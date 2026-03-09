భర్తను చంపేస్తే రూ.66 లక్షలు వస్తాయనుకుంది - అంతా బాగానే ప్లాన్ చేసింది కానీ చివర్లో దొరికిపోయింది

ETV Bharat / state

ఖమ్మం జిల్లాలో ఆటో డ్రైవర్​ హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి - మద్యానికి బానిసైన భర్త చనిపోతాడని భావించి బీమా చేయించిన భార్య- ఆరోగ్యం బాగుపడటంతో డబ్బుల కోసం హత్య చేయించిన ఇల్లాలు

Wife kills Husband for Insurance
Wife kills Husband for Insurance
Published : March 9, 2026 at 1:26 PM IST

Wife kills Husband for Insurance : ఖమ్మం జిల్లాలో ఆటో డ్రైవర్​ హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తన భర్త కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసై, అనారోగ్యానికి గురవడంతో ఎక్కువ రోజులు బతకడని భావించింది. ఈ నేపథ్యంలో అతడి పేరు మీద బీమా చేయించింది. తన భర్త చనిపోతే ఆ డబ్బులతో హాయిగా బతకొచ్చని ప్లాస్​ వేసుకుంది. కానీ నెలలు గడుస్తున్న కొద్దీ భర్త ఆరోగ్యం బాగుపడుతుండటంతో ఇక చనిపోడని భావించి, కారుతో ఢీ కొట్టించి, రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయినట్లుగా చిత్రీకరించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను సీఐ ముష్కరాజు ఆదివారం వెల్లడించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన చాగంటి రవి (42), ప్రశాంతికి 20 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. చాగంటి రవి ఆటో డ్రైవర్​గా పని చేస్తుండే వాడు. కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసై అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అతడి భార్య ప్రశాంతి తన భర్త ఎలాగో చనిపోతాడనే ఆలోచనతో ఓ పథకం వేసింది. గత సంవత్సరం జులైలో తన బంధువు శ్రీనివాస్​ సహాయంతో రవి పేరు మీద రూ.66 లక్షలకు ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీ చేయించింది.

చాగంటి రవి
చాగంటి రవి

ఈఎంఐలు కట్టే బాధ ఉండదని ఇలా : కానీ నెలలు గడుస్తున్న కొద్దీ రవి ఆరోగ్యం మెల్లిగా కుదట పడటంతో ప్రశాంతిలో అసహనం పెరిగింది. బీమా డబ్బుల కోసం భర్తను హత్య చేసి, రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించాలని శ్రీనివాస్​తో కలిసి పథకం రచించింది. శ్రీనివాస్​ రవికి వరసకు బావమరిది అవుతాడు. అంతేకాదు రవి పేరుపై ఉన్న కారును శ్రీనివాస్ ఓ​ ట్రావెల్స్​కు నడుపుతుండేవాడు. దాని ఈఎంఐలు కూడా అతనే చెల్లిస్తుండే వాడు. రవి చనిపోతే ఇకపై ఈఎంఐలు కట్టే బాధ ఉండదని, ఆ కారు తన సొంతమవుతుందని శ్రీనివాస్​ భావించాడు.

హత్య చేస్తే డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పి : అలా ఇద్దరు కలిసి రవికి బీమా చేయించడానికి ప్లాన్​ చేశారు. కానీ తొలిసారి చేసినప్పుడు బీమా విఫలమైంది. మరోసారి ఏజెంటు ద్వారా రవి పేరుపై జులైలో ఎల్​ఐసీలో రూ.66 లక్షలకు బీమా చేయించారు. దీనికి సహకారం కోసం జోగి రాజ్​కుమార్​, జోగి వెంకటేశ్​​, జోగి రాంబాబులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. రవిని హత్య చేస్తే బీమా డబ్బుల్లో సగం ఇస్తానని వీరికి ఆశ చూపి ఒప్పించింది.

కారుతో ఢీ కొట్టించిన భార్య : పథకం ప్రకారం మార్చి 2వ తేదీన రవికి మద్యం తాగించి ఖమ్మంలోని శివారు ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత శ్రీనివాస్​ అంతకుముందే అక్కడ ఉంచిన జోగి రాజ్​కుమార్​ అనే వ్యక్తి మద్యం మత్తులో వెళ్తున్న రవి కారుతో ఢీకొట్టి దానిని రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నించారు. గ్రామీణ మండలం ఎంవీపాలెం వద్ద ఖమ్మం-కురవి ప్రధాన రహదారి పక్కన ఒక గుర్తు తెలియని మృతిదేహాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు.

ప్రశాంతిని రెండు రోజుల పాటు రిమాండ్​లో : అనంతరం పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని మృతుడు ఖమ్మం నగరం గాంధీనగర్​కు చెందిన చాగంటి రవి (42) నిర్ధారించారు. ఆ ఘటనపై పలువురు అనుమానం వ్యక్తం చేసిన బంధువులు భార్య ప్రశాంతితో పాటు శ్రీనివాస్​పై పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. కాని ఈ ఘటనపై అనుమానంతో పోలీసుల దర్యాప్తులో సాంకేతిక ఆధారాల సాయంతో అసలు నిజాన్ని వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు ప్రశాంతితో పాటు మిగిలిన నలుగురు నిందితులు అరెస్ట్​ చేసి రెండు రోజుల పాటు రిమాండ్​కు తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు.

