పరిష్కారం కాదు.
